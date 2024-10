Karol G y Feid están entre las estrellas urbanas de la nueva docuserie producida por Daddy Yankee

En reguetonero invitó a Karol y Feid para su docuserie - crédito, montaje @daddyyankee/ Instagram y captura de pantalla YouTube

Daddy Yankee se retiró hace unos meses de los escenarios tras una exitosa carrera en la música urbana. Sin embargo, el puertorriqueño no ha abandonado su amor por el reguetón, pues desde hace unos meses ha venido promocionando un proyecto con el que busca rendirle tributo a este género musical.

La docuserie llamada Reggaeton: The Sound that Conquered the World (Reggaetón: El sonido que conquistó el mundo), que contará con la participación de grandes exponentes del género como Bad Bunny, Ivy Queen y la cuota colombiana con Feid y Karol G.

Según informa la plataforma de streaming Peacock, donde se publicará el documental, el proyecto se estrenará el jueves 3 de octubre. Además, tendrá cuatro capítulos en donde el Yankee quiso abordar el inicio de la música urbana, pasando por el origen en Puerto Rico y la evolución que ha tenido en el mundo.