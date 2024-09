Kevin Roldán hizo duras declaraciones sobre su papel como padre con su primer hijo: “Tengo que sanar lo que tengo en mi alma”

El reguetonero confesó que no fue un buen padre con Mathías - crédito montaje @kevinroldankr / Instagram

El reguetonero Kevin Roldán volvió a ser viral en redes sociales después de dar unas declaraciones para La Kalle, en las cuales confesó que ha sido un mal padre con su primer hijo, Mathías, niño que tuvo con la creadora de contenido Lina Arroyave.

Desde hace varios años, los usuarios en Internet se habían llenado de especulaciones al asegurar que el reguetonero tenía un hijo no reconocido con la mujer.

Aunque el caleño no dio declaraciones ni estuvo públicamente presente en los primeros años del menor, Lina no arremetió contra Roldán y prefirió hacerse cargo de la crianza del niño.

El cantante se mostró arrepentido por no estar presente en los primeros años con su hijo Mathias - crédito @lakalle96.9 / TikTok

Sin embargo, fue a inicios de septiembre de 2024 cuando el cantante de Hasta Abajo publicó unas fotos junto a Mathías, momento en el que, después de varios años, lo reconoció públicamente como su hijo.

Durante una entrevista para una emisora de música popular, confesó que fue un mal padre en los primeros años. “Yo quiero sanar mi alma, porque lo que más quiero es estar tranquilo... Yo no fui un buen padre”, dijo.

“Si fui un padre económicamente, eso de que yo no respondía por él, era mentira, pero sí fallé en concentrarme tanto en mi carrera, en viajar y en conocer el mundo... por ejemplo, yo estaba en una fiesta en lugar de estar con Mati”, añadió.

El artista aclaró que durante las especulaciones en redes sociales le molestó que publicaran noticias falsas en las que decían que no le daba dinero a la madre del menor, pues él asegura que si tiene para sus lujosos viajes obviamente le puede dar una buena vida Mathias.

“Yo no soy tan loco de estar dando conciertos cada ocho días y viajando por el mundo y no voy a responder por mi hijo… y no me aleje solo de él, me alejé de muchas cosas en mi vida, también de mi padre”, dijo.

Rondal confesó que muchas veces prefería estar con amigos y mujeres que compartir con su hijo o con su familia, pues explica que sus prioridades eran diferentes hace unos años.

Kevin confesó que vivió una etapa de desorden en su vida en la que prefería estar sin su familia- crédito @kevinroldankr / Instagram

“Yo me la pasaba con mujeres, con amigos, en lugar de estar con mi hijo, fue mucho tiempo que en verdad estuve muy desconcentrado, no sé cosas de la vida que tuvieron que pasar, pero ahora estamos en una reconexión”, añadió.

Su segundo hijo le hizo cambiar sus prioridades

El cantante oriundo de Cali reveló que ha estado más unido a Mathias debido a que el nacimiento de su segundo hijo Christopher le cambió la vida y logro centrarlo.

“Hemos pasado días increíbles con Mathias, le he tocado el piano, pero Christopher fue ya ese punto en donde todo cambió… Cuando yo vi el nacimiento de mi hijo, ese día yo volví a nacer, por eso empecé a trabajar en mi, para sanar lo que tengo en mi alma”, dijo.

El cantante anunció que el nacimiento de su hijo le cambio la vida - Crédito kevinroldankr/Instagram

Kevin le agradeció a Lina Arroyave

El cantante de PPP aprovechó la entrevista en La kalle para agradecer a la madre de su primer hijo, pues asegura que es consciente de lo mal que ella lo pasó durante el tiempo en que estuvo ausente.

“Le agradezco a Lina, ella es una persona muy especial, y aunque yo nunca salí a decir nada malo, ella en el fondo tenía sus razones, porque yo no compartí con el hijo y más un niño que necesita más atención”, dijo Kevin, recordado que su hijo sufre de una condición especial.

Kevin Roldán agradeció a Lina Arroyabe su dedicación en la crianza de Mathias - crédito kevinroldankr / Instagram

Roldán confesó que en un punto lo llegó a afectar el hecho de estar ausente mientras su hijo padecía de su enfermedad, sin embargo, explicó que lo que más le dolía en redes sociales es que usaran a sus hijos para hacerle daño.

“Por eso nos tocó ponernos como reto sacar a Mathias adelante, es un reto en familia y ahora estamos todos juntos, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que él siga evolucionando”, finalmente dijo que nunca sintió odio por parte de Lina.