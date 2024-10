A falta de tela, influenciadora decidió armarse un vestido con un costal y generó polémica en redes

Su creación no pasó desapercibida en plataformas digitales - crédito @sofiamood / Facebook

Bolsas de basura, cobijas y, ahora, un costal de comida para pescados. La creadoras de contenido bogotana conocida en redes como Sofía Mood sigue sorprnediendo con sus ideas de moda alternativa.

En un video de mediados de septiembre, la tiktoker se le midió a construir un “outfit con un costal de trucha, o sea, de pescado. Como ya saben me gusta vestirme mucho con cosas que no son ropa”, explicó, en la pieza que ya supera las 60.000 interacciones.

Con apenas tijeras y su ingenio, la mennte tras la marca de ropa y accesorios Viceart se dejó llevar por el “instinto” y terminó construyendo un conjunto a juego de seis piezas.

Sofía ha demostrado un amor profundo por los estilos gótico y coquette - crédito @sofiamood / Facebook

“Al principio no sabía qué hacer, porque no iba a utilizar máquina de coser ni nada, entonces, lo único que se me ocurrió fue coger las tijeras y hacer un recorte para que cupiera mi cabeza y luego me lo probé para saber en dónde tenía que hacer el corte para que salieran mis brazos. Esta parte fue fácil porque solo hice el típico corte de esqueleto básico y quedó como un delantal súper grande”.

Entonces, “para darle forma se me ocurrió recortar un pedazo de otro costal; la idea era que fuera largo y ancho para que sirviera como un corset, pero antes hice unos arreglos. Mejoré el cuello y le corté el largo al vestido. Quedó bonito, parecía una Polly Pocket”.

Pero “necesitaba más, entonces, se me ocurrió cortar otra tira larga y ancha para darle volumen a la falda, hice un bolso en forma de moño y recorté algunas tiras para usarlas como accesorios. Amo como quedó todo, incluidos los detalles que me puse en el cuello y en los pies”.

Aficionada del estilo gótico y coquette, tan viral en redes los últimos meses, presentó un enterizo de falda abombonada, collar y cartera, con el que dijo, al punto en el que se mostró abierta a experimentar “todo tipo de ideas con otros materiales extraños” que le permitan confeccionar más vestidos.

Diseñadora colombiana quiso experimentar en la industria de la Marroquinería y fabricó un bolso de cuero de pescado:

Lauren, la diseñadora colombiana conocida como Leather artista, se ha destacado en Instagram por su innovación al crear cuero a partir de la piel de salmón. Según explicó, el proceso, totalmente artesanal y ecológico, incluye el remojo de la piel en una mezcla de hojas y corteza de árbol que libera taninos naturales, logrando que la piel no conserve ningún olor a pescado. Ella misma probó este aspecto al permitir que su gato olfateara el bolso, comprobando la ausencia total de olor marino.

La diseñadora destaca que el proceso de limpieza de la piel es esencial. Para ello, se elimina cualquier resto de carne o escamas, y posteriormente se realiza la infusión con materiales naturales que garantizan la durabilidad del cuero, similar al de vaca, cerdo o cabra. Este tratamiento deja la piel con un aroma a madera y asegura que dure años, aunque es un proceso largo por su enfoque ecológico. “La piel marina se puede transformar en cuero sin que quede ningún rastro de olor a pescado, y el secreto está en el proceso”, explicó Lauren.

La idea de Lauren presenta una alternativa a la crianza desmedida de ganado para fabricación de cueros - crédito @leather.artista / instagram

Los últimos meses realizó un bolso usando el cuero de salmón, inspirado en la forma y fluidez del pez. Su intención fue crear un diseño atemporal que la mujer moderna pueda usar diariamente, sin seguir tendencias efímeras. “Yo fabrico mi propio cuero, reciclando piel de pescado. A menudo me dicen que este cuero no es funcional, que estoy perdiendo el tiempo, pero me propuse demostrar lo contrario”, afirmó Lauren.

El diseño del bolso es más que estético. Lauren aplicó el concepto de biomímesis, imitando la estructura natural de la piel de salmón, que se caracteriza por su resistencia gracias al entrelazado de fibras. Al incorporar franjas entrelazadas, logró un bolso firme y estable, sin necesidad de costuras adicionales. Para ella, “la naturaleza tiene formas con función perfecta si sabemos observar”.

Su técnica presenta una alternativa a la crianza de ganado para fabricación de cueros - crédito @leather.artista / instagram

El proceso de producción de estos bolsos es como armar un rompecabezas, ya que depende del tamaño de las pieles, que suelen ser pequeñas. Cada molde debe encajar perfectamente para aprovechar cada centímetro y evitar desperdicios. Lauren detalló que “hacer un bolso con cuero de pescado es todo un reto” debido a las limitaciones del tamaño de las pieles. Es por eso que el prototipado es crucial, garantizando que cada pieza se use de la mejor manera posible y que el tamaño del bolso sea funcional.

Mientras, el proceso de fabricación es completamente artesanal y puede tomar días, incluyendo el tiempo necesario para la infusión de la piel. Sin embargo, según Lauren, el resultado vale la pena, ya que ofrece una alternativa sostenible a la producción convencional de cuero. Su enfoque también busca reducir el impacto ambiental de la crianza masiva de bovinos. Además, su empresa promueve la marroquinería botánica y la producción de biocueros ancestrales, ofreciendo capacitaciones y consultorías en este ámbito, abriendo un espacio para explorar nuevas posibilidades en el uso de materiales sustentables.