Margarita Rosa de Francisco lanzó duro mensaje a la oposición y habló de parapolítica

Margarita Rosa de Francisco señala que no hay que seguir en parapolítica - crédito Colprensa

En la mañana de este lunes 30 de octubre la presentadora Margarita Rosa de Francisco, cuyas noticias recientes tienen que ver con sus opiniones sobre el gobierno de Gustavo Petro, la simpatía que tiene por él y sus críticas al uribismo y las “derechas” a nivel global, hizo pública una frase en la que se refiere a una expresión común en la política colombiana: “construir sobre lo construido”.

Con esta expresión los propagandistas de diferentes partidos y gobiernos quieren decir que, por más que un cambio de administración busque transformaciones, no es viable remover el legado de anteriores dirigentes. La actriz, sin embargo, señala que si ese legado está manchado de escándalos como el de la parapolítica, tan mencionado en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la legitimidad no es tal. Así lo expresó en su cuenta de X:

“Nos insisten en que hay que construir sobre lo construido por la parapolítica”.

Margarita Rosa de Francisco y su actividad en X gira casi totalmente alrededor de la política y su afinidad por Gustavo Petro - crédito @Margaritarosadf/X

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pullas de Margarita Rosa contra el expresidente Duque

También en esa red social, la valluna hizo una sugerencia a sus seguidores: no referirse al expresidente Iván Duque como “cerdo” o “Porky”. Su argumento, lejos de relacionarse con el respeto a Duque, alude a la inteligencia de los porcinos que, para Margarita, no están al nivel de los políticos.

“No le digan cerdo a Duque. El cerdo (una obra de arte, como todo animal y toda planta) es un mamífero muy inteligente. No le demos dignidad de animales tan admirables a ningún ser humano. No merecemos tanto”, escribió.

Margarita Rosa lanzó pullas a Duque en X - crédito @Margaritarosadf/X

La preocupación de los padres de Margarita Rosa por su petrismo

En diálogo con Infobae, Martín de Francisco habló sobre lo que piensan él y su familia acerca de la postura política y la polémica que genera su hermana, Margarita Rosa de Francisco, en redes sociales, donde se muestra afín a las ideas del presidente Gustavo Petro: “Ella siempre ha sido así, dice las cosas de frente, pero a veces sí nos preocupa, sobre todo a mis papás, que sienten mucho temor”.

Así mismo, el locutor y presentador vallecaucano afirmó que, pese a haber sido afectado por la oleada de odio que recibe la actriz, también conocida como La Mencha, principalmente en la red X, él la apoya y defiende. “Me parece bien lo que ella hace y, pues, el que no se quiera meter, que no se meta y ya”, añadió.

Martín de Francisco contó lo que piensan sus padres de la postura política de su hermana Margarita Rosa de Francisco - crédito Infobae Colombia

Cabal lanzó pulla a Margarita Rosa por defender a la izquierda

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal intervino en una discusión en redes, criticó a la reconocida presentadora y señaló posibles incongruencias en su discurso: esto teniendo en cuenta el estilo de vida aparentemente privilegiado que lleva en Estados Unidos y las ganancias que le ha traído su trabajo como actriz, presentadora y cantante.

“Ella no sabe de eso, pero vive en Miami y disfruta de la libertad capitalista. En ese mismo sistema se volvió famosa por su talento, cobró por sus fotografías y por su rol en las películas donde fue protagonista”, aseveró la congresista de derecha.

María Fernanda Cabal criticó la postura de izquierda de Margarita Rosa de Francisco señalando las comodidades en las que vive - crédito @MariaFdaCabal/X

De igual manera, afirmó que el clasismo se ha evidenciado en las monarquías absolutistas comunistas y, como ejemplo, mencionó algunos países: Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Incluyó también a las guerrillas que ejercen violencia sobre la población civil, perpetrando violaciones y amenazas.

Esto, luego de un trino en el que de Francisco aseguraba que no era una opción votar por la derecha en Colombia.

“O sea, si el presidente no pasa el examen ético, ¿nos pasamos a la derecha? ¿Votamos por el anarquismo neoliberal? ¿Nos olvidamos del clasismo y el racismo? ¿Privatizamos todo? Propongan. “Vieja malparida” no me sirve como respuesta y amerita bloqueo”, escribió De Francisco en su cuenta de X.

Publicación de Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf/X