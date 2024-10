Cancillería confirmó cuándo aterrizarán en Bogotá los 114 colombianos evacuados del Líbano

El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas, indicó que hay 644 colombianos registrados en el consulado de Líbano - crédito @UNGRD/X

Más de 30 horas de viaje en avión separan a Colombia de Líbano, de donde varios colombianos están siendo traídos de vuelta luego de que Israel bombardeara zonas residenciales de Beirut, capital libanesa, donde hay presencia del grupo terrorista Hezbolá —el cual, luego de la masacre de la también agrupación terrorista Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, apoyó los ataques contra el norte de Israel tan solo un día después de registrarse estos hechos violentos—. Según la Fuerza Aérea Colombiana, se estima que el avión aterrizará en Catam el jueves 3 de octubre, a las 4:30 p. m..

Varios de los colombianos han compartido sus testimonios en medios de comunicación, asegurando que el Consulado ha cumplido con sus labores y agradeciendo al Gobierno por la intervención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cuántos colombianos vuelven al país

En la madrugada del miércoles 2 de octubre, el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, informó que ya está de regreso a Colombia el avión que designó la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para evacuar a 114 connacionales que vivían en el Líbano y que huyen por la complicada situación en ese país del Oriente Próximo, donde el Estado de Israel lleva a cabo una intervención militar contra el grupo yihadista Hezbolá.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, informó que los 114 colombianos evacuados desde el Líbano, vuelan de regreso al país. (Crédito: @jorgerojas2022 / X)

La operación la anunció el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado martes 24 de septiembre, durante su asistencia a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde, además, indicó que, aparte del retorno de los colombianos, enviarían también ayudas para los civiles libaneses afectados por los enfrentamientos.

“La colombianidad en el Líbano será protegida por nuestros servicios diplomáticos. Irá avión a recoger quienes quieran regresar a Colombia”, informó en esa ocasión el jefe de Estado colombiano, a través de su cuenta oficial de la red social X.

Aunque inicialmente se tenía programado que arribaran el pasado fin de semana, la aeronave llegó en la mañana del miércoles al país árabe, es decir, en la noche colombiana.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, informó que los 114 colombianos evacuados desde el Líbano, vuelan de regreso al país. (Crédito: @jorgerojas2022 / X)

El diplomático también confirmó que, una vez entregaron las ayudas humanitarias para la población civil libanesa, los connacionales abordaron el avión de la FAC para regresar al país. “El avión logró aterrizar en Beirut esta mañana, entregar al Ministerio de Salud alrededor de 3 toneladas de ayuda humanitaria y embarcar a los colombianos y colombianas que retornan a su país (sic)”, agregó Rojas.

El vicecanciller también informó que el embajador colombiano en el Líbano, Edwin Ostos, fue el que lideró la entrega de las ayudas, donde también está apoyando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, informó que los 114 colombianos evacuados desde el Líbano, vuelan de regreso al país. (Crédito: @jorgerojas2022 / X)

Drama de familia colombiana por querer viajar al país con sus gatos

En Líbano, una familia colombiana enfrenta una situación desesperada mientras ruega que se le permita abordar un vuelo humanitario con sus tres gatos. Brigitte Anzola, que llegó al país para visitar a su hija, Joselyn Reyes, se niega a abandonar el territorio libanés sin sus mascotas.

El 26 de septiembre, durante una entrevista en vivo con Noticias Caracol, Anzola y su familia tuvieron que evacuar su hogar debido a una amenaza de bombardeo. Ahora, a solo dos días de la salida del vuelo humanitario, la familia solicita a las autoridades que les permitan llevar a sus gatos a bordo. Joselyn Reyes enfatizó la importancia de sus mascotas, afirmando que los animales son parte integral de su familia y que no puede dejarlos atrás.

Brigitte Anzola y su hija Joselyn Reyes se niegan a dejar el territorio sin llevar consigo a sus tres felinos esterilizados y vacunados - crédito @NoticiasCaracol / X

Reyes explicó que, aunque comprende las restricciones para viajar con su perro de raza grande, un rottweiler, no tiene a nadie en quien confiar para cuidar de sus tres gatos.

“Mi petición en este momento, mi deseo más grande, es que me permitan abordar con mis mascotas, con mis tres gatos en este caso. Son unos gatos que están esterilizados, están vacunados”, detalló, añadiendo que recientemente los llevó al veterinario para obtener los certificados de salud necesarios: “Son unos gatos que esta semana, para yo estar lista con todo, los llevé al veterinario, les hicieron su chequeo y les hicieron el certificado que necesitarían para darse cuenta de que ellos están en buen estado físico. Tienen su microchip también”.

La familia solicitó a la Cancillería colombiana y a las autoridades pertinentes que les otorguen un permiso especial para abordar el vuelo con sus mascotas. Reyes expresó su firme decisión de no abandonar Líbano sin sus gatos, incluso si eso significa quedarse en una situación peligrosa.

“A la persona que tenga la potestad de otorgarme ese permiso, esa autorización, que me permitan subir con ellos al avión, porque yo personalmente, y se lo dije a mi mamá, me niego a montarme a ese vuelo si no me permiten subirme con ellos”. La mujer afirmó para el medio citado que si no consigue “el permiso o la tripulación de las fuerzas aéreas no me permiten subir con ellos, me devuelvo a mi casa, me devuelvo y que sea lo que Dios quiera, pero no los voy a abandonar”.