Emiten recomendaciones para evitar retrasos y agilizar el paso por controles migratorios durante Semana Santa

Migración Colombia recomendó preparar la documentación y usar sistemas biométricos para agilizar controles migratorios en Semana Santa - crédito Migración Colombia

Migración Colombia emitió un paquete de recomendaciones especiales para los viajeros que transitarán por los principales aeropuertos y pasos fronterizos del país durante la temporada de Semana Santa, buscando agilizar el paso por los controles migratorios y evitar contratiempos.

Entre el 27 de marzo y el 6 de abril, se prevé un aumento considerable en la movilidad nacional e internacional, por lo que el uso adecuado de herramientas tecnológicas y una correcta preparación documental serán fundamentales para una experiencia fluida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad subrayó la importancia de aprovechar Biomig, el sistema de control biométrico que permite a los usuarios autogestionar la confirmación de su identidad en solo segundos y sin necesidad de hacer filas. El servicio, completamente gratuito, está disponible en los aeropuertos internacionales:

El sistema Biomig facilita el paso rápido en aeropuertos y en el puesto de Rumichaca mediante autogestión biométrica gratuita para mayores de 12 años - crédito Migración Colombia

El Dorado (Bogotá)

José María Córdova (Rionegro)

Rafael Núñez (Cartagena)

Alfonso Bonilla Aragón (Palmira)

Ernesto Cortissoz (Barranquilla)

Matecaña (Pereira)

Así como en el puesto de control terrestre de Rumichaca (Nariño).

No obstante, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, advirtió que Biomig no está habilitado para la salida del país de menores de edad como medida de protección, aunque sí puede ser utilizado para el ingreso por quienes tienen más de 12 años.

Junto a Biomig, Migración Colombia recordó la utilidad del sistema CheckMig, que permite a viajeros nacionales y extranjeros diligenciar de manera virtual la información de su viaje hasta 72 horas y al menos una hora antes de su desplazamiento. Este formulario, disponible en el sitio web oficial de la entidad, contribuye a agilizar el paso por los filtros migratorios, permitiendo una atención más ágil y ordenada en los momentos de mayor afluencia.

Migración Colombia exige pasaporte vigente y visados correspondientes a ciudadanos colombianos y extranjeros al momento de salir del país - crédito Migración Colombia

Documentación y requisitos para un viaje sin contratiempos

Migración Colombia recomendó revisar con antelación todos los documentos de viaje requeridos. Los ciudadanos colombianos deben contar con pasaporte vigente (o documento válido) y, si el destino lo exige, con los visados o permisos necesarios. Para los menores de edad, se exige el registro civil de nacimiento y el permiso de salida autenticado por el padre, madre o acudiente que no los acompaña. En cuanto a los ciudadanos extranjeros, deben presentar pasaporte vigente y estar dentro del tiempo de permanencia autorizado al momento de la salida.

La entidad también aconsejó llegar a los aeropuertos con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales y dos horas para vuelos nacionales, especialmente en temporadas de alta demanda. Suministrar información veraz y clara durante el control migratorio es clave para evitar demoras adicionales.

Recomendaciones generales para el viaje

Entre las recomendaciones adicionales, Migración Colombia y la Aerocivil sugieren mantener contacto con la aerolínea por posibles cambios de itinerario y llevar impresa la reserva y el documento de identidad o pasaporte con la documentación migratoria exigida por el país de destino. Si viajan menores de 12 años, los adultos responsables deben portar el tiquete, el documento de identidad y la autorización de ambos padres, en caso de que no viajen en compañía de los dos.

El equipaje debe marcarse con datos personales completos y los objetos de valor transportarse en el equipaje de mano por seguridad - crédito archivo John Paz/Colprensa

El equipaje de bodega debe estar marcado con los datos personales completos y se recomienda eliminar etiquetas de vuelos anteriores. Los objetos de valor, medicamentos, dinero, dispositivos electrónicos y documentos deben llevarse en el equipaje de mano, ya que no está permitido transportar cuchillos, tijeras, armas, aerosoles, líquidos o geles en el equipaje de cabina. Si por alguna razón el equipaje de mano debe ir a la bodega, exija el comprobante correspondiente y declare los objetos de valor.

Las mujeres embarazadas que superen el séptimo mes de gestación solo podrán viajar con certificado médico expedido 12 horas antes del vuelo y deberán firmar una exoneración de responsabilidad para la aerolínea.