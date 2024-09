Karen Sevillano reaccionó al escuchar una de sus famosas frases en ‘Soltera’ de Shakira

La letra de la barranquillera tiene una frase por la que se viralizó en pandemia - crédito @karensevillano7/TikTok

Karen Sevillano es una reconocida creadora de contenido, que recientemente resultó ganadora de La casa de los famosos Colombia. La vallecaucana saltó a la fama durante la pandemia, cuando Lina Tejeiro se encargó de viralizar una de sus publicaciones.

En repetidas ocasiones, Sevillano ha agradecido a Tejeiro por darle visibilidad a los videos que realiza para entretener a sus miles de seguidores en redes sociales como TikTok e Instagram: “Yo le debo todo a ella porque se fijó en mí, pero no solo eso, me dio su amistad y me ha impulsado mucho. Ahora somos tan amigas que siempre que ella está en Cali nos vemos o si yo vengo a Bogotá nos encontramos. Vamos a todos los cumpleaños la una de la otra”.

La creadora de contenido se hizo viral gracias a una publicación de Lina Tejeiro - crédito @karensevillano/Instagram

Nuevamente, el nombre de Sevillano salió a la luz, debido al reciente lanzamiento de Shakira con su sencillo Soltera, que se da a pocos días de que la barranquillera inicie su gira por los Estados Unidos. Se trata de la frase: “Hombre que me escriba, pantallazo pa’ su novia”, que fue replicada y modificada levemente por la barranquillera por “perro que me escriba y pantallazo pa’ su novia”.

La ganadora de La casa de los famosos Colombia reaccionó a través de su cuenta de TikTok, al ser alertada por Lina Tejeiro que su frase había sido utilizada por la intérprete de Music Sessions #53. Pero no solo fue la actriz, ya que sus seguidores también se encargaron de hacerle saber que si frase se internacionalizó con el sencillo Soltera.

“Paren todo, No me he ni arreglado porque vine tan rápido como pude… Cuando me escribió Lina Tejeiro, que me dijo ‘Karen escuché esto y me acordé de vos’ y yo ¿qué? Y muchos de ustedes escribiéndome ‘Karen, Karen, Karen’. Entonces me meto a TikTok y vi mucha gente hablando de eso, entonces me metí a YouTube y a lo que me voy dando cuenta que la frase y ustedes saben que con esta frase yo me volví popular”, expresó inicialmente la creadora de contenido.

Shakira estrenará 'Soltera' el 25 de septiembre de 2024 en las diferentes plataformas digitales - crédito @shakira/Instagram

Posteriormente, reconoció que si bien Shakira puede que no sepa quién es ella, pues puntualizó que recibió varios comentarios negativos que le decían “es que a Shakira le escriben las canciones y esa persona tal, le dijo a Shakira que dijera eso”. Y dijo: “en mi mente, Shakira sabe quién soy yo”, mientras reaccionaba de manera divertida al hecho de que la cantante empleara una de sus frases más icónicas.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer y algunos internautas expresaron opiniones como: “Cuando escuché esa parte dije ‘así dijo Karen Sevillano’”; “Shakira viendo el video😂🤣😂🤣”; “Karen, pero usted conoce a Lina, ella conoce a Greeicy y Greeicy conoce a Shaki ustedes ya están conectados”; “pronosticado que Karen hable con Shakira”, entre otros.

Letra del nuevo sencillo de Shakira, ‘Soltera’

Salí pa’ despejarme

Y ya cansada de estar apagada

Decidí prenderme

Cambié de amigos

Porque los que estaban solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender

Que no tengo nada que perder

Y como ellos también…

Coro

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico, soltera

El día está pa’ bote y playa

Y para pasarme de la raya

En la arena sobre la toalla

Ese plancito nunca falla

Esta nena tiene fans

Y el corazón parti’o, como Sanz

Muchos son los que me tiran

Pero pocos son los que me dan

Soy selectiva, poca trayectoria,

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia,

Perro que me escriba pantallazo y pa’ su novia

Nadie va a decirme cómo me debo comportar

Pueden opinar, pero…

La letra de "Soltera" oscila entre el disfrute de su soltería, las cicatrices del pasado y su deseo de transmitir sororidad a las mujeres - crédito @shakira/Instagram - crédito @shakira/Instagram

Coro

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico, soltera

Con vista al mar, reservé el hotel,

Ya me prendí con un solo coctel,

Me puse poca ropa pa’ mostrar la piel,

La abeja reina está botando miel

Puente

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Sí, eso es para usarlo y

Mi cuerpo está diciendo…

Coro

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Puente

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si, eso es para usarlo y

Mi cuerpo está diciendo…

Aún huele a verano aquí

Y eso es para usarlo, si

Hoy algo me gano aquí

Ay, Ahh, se pasa rico soltera

Y ahora las lobas…

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Ay que rico…mira que rico

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Pa’ que ese cabrón

Cuando me vea le duela

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Pa’ que ese cabrón

Cuando me vea le duela

Se pasa rico soltera