Exministro de Duque de despachó contra el Gobierno Petro: “El peor en la historia reciente del país”

Wilson Ruiz se fue lanza en ristre en contra de Gustavo Petro y calificó su Gobierno como "el peor de la historia reciente"

El exministro de Justicia durante la administración del expresidente Iván Duque, en múltiples oportunidades ha cuestionó el Gobierno del actual primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro Urrego. De hecho, en una reciente publicación de su cuenta de X, del 28 de septiembre el político dijo que en el tiempo que el jefe de Estado ha dirigido al país, en su opinión, ha sufrido un deterioro inédito.

Adicionalmente, el antiguo funcionario público comentó que “este ha sido el peor gobierno en la historia reciente del país”. Además, hizo referencia a las elecciones en 2026.

“Es innegable, tras más de dos años de gobierno de Petro, Colombia ha experimentado un deterioro sin precedentes. Este ha sido el peor gobierno en la historia reciente del país. En 2026 debemos recuperar el rumbo o enfrentaremos un riesgo real de perder nuestra nación tal y como la conocemos. ¡Es hora de actuar por el futuro de Colombia!”, escribió Ruiz por medio de su cuenta de X.

Wilson Ruiz calificó como negativos los más de dos años que lleva en el poder el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO

Por otro lado, en otra publicación de la misma fecha, el exministro reaccionó a un reciente mensaje del presidente Petro hablando del presupuesto nacional de 2025 y de la ley de financiamiento puesta sobre la mesa por parte de su Gobierno.

Y es que, el presidente Gustavo Petro fue contundente al responder a los cuestionamientos del senador Efraín Cepeda. El mandatario advirtió que, en caso de no aprobarse dicha ley y requerirse un ajuste presupuestario, se eliminarán todos los subsidios destinados a los sectores más acaudalados de la población. “Si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el congreso no aprueba la ley de financiamiento entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población. El pueblo no paga el sobre endeudamiento de Duque”, fueron las palabras del mandatario.

A lo que el exministro Wilson Ruiz le respondió que el presidente estaba intentando “ocultar” la administración de recursos públicos que ha hecho su administración, la cual calificó de “pésima”.

“El presidente ya no sorprende, siempre es la misma verborrea. Pretende burlar el Estado de derecho y el trámite legal de las reformas. Procure buscar otra forma de ocultar la pésima administración de los recursos públicos y abandone el mismo discursillo de “quitarle privilegios a los ricos”. Usted no es un activista, es el presiente de los colombianos”, respondió el antiguo jefe de cartera.

Wilson Ruiz estalla por reciente mensaje del presidente Petro con respecto al presupuesto de la Nación para el 2025 - crédito @WilsonRuizO

La raíz de la controversia radica en la urgencia de allegar recursos para financiar el presupuesto del próximo año. Con ese fin, la cartera de Hacienda elevó al Congreso un proyecto normativo orientado a recaudar 11,8 billones de pesos. No obstante, la iniciativa no logró cosechar el respaldo requerido en el órgano legislativo, sumiendo en un mar de incertidumbre la situación fiscal de 2025.

Uno de los detractores más férreos de la polémica ley tributaria fue Efraín Cepeda, presidente del Senado, quien no escatimó críticas hacia el Ejecutivo por carecer, a su juicio, de un plan financiero sólido. El legislador expresó abiertamente su preocupación ante la incapacidad gubernamental para lograr una financiación adecuada del presupuesto.

Cepeda recordó, además, que el Congreso ya había aprobado previamente un cuantioso monto de 15 billones de pesos como un “cheque en blanco” para el anterior gobierno, siguiendo una fallida apuesta oficial por recaudar fondos a través de tribunales de arbitraje.

Por otro lado, en declaraciones ofrecidas el pasado martes 24 de septiembre, Wilson Ruiz Orejuela, quien se desempeñó como titular de la cartera de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, abordó el revés sufrido en torno al plan de reducir drásticamente en un 77% los recursos destinados a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia fiscal de 2025.

Aunque la intención inicial, plasmada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, de aplicar un sustancial recorte a la entidad encargada de los procesos electorales y la identificación ciudadana por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. quedó descartada.

Y es que, el exministro Ruiz dijo que demandaría el presupuesto general si es fijado por decreto por el presidente Petro, tal y como sugirió el jefe de Estado días atrás.

El exministro Ruiz dijo que demandaría el presupuesto general si es fijado por decreto por el presidente Petro, tal y como sugirió el jefe de Estado días atrás. - crédito Chema Moya/EFE