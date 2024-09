Jota Pe Hernández pidió a la Corte Suprema que investigue a David Racero: “Ya que cambio no hubo, que al menos haya justicia”

El senador Jota Pe Hernández no dejó pasar el momento para arremeter contra el congresista David Racero, de Cambio Histórico - crédito Colprensa

Las delicadas informaciones en contra del representante a la Cámara David Racero, al que acusaron de pedir parte del salario de los miembros de la unidad de trabajo legislativo (UTL), además de emplear a algunos de sus colabores en negocios de índole personal, ajenos a su labor legislativa, motivaron al senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, a interponer una petición a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al congresista.

Pese a que el propio Racero, al conocer la gravedad de los señalamientos en su contra, pidió que tanto la Procuraduría General de la Nación –que ya abrió investigación preliminar– como el alto tribunal lo investigaran, Hernández aprovechó la ocasión para arreciar contra el parlamentario; con el que ha tenido consabidas diferencias en su ejercicio legislativo. Y con un duro video en sus redes sociales arremetió contra su colega.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Una denuncia tan grave, no puede quedar solo en una columna de prensa. Por esto he solicitado a la Corte Suprema y a la Procuraduría que inicien investigación al representante Racero, por los graves delitos que presuntamente cometió. Ya que Cambio no hubo, que al menos haya justicia”, expresó en su perfil de X el congresista, que ejerce por primera vez en el Congreso; gracias a la popularidad que adquirió en el paro nacional de 2021.

El senador Jota Pe Hernández se pronunció sobre el escándalo que involucra al representante David Racero y pidió a la Corte Suprema que abra investigación en su contra - crédito @JotaPeHernandez/X

¿Por qué está David Racero en el ojo del huracán?

El artículo periodístico al que hizo mención Hernández es el que abrió esta ‘caja de pandora’, publicado por el periodista Daniel Coronell en la revista Cambio, y cuyo escándalo también divulgó en W Radio. El comunicador reveló conversaciones de WhatsApp en las que Racero habría exigido dinero a exintegrantes de su UTL, además de negociar, al parecer, cuotas burocráticas en entidades oficiales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en favor de su tío, José Luis Mayorca.

Como si fuera poco, también se conoció que habría empleado a su conductor para la administración de un local de venta de frutas y verduras, conocidos como fruver, según quedó reflejado en algunas de las conversaciones a las que tuvo acceso Coronell, desde el propio dispositivo del congresista.

En un video que anexó a su publicación, Jota Pe adjuntó un video en el que se ve las comunicaciones que remitió a ambos entes para que adelanten investigaciones sobre las actuaciones de Racero; que fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2023, en el primer año del nuevo Congreso. “Este señor le estaba quitando parte del salario a sus asesores, poniéndolos a pagar su tarjeta de crédito y atender su fruver. O, en un posible tráfico de influencias buscando puestos en el Cesar para que los manejara su tío”, recapituló el senador en su clip.

Al respecto, la procuradora General Margarita Cabello anunció el lunes 30 de septiembre que, en efecto, se abrió una indagación preliminar. “La Procuraduría acaba de abrir, en su Sala de Instrucción, indagación preliminar a efectos de verificar la certeza de los hechos denunciados y la certeza y autenticidad de los WhatsApp objetos de denuncia”, precisó la titular del Ministerio Público sobre este escándalo, que salpica al partido de Gobierno con presuntas prácticas clientelistas.

En desarrollo...