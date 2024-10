Empresario estaría engañando humoristas: Alejandro Riaño e Iván Marín contaron sus casos

Alejandro Riaño denunció públicamente a supuesto empresario que lo habría engañado - crédito AlejandroRia/Instagram

Lo que parecía ser una noche de risas y chanzas, terminó dejando un sabor agridulce por cuenta del presunto engaño del que fue objeto el humorista bogotano Alejandro Riaño, durante un show en Barrancabermeja (Santander), así como el público que asistió para disfrutar de su repertorio.

De acuerdo con la denuncia del comediante, luego de un año de insistencia, habría aceptado ser contratado por un supuesto empresario de nombre Andrés Vargas, conocido en el mundo artístico como Andrés Entretiene, para un evento gratuito en la ciudad santandereana.

Según explicó Riaño, él no acostumbra a aceptar este tipo de negocios, puesto que es a través de Riaño Producciones que se montan sus shows; sin embargo, por la supuesta excusa de “apoyar al talento local” y ser un evento gratuito, el bogotano aceptó.

“Este personaje llevaba buscándonos hace un año para producirnos un show. Quiero contarles a todos, que nosotros no le vendemos shows a productores, en ninguna parte del mundo, porque nosotros nos producimos nuestros shows”, indicó Riaño en su denuncia pública, vía Instagram.

Fue entonces cuando llegó el día de la presentación, martes 1 de octubre, y comenzaron a suceder situaciones que no habían sido consultadas o conversadas con Riaño; por ejemplo, explicó que, en vez de apoyar el talento local como lo afirmaba el empresario, el comediante que apoyó el show fue un ciudadano extranjero. Asimismo, el invitado en esta ocasión, no era una figura ampliamente reconocida, o tan siquiera de la ciudad o del departamento, sino que se trataba del mismo organizador del evento, o sea, Andrés Vargas.

La verdadera preocupación llegó cuando comenzó a compartir con el público que, emocionado y sin saber la “realidad” de la situación, lo buscó para tomarse fotos y compartir con el humorista. Precisamente, fue con uno de los asistentes que Riaño se enteró de que el show no solo había sido cobrado, sino que las sumas oscilaban entre los $50.000 y $200.000.

“Al final me quedé tomándome fotos con la gente y en medio de estas fotos, una de las personas, muy emocionada, me dijo como ‘que bueno estar acá, fue un esfuerzo grandísimo para mí, tuve que ahorrar para poder asistir al evento’. Me sonó muy raro, porque era un evento gratuito, vuelvo y repito. Este personaje, o aliados, no sé, empezaron a vender las boletas de $200.000, de $150.000 de $100.000 de $90.000 de $50.000 de todo tipo, todos los valores, también me llegó un pantallazo de gente diciendo que pudieron acceder a tomarse una foto conmigo por haber estado en los palcos de adelante”, continuó diciendo Riaño.

Por ello, el comediante hizo un llamado a las personas que asistieron al show en Barrancabermeja, a que reclamaran el regreso del dinero equivalente a las boletas, en vista de que se trataba de un evento gratuito. Y aprovechó para criticar algunos aspectos logísticos que, a su parecer, eran inadecuados.

“No hacemos este tipo de eventos como el de anoche, donde todo estaba muy mal organizado. La logística, los mismos camerinos estaban supercochinos. No fue la mejor disposición, el sonido tampoco fue el mejor y el show tampoco fue lo mejor. Siento muchísimo a toda la gente que esto la afectó, sé que muchas personas que me escribieron ‘yo pague 800.000′, ‘yo pagué un millón’, es lamentable”, puntualizó.

A raíz de la denuncia de Riaño, el también comediante Iván Marín se enteró de que el señalado empresario se estaría haciendo pasar por su manager, hecho que desmintió de manera enfática.

“Me entero que en su perfil tenía publicado que era mi representante, entre otros artistas. Quiero hacer una aclaración de que absolutamente nada, eso es cierto, hace ya algunos años tuve la oportunidad de participar con él en un par de eventos que fueron previamente pagos y luego de que en el año 2022 el incurriera en la falta con otro colega con Óscar Monsalve, “Risa loca”, yo tomé la decisión, y así se lo manifesté, de no volver a trabajar con él, y desde entonces no nos encontramos vinculados de ninguna manera laboral”, afirmó Marín.

