Conozca cuáles son las mejores universidades de América Latina y el Caribe: solo una colombiana entre las diez primeras

Este es el ranking de las mejores universidades en Colombia y América Latina - crédito montaje Infobae (Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Pontificia Javeriana y Universidad del Rosario)

QS Quacquarelli Symonds, la reconocida red analista global de educación superior, reveló su lista actualizada de las mejores universidades de América Latina y el Caribe.

Este ranking incluye a 437 instituciones de 23 países de la región, destacando la presencia de doce universidades colombianas entre las cien mejores.

La Universidad de Los Andes se mantiene como la única institución colombiana entre las 10 primeras, ocupando el séptimo lugar en el ranking general. Le siguen la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, en las posiciones 12 y 18, respectivamente.

El ranking de QS destaca varios factores clave para la evaluación de las universidades, incluyendo la reputación académica, la reputación del empleador, la relación profesor/estudiante, y la internacionalización.

Elegir la universidad adecuada es fundamental para asegurar una formación integral, desarrollar habilidades prácticas y mejorar las oportunidades laborales en el futuro - (Cortesía Universidad de los Andes)

Estos criterios se complementan con métricas específicas para la región, como el impacto y la productividad de la investigación, el compromiso docente, la empleabilidad, el impacto en línea, y la proporción de profesores con doctorado.

A nivel regional, las primeras posiciones del ranking permanecen inalteradas, con la Universidade de São Paulo (USP) liderando, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

En cuanto a la representación por países, Colombia se sitúa como el tercer país más representado con 61 universidades, detrás de Brasil y México.

QS Quacquarelli Symonds destacó que las universidades colombianas gozan de un reconocimiento excepcional tanto por parte de los empleadores como de los académicos. Sin embargo, señaló que hay margen de mejora en la calidad y producción de la investigación a nivel nacional.

Según Quacquarelli Symonds, la educación en Colombia todavía tiene margen de mejora - crédito Colprensa

El método de clasificación de QS para América Latina y el Caribe se basa en un conjunto de indicadores que incluyen la reputación académica (30%), la reputación por empleabilidad (20%), la relación profesor/alumno (10%), el porcentaje de profesores con doctorado (10%), la red internacional de investigación (10%), las citas en publicaciones (10%), las publicaciones científicas (5%), y el impacto en la web (5%).

Este año, de las universidades colombianas clasificadas, 14 han mejorado su posición, 20 han descendido, y 27 se han mantenido estables dentro de sus rangos.

Mejores universidades de América Latina y el Caribe

Universidade de São Paulo - Brasil Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) - Chile Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Brasil Tecnológico de Monterrey - México Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil Universidad de Chile - Chile Universidad de los Andes - Colombia UNESP - Brasil Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - México Universidad de Buenos Aires (UBA) - Argentina

Lista de las mejores universidades colombianas

Universidad de Los Andes (puesto 7 en la lista general) Universidad Nacional - (puesto 12 en la lista general) Pontificia Universidad Javeriana - (puesto 18 en la lista general) Universidad de Antioquia - (puesto 19 en la lista general) Universidad del Rosario - (puesto 27 en la lista general) Universidad de La Sabana - (puesto 36 en la lista general) Universidad del Norte - (puesto 52 en la lista general) Universidad EAFIT - (puesto 56 en la lista general) Universidad del Valle - (puesto 61 en la lista general) Universidad Externado de Colombia - (puesto 77 en la lista general)

Dos universidades de negocios en las mejores de América Latina

Universidad Eafit y Universidad Icesi han sido reconocidas entre las mejores instituciones de educación superior en Latinoamérica para estudios de administración, negocios y finanzas, según el reciente QS Global MBA and Business Master’s Rankings 2025.

La Universidad Eafit y la Universidad Icesi se ubican en el octavo puesto de las mejores escuelas de negocios de América Latina, según Quacquarelli Symonds - crédito Icesi y Eafit

Ambas universidades colombianas comparten el octavo lugar en la región, junto a otras prestigiosas instituciones como Centrum Católica Business School y Pacífico Business School en Lima, así como la University of the West Indies at Mona en Trinidad y Tobago.

La Universidad Eafit, ubicada en Medellín, ha sido destacada por Quacquarelli Symonds por su variada oferta de programas de posgrado, especialmente en áreas como administración financiera y gestión de riesgos.

Por su parte, la Universidad Icesi, con sede en Cali, es reconocida por su enfoque en programas académicos innovadores y su método de “aprendizaje activo”, desarrollado a lo largo de sus 45 años de historia. Este enfoque busca fomentar en los estudiantes una búsqueda constante de conocimiento a través de experiencias prácticas y participativas.