Vicky Berrío sacó a la luz el lado “maldadoso” de Caterine Ibargüen: mostró cómo es la atleta detrás de cámaras

Vicky Berrio reveló el lado maldadoso de Caterine Ibargüen en 'Masterchef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Vicky Berrío y Caterine Ibargüen se hicieron mejores amigas desde dentro de Masterchef Celebrity Colombia 2024, donde desde el día uno simpatizaron y a partir de ese momento no se despegan.

Sin embargo, esta amistad no fue razón para que la humorista paisa decidiera encubrir a la atleta, pues destapó el lado ‘maldadoso’ que tiene la medallista olímpica.

Con un video que grabó a escondidas, la humorista le mostró a sus seguidores cómo se aprovecha su compañera de los demás participante y parte del equipo de trabajo cuando no están grabando la competencia culinaria.

“Ver hasta el final del detrás de cámara, las maldades de @triplecibarguen y yo lista para apoyarla en todo jajajaja. Los extraño mucho”, escribió Vicky en su cuenta de Instagram en la que suma 206 mil seguidores a los que les compartió las imágenes.

Vicky Berrio reveló el lado maldadoso de Caterine Ibargüen en 'Masterchef Celebrity' - crédito @vicky.berrio/Instagram

En el clip, se observa cuando todo el equipo técnico, de producción y talentos salen de una prueba de campo. En medio de las imágenes se revela que Ibargüen resultó siendo toda una bromista profesional a quien le gusta molestar no solo a sus compañeros del reality, sino al resto de los integrantes que está detrás de las cámaras.

Caterine aprovechó que estaban fuera del aire y mientras se dirigían por un campo con rumbo hacia los buses en medio de la naturaleza tomó una hoja de una planta de palma para hacerles cosquillas en el oído y en el cuello y para hacerles sentir que algún animal los estaba recorriendo.

En el caso de Dominica, una de las víctimas de las ‘maldades’ de la deportista, el susto fue mayor, ya que reaccionó de manera más divertida al sentir que algo estaba tocando su oído, pues saltó y gritó hasta que vio que se trataba de una broma de Caterine al verla reírse a carcajadas.

Ambas participantes desataron las risas de sus seguidores con una singular dinámica - crédito @triplecibarguen/Instagram

“Qué risa el caminado de Martina! Qué risa el Juanpa haciendo travesuras! Qué risa Cate asustando a Dominica! Qué risa cuando se vaya Cony 😂”, “ya terminaron de grabar me imagino, porque dice que los extraña”, “que energía tan bonita la de esta temporada”, “parecen cruzando el darien jajaja”, “geniales todos. Solo falta que saquen a la Cony y el programa mejora aún más”, comentaron algunos internautas en la publicación de Vicky que despertó la suspicacia de sus fanáticos por haber hablado en pasado.

Franko Bonilla reveló por qué no fue tan amigo de Vicky Berrio

Pese a que la comediante paisa es una de las participantes de esta temporada de Masterchef Celebrity que mayor número de amistades ha logrado en la cocina del concurso culinario, incluyendo a su ahora mejor amiga Caterine Ibargüen, en principio no tuvo mucho acercamiento con su colega, lo que generó dudas entre la audiencia.

Franko Bonilla dio detalles de su relación con Vicky Berrio en 'Masterchef Celebrity', colega con la que el público pensó que iba a entablar camarería - crédito Infobae Colombia

“Quiero ser muy sincero, a muchos de ahí los llegué por primera vez en el programa, los había visto en televisión, pero ella ni siquiera eso. Me pasó lo mismo con Caterine, sabía quién era, pero jamás la había visto. Lo mismo me pasó con Carolina Cuervo que tampoco la conocía, pero ahora si puedo decir que somos amigos. Se que Vicky comiendo en la comedia hace muy poco, debo decir que no la conocía, ni había escuchado de ella, se que viene de Medellín y demás, peor no podíamos vernos compinches porque para mi era tratarla como a alguien a la que veía por primera vez”, contó Franko en entrevista con Infobae Colombia.

A pesar de no haber conectado tanto con su colega y no alcanzar a generar la conexión que tal vez sus seguidores se imaginaron, Franko admire que es una de las más fuerte contrincantes que quedaron en la cocina, así como también espera que ella haga parte del Top 5. “Es una señora cocinera, no creamos vínculos afectivos, pero claro que la veo en la final de la competencia, ojalá esté y se lo propone se lo gana”, agregó Bonilla luego de hacer la acotación que con el pasar de los días si se fueron conociendo y se caen muy bien. “Ahora si podemos decirnos compinches”, agregó.