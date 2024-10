Turista argentina contó su experiencia con el aguardiente colombiano: “Parece que por ser extranjera todos me ofrecen”

Los visitantes que llegan a Colombia se enfrentan a esta bebida anisada. Algunos la aman, otros no pueden soportarla. TikTok revive el debate - crédito @micaelasposetti / TikTok

Durante su visita a Bogotá, la ciudadana argentina Micaela compartió en TikTok su experiencia con el aguardiente, una bebida alcohólica tradicional de Colombia.

En su video, Micaela se mostró sorprendida por la insistencia de los colombianos en que probara el aguardiente, conocido popularmente como “guaro”. A pesar de haberlo degustado en varias ocasiones, expresó que no le gustó y que preferiría no volver a consumirlo. “Hoy en día me niego rotundamente, porque no lo puedo pasar. Así que a mí déjenme con mi agüita, mi coctelito, mi cervecita, pero no me pidan que tome guaro”, comentó en su video.

El aguardiente es una bebida emblemática en Colombia, no solo por su sabor distintivo, sino también por su importancia cultural. Esta bebida se produce principalmente a partir de la caña de azúcar y su proceso de destilación incluye la adición de sabores naturales como el anís, que le da su aroma característico.

La graduación alcohólica del aguardiente varía entre el 29% y el 50%, dependiendo de la región y el productor como Nectar, Llanero, Cristal, Amarillo, entre muchos otros, teniendo en cuenta que cada región del país.

Micaela, en su video, se preguntó: “¿Qué tienen los colombianos con el guaro?”, refiriéndose a la frecuencia con la que le ofrecieron la bebida durante su estancia.

En TikTok, una visitante compartió su sorpresa y aversión hacia esta bebida tradicional colombiana. Su video generó debate sobre los sabores y costumbres locales. Crédito: @micaelasposetti / TiktOK

Aunque nunca se negó a probarlo, su opinión no fue del todo positiva. “Me imagino que por ser extranjera, por el simple hecho de estar ahí, tenés que tomar guaro”, comentó, destacando la presión social que puede sentirse al ser visitante en un país con tradiciones tan arraigadas.

El aguardiente, conocido coloquialmente como “guaro”, es una bebida que se asocia con la calidez de la gente, la tradición y la celebración de la vida en Colombia. Su consumo es común en fiestas y reuniones sociales, y es una parte integral de muchas celebraciones colombianas. A pesar de su popularidad, no todos los visitantes logran adaptarse a su sabor, como fue el caso de Micaela.

En su relato, Micaela mencionó que, aunque probó el aguardiente varias veces, nunca llegó a gustarle. “No soy una mujer muy de la noche, pero de las pocas veces que salí siempre me pasó lo mismo acá, se toma el guaro”, explicó. A pesar de su disposición inicial a probarlo, finalmente decidió que prefería otras bebidas.

La experiencia de Micaela refleja una realidad común entre los turistas que visitan Colombia: la curiosidad y el deseo de experimentar la cultura local pueden llevar a probar nuevas cosas, pero no siempre resultan en una apreciación positiva.

Tiktoker española desata polémica en redes sociales con cruda opinión sobre los hombres colombianos

Anthia López Díaz, una tiktoker española residente en Medellín, ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir su experiencia con los hombres colombianos.

Algunos internautas le preguntaron a la joven que quién le había hecho tanto daño - crédito anthialopezz / TikTok

En un video que rápidamente se volvió viral, López Díaz explicó por qué, según ella, no se debería confiar en los hombres de Colombia.

La creadora de contenido comentó que los hombres en Colombia suelen ser muy amables y halagadores, pero que esta actitud no se limita a sus parejas. “Te hablan superbonito, sí, por supuesto, pero es que le hablan superbonito hasta a la señora cuando van a comprar a la tienda”, afirmó en su video.

Según López Díaz, esta amabilidad puede ser engañosa y llevar a malentendidos, ya que algunos hombres intentan mantener varias relaciones simultáneamente, disimuladas bajo sus actitudes.

López Díaz también señaló que los hombres colombianos tienen un “corazón enorme”, pero que esto puede ser problemático. “Tienen tanto amor para darle a cuatro chicas a la vez”, dijo, sugiriendo que la fidelidad no es una característica fuerte entre los colombianos. Además, mencionó que estos hombres no solo dan cumplidos a sus parejas, sino también a otras mujeres en redes sociales como Instagram, comentando en sus publicaciones con emojis como fueguitos.

Los hombres colombianos son reconocidos en el mundo por sus acciones cuestionables en sus relaciones - crédito Freepik - crédito Freepik

La tiktoker no se limitó a hablar de la infidelidad, sino que también se refirió a las acciones innatas que, según ella, hacen que este comportamiento sea considerado “normal” en el país. Esta perspectiva ha desatado una gran controversia en los comentarios de su video, donde muchos usuarios han debatido sobre la veracidad de sus afirmaciones y la generalización de sus observaciones.

El video de López Díaz ha generado una conversación más amplia sobre las dinámicas de género y las expectativas en las relaciones en Colombia. Mientras algunos usuarios apoyan sus puntos de vista, otros la critican por generalizar y estigmatizar a los hombres colombianos.