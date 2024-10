Hijo de María Fernanda Cabal cuestiona al superintendente de Salud: “No tiene la capacidad de separar lo técnico de sus inclinaciones personales”

Juan José Lafaurie criticó el rol de Luis Carlos Leal al frente de la Superintendencia de Salud - crédito @LafaurieCabal

La Superintendencia de Salud emitió una circular externa el 20 de septiembre de 2024, estableciendo directrices generales para las labores de inspección, vigilancia y control.

El objetivo es proteger el derecho a la salud de la población trans en Colombia. Esta medida busca garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud para las personas transgénero desde los 3 años de edad.

La circular generó controversia a nivel nacional, principalmente por el apartado que ordena realizar procedimientos relacionados con la identidad de género en niños, niñas y adolescentes.

Esto se fundamenta en una sentencia de la Corte Constitucional que permite tomar decisiones sobre la identidad de género desde los 3 años de edad.

En ese contexto, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, escribió un mensaje en su cuenta de X en el que critica la labor del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, de quien aseguró que no es capaz de separar sus labores técnicas de sus convicciones personales.

El documento de Supersalud dice lo siguiente: “Contar, de acuerdo con el nivel de complejidad, con el talento humano que brinde apoyo integral en los tratamientos y procedimientos de afirmación o reafirmación de género a niños, niñas y adolescentes trans, promoviendo la articulación de sus redes afectivas y de cuidado”.

Por ese motivo, Juan José Lafaurie expresó su desacuerdo frente a la polémica circular emitida por la Superintendencia de Salud. Consideró que permitir procedimientos de cambio de sexo en menores de edad es una decisión apresurada e inapropiada, ya que a temprana edad no se cuenta con la madurez y discernimiento necesarios para tomar una determinación de tal trascendencia.

Abogó por una postura más prudente y cautelosa al abordar temas sensibles relacionados con la identidad de género en niños, niñas y adolescentes.

De igual manera, cuestionó la imparcialidad del superintendente calificándolo como activista y diciendo que no podía separar lo técnico de sus convicciones personales.

“El problema de tener un activista LGBT como SuperSalud es que no tiene la capacidad de separar lo técnico y lógico de sus inclinaciones personales. Un niño de 12 años no debería acceder a programas de cambio de sexo. A esa edad no se tiene suficiente conocimiento y se es ingenuo”, escribió Lafaurie por medio de su cuenta de X.

Con respecto a la controversia, mediante un video difundido en sus redes sociales oficiales, la Superintendencia de Salud desmintió enérgicamente las acusaciones vertidas contra su proceder. Calificó tales señalamientos como desinformación y reafirmó que la circular se alinea con los lineamientos de la Corte Constitucional respecto al abordaje de la condición transgénero en menores. La entidad defendió su postura, argumentando que acata el mandato judicial de garantizar los derechos de esta población desde la infancia y adolescencia.

“Todo esto se hace en un marco constitucional, en un marco de sentencias de la Corte, en leyes existentes, no se inventa, ni autoriza ningún tipo de procedimientos tanto quirúrgicos, como químicos para nadie y menos, obviamente, para niñas, niños y adolescentes”, dijo.

Por otro lado, la mamá de Juan José Lafaurie, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció por medio de su cuenta de X que radicó demanda de nulidad contra circular de la Superintendencia de Salud que buscaría garantizar el derecho a la salud de personas trans.

“He radicado demanda de nulidad contra Circular Externa de la SuperSalud que entre otros pretende autorizar intervenciones sobre niños en temas de cambio de sexo. Aquí es evidente la violación de los derechos de los niños y de sus padres. ¡Vamos a defender los niños!”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de Senado.

Legisladores del Centro Democrático y Colombia Justa Libres, Honorio Henríquez y Lorena Ríos Cuellar, presentaron el 24 de septiembre una proposición para citar a debate de control político al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. El objetivo es que el funcionario rinda cuentas sobre los servicios contemplados en la circular para atender a niños y niñas en temas relacionados con su identidad de género.