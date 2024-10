El actor colombiano Jacques Toukhmanian y sus revelaciones amorosas en ‘Masterchef Celebrity’ y su paso por ‘Francisco, el matemático’

Jacko, de ‘MasterChef Celebrity’, se destapó sobre su vida amorosa; fue novio de tres famosas de ‘Francisco, el matemático’ - crédito @jacquestdm/Instagram

Jacques Toukhmanian, conocido popularmente como Jacko, ha sido tendencia en el público no solo por su talento en la actuación, sino también por su desempeño en la sexta temporada de Masterchef Celebrity.

Con una personalidad carismática y destrezas culinarias, Jacko ha conquistado tanto el paladar como el corazón de miles de seguidores en la edición de 2024 del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En días recientes, el actor se ha vuelto tendencia en plataformas digitales debido a una serie de entrevistas en las que ha hablado abiertamente sobre su vida amorosa y su pasado en la televisión.

Estas confesiones han revivido recuerdos de su participación en la serie Francisco, el matemático, donde interpretó a Jonathan David, uno de los alumnos del colegio Jimmy Carter. Jacko coincidió con varios rostros conocidos de la televisión, con quienes terminó involucrándose sentimentalmente.

Una de las entrevistas más destacadas tuvo lugar en La Mesa de Trabajo, proyecto conducido por Frank Martínez, Adrián Parada y Chicho Arias. En una conversación divertida y espontánea, Jacko hizo inesperadas confesiones sobre sus relaciones amorosas pasadas.

Describió cómo estas experiencias amorosas se entrelazaban con su carrera profesional y cómo afectaron su vida personal.

El actor es uno de los más destacados participantes de MasterChef Celebrity y entró al top 10 de la competencia - crédito @jacquestdm/IG

Su Primer Amor: Diana Ángel

En su relato, Jacko inició refiriéndose a Diana Ángel, quien fue su primera novia dentro y fuera de Francisco, el matemático. Hablaron de los conflictos y diferencias de edad que marcaron su relación. “Mi primera novia fue Diana Ángel, en la vida y en ‘El matemático’. Desde ahí fue que me ‘putié’,” reveló. Toukhmanian tenía 17 años y Ángel, 23, durante su relación, que duró aproximadamente un año en su primera etapa.

Aunque la relación tuvo sus altos y bajos, y ambos se separaron por varios meses. “Ella se portó muy mal y yo me fui. Me negaba, hasta a los papás me presentaba como un amigo”, confesó Jacko.

Una Relación Breve con Carla Giraldo

Tras la primera ruptura con Diana Ángel, Jacko sostuvo una breve relación de dos meses con Carla Giraldo. Sin embargo, este romance también terminó cuando Jacko volvió con su primera novia, aunque esa reconciliación tampoco duró. Esto abrió el camino para un tercero y más duradero amor.

La segunda pareja fue Carla Giraldo, con quien sostuvo un vínculo de dos meses, precisamente tras su ruptura con Ángel. - crédito @carlagiraldo/Instagram

El Romance con Mónica Lopera

La tercera persona en la vida amorosa de Jacko fue Mónica Lopera, con quien tuvo una relación de más de 10 meses. Esta fue una relación significativa y marcó un período importante en la vida del actor. “Cuando se terminó la relación con (Diana Ángel), empecé con Mónica Lopera y duramos 11 meses”, explicó Jacko.

Relaciones amistosas posteriores

A pesar de la intensidad y los muchos altibajos de sus relaciones, Jacko ha logrado mantener una amistad con todas sus exnovias. “Soy amigo de todas, de Carla, de Diana y de Mónica. Hubo una época en la que Diana y Carla no se podían ni hablar, luego se volvieron íntimas amigas”, añadió, provocando algunas risas entre los presentes.

Mónica Lopera la actriz colombiana que fue tercera novia de Jacko, con quien duró más de 10 meses - crédito @lalopera/Instagram

Un futuro prometedor en ‘MasterChef Celebrity’

Aparte de sus revelaciones amorosas, Jacko sigue destacándose en MasterChef Celebrity, donde ha demostrado su pasión y conocimientos en gastronomía. Su participación ha sido una mezcla de emoción y habilidades culinarias que lo han colocado como uno de los concursantes favoritos del público.

Jacques Toukhmanian ha demostrado ser una figura versátil y talentosa tanto en el ámbito profesional como en su vida personal. Sus confesiones sobre su vida amorosa y sus historias de la televisión han añadido una nueva dimensión a su ya fascinante carrera, capturando la curiosidad y el interés de muchos. Sin duda, su presencia en MasterChef Celebrity y sus revelaciones seguirán dando mucho de qué hablar.