Reconocida periodista se despachó en contra del nuevo sencillo de Shakira: “Superemos la tusa”

El 25 de septiembre Shakira estrenó su nuevo sencillo Soltera, un himno que la barranquillera dedicó al empoderamiento femenino, después de haber terminado una relación. Por otro lado, la barranquillera le tiró nuevamente a su expareja, Gerard Piqué, en varios versos de la composición, algo que llamó nuevamente la atención con comentarios de sus seguidores sobre el no haber superado la tusa.

Al final de la canción, se puede escuchar que Shakira hace referencia a un posible encuentro con su expareja y que cuando la vea, se dé cuenta de la mujer que perdió. “Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien … Pa’ que ese cabrón cuando me vea le duela … Se pasa rico, soltera”, se escucha en coro a la colombiana junto a las voces que la acompañan.

El tema generó respaldo entre sus seguidores, que no paran de replicar contenido con el nuevo sencillo de la colombiana que acumula millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Sin embargo, hubo figuras del entretenimiento que decidieron no respaldar el tema de Shakira, pues alegan que ya es tiempo de empezar a “soltar”, como lo expresó Alberto Linero al aire en una transmisión de Blu Radio.

Otra de las que respaldan la teoría del expárroco fue Vanessa de la Torre, que recientemente se pronunció en diálogo con Diana Calderón, durante la emisión del programa Hoy por hoy de Caracol Radio. La comunicadora respaldo el hecho de que quisiera jugar con ritmos diferentes al estilo que la ha caracterizado, así como una propuesta diferente, pero criticó que aún no logra desprenderse por completo de la tusa por Gerard Piqué.

“Pero por qué eso de portarme mal para pasarla bien, me da mucha (pena) con ustedes, pero yo no puedo entender... Una mujer que produce lo que produce, que canta lo que canta, que es semejante icono, de semejante nivel de mujer, ¿por qué tiene que seguir con esa lora de tengo que portarme mal, de pasarla rico, soltera?”, puntualizó inicialmente en la entrega radial.

Y agregó: “Es decir, superemos la tusa, porque si no se supera la tusa, pues entonces cómo se va a proyectar como el icono del feminismo. No todo puede ser por la plata”. Por otro lado, De la Torre señaló que no logra entender el motivo por el que la barranquillera habla de “portarme mal para pasarla bien”, desprestigiando cualquier punto del empoderamiento femenino.

Pero ahí no terminó la discusión en el panel de periodistas del programa inicialmente citado, pues los compañeros de Vanessa intentaron explicarle que todo se debía a la manera en que Shakira intentaba explicarle al mundo que las dinámicas sociales cambiaron entre mujeres y hombres. Recordemos que, en Music Sessions #53 la artista soltó la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” dejando de lado que la tusa actualmente se vive diferente.

“La connotación de portarse mal en una mujer por qué necesita que le hagan una canción a eso... ¿Alguna vez a un hombre le dicen que se tiene que portar mal para pasarla bien? No, porque los señores salen, se dan besos con una, con otra y hacen lo que les apetecen y nadie les dice que se están portando mal”.

Finalmente, Vanessa de la Torre si destacó un punto y fue el hecho de que la colombiana no ha soltado todavía su ruptura, y puntualizó que ya era hora de dejar de cantarle a la loba herida y que era necesario “movernos hacia adelante un poquito, demasiado drama, que jartera”.