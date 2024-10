Ányelo Palacios: la historia de la ‘Comunidad del Anillo’ que sacudió a la Policía Nacional por su entramado de corrupción y prostitución

"La vida de Ányelo Palacios: un anillo más de la comunidad" narra cómo un joven policía lucha contra la corrupción y el abuso de poder dentro de la Policía Nacional de Colombia, exponiendo una red de prostitución y enfrentando represalias - crédito Jesús Aviles/Infobae

En un contexto de creciente violencia y abuso de poder, el libro La vida de Ányelo Palacios: un anillo más de la comunidad, coescrito por Milton Valderrama, Johanny Parra y protagonizado por el capitán Ányelo Palacios de la Polícia Nacional, busca visibilizar las problemáticas de violencia que afectan a hombres y mujeres en diversas instituciones. Durante una reciente entrevista para Infobae Colombia, los tres compartieron sus pensamientos sobre el proceso de creación de esta obra, sus objetivos y el impacto esperado en los lectores

El autor colombiano Milton Valderrama, junto con el abogado Johanny Parra, presentan un libro que expone los oscuros secretos de la Policía Nacional de Colombia. La obra narra la vida de Ányelo Palacios, que tras una infancia marcada por la violencia doméstica y un padre ausente, se une a esta institución. Lo que parecía ser un nuevo comienzo se convirtió en su peor pesadilla al enfrentar maltratos, corrupción y una red de prostitución dentro de la entidad, conocida como la ‘Comunidad del Anillo’.

De esta manera, Ányelo lucha por revelar la verdad, al desafiar a oficiales de alto rango y poderosos políticos, en una trama que incluye amenazas y atentados contra su vida. El libro culmina con el descubrimiento del mayor escándalo en la historia de la Policía Nacional de Colombia, que provoca la renuncia del entonces director, general Rodolfo Palomino. Esta historia de lucha contra la corrupción y búsqueda de justicia está disponible en la plataforma de Amazon, ofreciendo una reflexión sobre el abuso de poder y la resiliencia.

El nuevo libro de Milton Valderrama y Jovany Parra, coautores junto a Ányelo Palacios, revela la impactante realidad de los abusos dentro de la Policía Nacional - crédito Jesús Aviles/Infobae

La historia que se narra en La vida de Ányelo Palacios: un anillo más de la comunidad se entrelaza con las experiencias de los tres participantes de la entrevista, creando un tejido narrativo que invita a la reflexión y a la valentía. La obra aborda temas de acoso, injusticia y discriminación, pero también destaca la fortaleza y resiliencia de quienes enfrentan estas situaciones.

El desafío que fue contar una historia de corrupción dentro de la Policía Nacional

Milton Valderrama, conocido por su trabajo en libros motivacionales, compartió su perspectiva acerca de este nuevo proyecto: “Cuando esta historia llega a mis manos por parte del abogado Johanny Parra, me doy cuenta de que tiene un gran peso emocional y moral. Es un acto de resiliencia constante por parte del capitán Ányelo. Al recordar que hoy mismo mucha gente está pasando por esto, veo este libro como una herramienta para empoderar a otros a denunciar y parar estos abusos” comentó el escritor para Infobae Colombia, y añadió que uno de los principales objetivos del libro es fortalecer a aquellos que están sufriendo para que puedan encontrar el valor de decir ‘no más’.

Por su parte, el abogado Johanny Parra resaltó la razón detrás de su papel en este proyecto. Para el jurista, el caso de Palacios tocó un punto de identificación personal y profesional: “Cuando él me narra la necesidad de salir al mundo y contar su historia, me siento identificado, porque finalmente yo lucho por los derechos de mis clientes. Decidimos dar un paso adelante no solo en la defensa jurídica, sino también con este libro que documenta su verdad”.

Además, el abogado destacó que el libro representa también una preparación jurídica para una próxima demanda administrativa contra el Estado colombiano, debido a los daños y perjuicios sufridos por su cliente, en este caso, el protagonista de la obra.

El nuevo libro de Milton Valderrama y Johanny Parra, coautores junto a Ányelo Palacios, revela la impactante realidad de los abusos dentro de la Policía Nacional - crédito Camila Díaz/Colprensa

Al iniciar la conversación, se planteó la pregunta de si los personajes mencionados en el libro son representaciones fieles de la realidad o si se trataba de dramatizaciones. Milton respondió: “Eso es lo más interesante; todo está basado en hechos reales. Hay casos de personas que han sido juzgadas, otras que están presas y algunas que han sufrido las consecuencias de sus actos. No hay ningún nombre que no sea real”.

La importancia de reconocer la realidad detrás de la narrativa fue un punto clave en la conversación. El autor destacó que la obra no solo menciona a víctimas, sino que busca abrir un espacio de diálogo sobre el acoso y abuso en diversas instituciones: “Esto pasa en todos lados, no es un invento; es algo que se mantiene callado. Ojalá que haya más valentía para denunciar”.

El desafío de alzar la voz, en medio de una institución heroica

Para Ányelo Palacios, contar su historia no fue una decisión fácil. Hacer pública una situación que implica no solo a una institución, sino también el enfrentarse al “qué dirán” de una sociedad machista, llevó tiempo y valor. El excapitán expresó que el tiempo que ha transcurrido le permitió fortalecerse como persona, hasta el punto de decidir contar su historia “desde mi verdad”.

“Cada persona cuenta la historia a su conveniencia. Yo deseo contarla desde lo que yo viví y contar la verdad, sin pensar en ningún tipo de señalamiento o juzgamiento. Solo Dios, mi familia, y las personas cercanas saben lo que viví”, afirmó Palacios, al destacar que este libro no busca atacar a la Policía Nacional, sino evidenciar los abusos individuales dentro de la institución.

El libro de la historia de Ányelo Palacios es un testimonio de resiliencia y un ejemplo para quienes aún temen alzar la voz - crédito Canva

Decidirse a denunciar significó enfrentarse a un sinnúmero de consecuencias, ya que, las repercusiones para Palacios y su familia fueron dramáticas: “Las puertas se cerraron absolutamente todas”, relató Palacios. Él mismo explicó cómo esta situación lo llevó a un punto de quiebre, donde la presión y el estrés se hacían cada vez más insostenibles.

“Es en ese momento donde me acerqué más a Dios y entendí que Dios elige a sus mejores guerreros para las batallas más fuertes. Consideré que yo era uno de esos guerreros”, añadió, demostrando la entereza con la que ha llevado su causa.

Ányelo Palacios afirmó con convicción que no se arrepiente de haber alzado la voz: “Si el tiempo retrocede, lo volvería a hacer. Como Nuestro Señor se sacrificó por toda una humanidad, yo sacrifiqué mi vida y la de mi familia por muchas víctimas como yo”. Es esta fuerza la que lo llevó a seguir adelante, a pesar de las adversidades y el riesgo constante.

¿Cómo se construyó este libro para contar los abusos dentro de la institución?

Uno de los mayores retos en la realización del libro fue equilibrar la narrativa personal de Palacios con la parte legal del caso. Según Johanny Parra, este fue un proceso que tomó más de seis horas de grabaciones en las que el excapitán relató cada detalle de su experiencia. “Nos tocaba frenar porque tanto él como el equipo se sentía muy impactado al escuchar los relatos. Pero fue un trabajo necesario para organizar la historia y mirarla desde el punto de vista jurídico”, afirmó Parra.

Además, el abogado destacó la importancia de que todo lo que se expone en el libro ya está debidamente documentado en procesos judiciales: “No estamos diciendo nada nuevo; simplemente estamos contando al mundo lo que ya sabían las autoridades”.

Ányelo Palacios asegura que no se arrepiente de haber alzado la voz en contra de los abusos que se presentaban dentro de la Policía Nacional - crédito Ányelo Palacios/Facebook

A lo largo de la entrevista, se discutió el impacto que la obra podría tener en los lectores, los tres enfatizaron en que el libro busca ser una herramienta de motivación y valentía para aquellos que sufrieron situaciones similares. Johanny mencionó que el libro “te llena de una energía que muchas veces las personas necesitan para tomar una iniciativa tan importante”. También agregó que “depende de quién esté leyendo esta historia que es fuerte, polémica y que indiscutiblemente tiene que estar preparado para lo que va a leer”.

Milton, por su parte, resaltó que el libro tiene dos mensajes claros: “A mucha gente le va a incomodar, y creo que sí, pero estamos en la legalidad y no estamos mintiendo. Estamos acorde a lo que está sucediendo en Colombia”. Afirmó que el libro busca dar voz a quienes fueron y alentar a otros a seguir adelante a pesar de las adversidades.

El sueño de llegar a la pantalla grande

El equipo detrás del libro tiene sueños ambiciosos. Tanto Parra como Valderrama coinciden en que la historia de Palacios merece trascender las páginas y llegar a la pantalla grande. Para el autor de la obra, llevar esta historia al cine o a una plataforma de streaming permitiría que el mensaje llegue a un público aún más amplio:

“Queremos mostrar que es posible resistir, que es posible alzar la voz y enfrentar las injusticias, sin importar cuán poderosos sean los que cometen los abusos”, dijeron para este medio.

Más allá del libro: la lucha continúa

A pesar de los intentos por silenciar su historia, Palacios sigue adelante. El libro, disponible en la plataforma Lulu, desde ya enfrenta bloqueos para su distribución en Colombia.

“Curiosamente, llevamos una semana intentando comprar el libro en Amazon para Colombia y dice que no. Sin embargo, a través de Lulu, nuestros lectores en Colombia pueden adquirirlo”, informó Johanny Parra.

En palabras de Palacios: “Todavía creo en la justicia, y espero que con mi caso se actúe con justicia en el menor tiempo posible”.

Mensajes de resiliencia y esperanza

Una de las frases más impactantes del encuentro fue la que Milton compartió: “El maestro llega cuando el alumno está listo”. Este dicho encapsula la idea de que los lectores deben estar preparados para recibir el mensaje de superación que se encuentra en el relato. “Cuando este libro les llegue, van a encontrar situaciones muy fuertes, pero también van a encontrar el amor de esta persona que sigue adelante creyendo en sí mismo”, agregó.

Ányelo Palacios dice que su testimonio es también la lucha de muchas víctimas - crédito Cortesía/prensa de Ányelo Palacios

El capitán Ányelo Palacios también hizo hincapié en la importancia de la aceptación y el apoyo familiar en situaciones de abuso. “Es fundamental rodearse de las personas que te aman”, resaltó. “Cuando la familia habla con esa víctima, la ayuda a prosperar en sus denuncias”. Ányelo destacó que muchas veces las víctimas enfrentan un doble dolor: el sufrimiento por la situación de abuso y la falta de aceptación por parte de su entorno.

Al finalizar la entrevista, se reafirmó la relevancia de esta obra en el contexto actual. La narrativa busca sensibilizar a los lectores sobre problemas que, aunque pueden parecer distantes, están presentes en la vida cotidiana de muchas personas. “Este no es un problema exclusivo de una institución; es un problema mundial”, reiteró Milton, destacando que las historias de abuso y acoso son universales y afectan a todos, independientemente del lugar en el que se encuentren.

Finalmente, Ányelo, en un emotivo mensaje, instó a las víctimas a no perder la esperanza: “A las víctimas, les digo que denuncien, que no pierdan la esperanza, que tarde o temprano se sabe la verdad. Quiero que se sientan acompañadas y que sepan que no están solas en esta lucha”. Este llamado resuena como un eco de esperanza en un mundo que a menudo se siente sombrío.