Hermano de Mariana Pajón desmintió a alcaldesa de Ibagué por publicidad engañosa: “No fuimos contactados previamente”

El hermano de Mariana Pajón negó visita de la medallista olímpica a un evento deportivo en Ibagué, como lo promocionaba en sus redes la alcaldesa Johana Aranda - crédito Colprensa - @alcaldiaibague/X

Un mensaje emitido desde las redes sociales de la Alcaldía de Ibagué, en las que anunciaban “con bombos y platillos” la presencia de la múltiple medallista olímpica Mariana Pajón, en la final del Campeonato Nacional de BMX a celebrarse entre el 1 y 3 de noviembre, con el aval de la Federación Nacional de Ciclismo, obligó a su mánager, Miguel Pajón, a pronunciarse al respecto. Y negar que, tal y como lo habían informado desde la administración local, la antioqueña compita en el certamen.

“Seguimos entregándole excelentes noticias a nuestra ciudad (...) ¿Adivinen quién va a estar en nuestra ciudad? Mariana Pajón. La gloria de este deporte en la capital musical, así que a participar de este gran evento. Ibagué, la casa del deporte en Colombia”, indicaba, con un semblante sonriente, la alcaldesa Johana Aranda, en un clip en el que lo acompañaron con fotos y videos de las carreras de la deportista de 32 años, que abrió la senda de esta disciplina en el territorio patrio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, salió a promocionar la supuesta visita de la bicicrocista Mariana Pajón, por lo que su hermano, Miguel, tuvo que salir a desmentirla - crédito @alcaldiadeibague/Instagram

La ilusión de grandes y pequeños por contar en la Ciudad Musical con la ganadora de preseas de oro en las justas de Londres 2012 y Rio 2016, y de plata en Tokio 2020, empezó a crecer a medida que se conoció el anuncio. No obstante, la alegría duró poco, toda vez que desde la familia de la deportista se ha encargado de refutar a la mandataria local y con ello dejar sin piso toda la campaña de expectativa, tanto en redes sociales como en medios tradicionales aliados a su gobierno.

“Con sorpresa hemos encontrado la noticia de la presencia de Mariana Pajón en Ibagué en noviembre. Quiero aclarar que NO ES VERDAD, no fuimos contactados previamente, Mariana no fue consultada y no es posible su presencia en esta ciudad por compromisos ya adquiridos”, expresó el joven en su perfil de X, en el que le pidió a las autoridades locales aclarar la información, para evitar malos entendidos que pudieran dañar la reputación de la bicicrocista.

En efecto, en un mensaje posterior, Miguel Pajón reconoció que fue contactado por el director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), Sebastián Perdomo, pero insistió en su petición. “Aceptamos sus excusas y le pedimos aclarar esta información y no generar falsas expectativas. Celebramos que Ibagué reciba esta válida del BMX nacional en su gran pista, pero en esta ocasión no podremos asistir. Gracias”, expresó el mánager de la triple medallista olímpica.

Con estos mensajes, Miguel Pajón, hermano y mánager de la deportista Mariana Pajón, desmintió a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda - crédito @pajonmiguel/X

Alcaldía de Ibagué tuvo que pronunciarse tras mensaje de Miguel Pajón

Luego del contundente mensaje de Pajón, el Instituto de Deportes salió a rectificar lo que habían anunciado inicialmente, aunque en cierto modo endilgaron la responsabilidad a la serie de “reuniones logísticas y operativas con el comité organizador de la Válida Nacional y la Federación Colombiana de Ciclismo”. Además de citar las declaraciones que les dio Miguel Pajón sobre este asunto, en el que destacaba la infraestructura deportiva, pero reiteraban que no asistiría.

Cabe destacar que el evento, según reportes oficiales, contará con la participación de más de 900 deportistas de las diferentes ligas del país, que estarán en acción en una de las mejores pistas de Colombia. “Hemos tenido una comunicación fluida con su equipo y estamos revisando su agenda para 2025, con el objetivo de que Mariana pueda estar presente en futuras competencias en nuestra ciudad”, afirmó Perdomo, gerente del Imdri, tras este exabrupto.

Como era de esperarse, todas las piezas gráficas y audiovisuales fueron borradas de las redes sociales de la Alcaldía de Ibagué, en un episodio que dejó mal parada a la gobernante: heredera de la anterior administración, al mando de Andrés Fabián Hurtado, el mismo que ha estado bajo la lupa de los organismos de control.