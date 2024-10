Así puede hacer la solicitud para lograr la prescripción de una deuda: es fácil y se resuelve muy rápido

Si el deudor requiere la asistencia de un abogado, deberá asumir los honorarios correspondientes, los cuales son acordados entre el cliente y el defensor - crédito Colprensa

Datacrédito, Transunión-CIFIN y Procrédito son las principales centrales de riesgo en Colombia, encargadas de recopilar información sobre el comportamiento financiero de los ciudadanos. Aunque estas entidades registran los informes negativos de los deudores, la ley colombiana ofrece una alternativa para aquellos que enfrentan dificultades para pagar sus deudas: la prescripción.

El Ministerio de Justicia, así como el bufete Guerrero Abogados, explicaron el procedimiento para solicitar lograrlo.

Es así que cuando un deudor es notificado sobre una obligación pendiente, tiene un plazo de diez días para presentar un documento que alegue el vencimiento o la prescripción de lo que debe, acompañado de las pruebas necesarias. Posteriormente, el juez encargado del caso notificará al acreedor, quien también dispondrá de diez días para responder y presentar sus pruebas. Una vez cumplidos estos pasos, se llevará a cabo una audiencia donde el juez revisará las pruebas y emitirá una sentencia.

La sentencia determinará si la deuda puede seguir siendo cobrada o si, por el contrario, ya no es exigible. En caso de que la deuda sea declarada prescrita, el juez ordenará el levantamiento de cualquier embargo sobre los bienes del deudor, si es que se había ordenado uno previamente.

Este proceso de prescripción no tiene costo, según aclara el Ministerio de Justicia por medio de su página web. Sin embargo, si el deudor requiere la asistencia de un abogado, deberá asumir los honorarios correspondientes, los cuales son acordados entre el cliente y el defensor.

Reporte negativo en centrales de riesgo

Se debe tener en cuenta que, aunque la deuda pueda prescribirse, el reporte negativo en las centrales de riesgo no desaparecerá de manera automática. Esto significa que el historial crediticio del deudor seguirá reflejando la mora, lo que puede afectar la capacidad para acceder a nuevos créditos en el futuro.

La prescripción de deudas es una herramienta legal que puede ser de gran utilidad para aquellos que enfrentan dificultades financieras, pero es fundamental seguir el procedimiento adecuado y contar con la asesoría necesaria para asegurar un resultado favorable.

Cuánto tiempo debe pasar para que una deuda prescriba

Muchos colombianos recurren al crédito para adquirir bienes y servicios, variando desde compras pequeñas con tarjetas de crédito hasta grandes préstamos para vivienda y automóviles. No obstante, aunque el crédito puede ser una herramienta poderosa, un manejo irresponsable puede generar estrés financiero, afectar la calidad de vida y, en casos extremos, llevar a la insolvencia.

El impacto del endeudamiento no se limita a la esfera personal, sino que también repercute en la economía del país. Un alto nivel de deuda puede disminuir el consumo y la inversión, lo que puede frenar el crecimiento económico. Además, cuando los hogares enfrentan problemas financieros, existe un aumento de la inestabilidad económica, que puede dar lugar a un aumento de la pobreza y la desigualdad.

Educación financiera

En este contexto, la educación financiera se destaca como una herramienta para que las personas tomen decisiones más informadas respecto al manejo de sus finanzas. Y es que la falta de conocimiento sobre conceptos básicos, como la prescripción de deudas, sigue siendo un tema crítico en Colombia. Muchas personas desconocen que las deudas tienen un plazo legal tras el cual los acreedores ya no pueden exigir el pago a través de la vía judicial.

El tiempo de prescripción de una deuda en Colombia varía dependiendo del tipo de obligación, como:

Deudas bancarias.

Letras de cambio.

Pagarés prescritos después de tres años.

Deudas respaldadas por contratos pueden prescribir entre tres y cinco años, en función del tipo de contrato.

Deudas con entidades financieras pueden prescribir después de diez años si no hay un proceso judicial en curso, teniendo en cuenta las condiciones reguladas por el Código General del Proceso, el Código de Comercio y el Código Civil colombiano.

Resolución automática

Se debe tener en cuenta el proceso de prescripción que no todas las deudas se resuelven de manera automática al término del plazo legal. Para que una deuda pueda ser extinguida de manera legal, es necesario que tenga se tenga la documentación formal, como letras de cambio o pagarés. Si no se dispone de estos documentos, los medios judiciales para reclamar el dinero no serán viables y la resolución dependerá exclusivamente de un acuerdo entre las partes involucradas.

Además de la educación financiera, se debe tener un asesoramiento legal adecuado para navegar por las complejidades de la legislación sobre deudas.