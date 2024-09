Cartagena: 10 años después salen a la luz testimonios de menores de edad de la fiesta sexual en la que cayó una exreina de belleza

Los secretos del operativo contra la explotación sexual infantil en Cartagena - crédito Colprensa

El 11 de octubre se cumplirán diez años del operativo más significativo contra la explotación sexual infantil en Cartagena, en el que participaron agentes encubiertos de Colombia y Estados Unidos. Este operativo resultó en el rescate de 57 menores que iban a ser explotados sexualmente en una fiesta en la isla de Barú, organizada para un magnate pedófilo.

La mayoría de los menores rescatados, de entre 15 y 17 años, provenían de familias de bajos recursos de los barrios populares de La Heroica, una de las ciudades más desiguales de Colombia. Fueron reclutados con la promesa de asistir a una fiesta en una isla paradisíaca, con la oferta de bebidas y diversión. A algunos se les ofreció 400.000 pesos por asistir y 1.000.000 de pesos si accedían a tener relaciones sexuales.

El caso cobró notoriedad con la condena de 19 años de prisión impuesta a principios de septiembre por el juez cuarto penal del circuito de Cartagena contra la exreina de belleza Kelly Suárez Moya por proxenetismo con menores de edad. Esta condena también incluyó a sus cómplices Juan Okendo, Samuel Olave, Horacio Revollo y Eduardo Ortega.

La fiesta sexual en Barú, donde Suárez habría reclutado a decenas de menores de entre 11 y 17 años, fue en realidad un montaje realizado por Ballard y el norteamericano Paul Hutchinson, que interpretó al magnate pedófilo y fue productor ejecutivo de la película Sound of Freedom.

Este operativo resultó en el rescate de 57 menores que iban a ser explotados sexualmente en una fiesta en la isla de Barú, organizada para un magnate pedófilo - crédito Angel Studios.

En el operativo, en el que no se consumaron actos sexuales con los menores, también participaron cuatro agentes encubiertos de la Fiscalía local.

Testimonios de algunos menores

Los testimonios que dieron en su momento todos los menores identificados en el proceso y a los que El Tiempo pudo acceder. Unos de ellos aseguraron que habían pagado para ir al paseo con sus amigos, llegaron por mensajes de redes sociales o por invitación de allegados:

“Nos dijeron que la íbamos a pasar bien, costaba 30.000 pesos, incluía almuerzo”, expresó un menor de edad de 16. Otra de ellas de 17 contó: “Nos fuimos en un bus de aire y luego en una lancha. Cuando llegamos, allá había un montón de gringos”. Otro testigo de 16 reveló: “En el bus se murmuró que nos iban a prostituir. Yo dije: «No creo que sea para prostituir porque no creo que vayan a llevar a este poco de menores de edad con todo y la policía marítima»“.

“Yo no hablé con ningún hombre ni con nadie, nos iban a dar 400.000 pesos nada más por ir”, indicó una joven de 16. Otro testimonio de una persona de 17 años dijo que “nos encerraron en la isla, como tipo secuestro, por decirlo así. Nos iban diciendo que nos iban a llamar uno a uno para ver qué muchachas les gustaban (...), dijeron que nos iban a dar 400.000 pesos y a las niñas que tuvieran relaciones les iban a dar un millón o más”.

Unos de ellos aseguraron que habían pagado para ir al paseo con sus amigos, llegaron por mensajes de redes sociales o por invitación de allegados - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

En cuanto al rescate, otra menor contó sobre la captura de los adultos que los llevaron a dicha isla: “Un funcionario nos explicó que de pronto nos iban a matar. Yo no sabía. No me esperaba esto”.

Miss Cartagena

Kelly Johana Suárez Moya presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia tras ser condenada a 19 años y ocho meses de prisión por delitos de proxenetismo y explotación sexual de menores de 14 años.

La exreina de belleza y modelo, que también es abogada, argumenta que se le está restringiendo su derecho a la defensa en el recurso de apelación, que será revisado por el Tribunal Superior de Bolívar, según informó El Tiempo.

Suárez, capturada el 11 de octubre de 2014 durante una fiesta sexual en la isla de Barú, Cartagena, fue formalmente acusada en diciembre de 2015. Sin embargo, la audiencia preparatoria al juicio se llevó a cabo casi siete años después, en noviembre de 2022, y finalmente, el 5 de septiembre de 2024, recibió su condena.

La abogada y modelo espera que el alto tribunal revise sus argumentos y con ellos, que eche para atrás su decisión - crédito Colprensa

La historia de Suárez cobró notoriedad debido a su relación con la película Sound of Freedom (Sonido de libertad), dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, que retrata la explotación sexual infantil en Cartagena. En la película, el personaje de Katy Giselle o está basado en Suárez, que en 2013 se presentó al Reinado de la Independencia de Cartagena mientras estudiaba Trabajo Social en el Colegio Mayor de Bolívar.

Suárez utilizaba su posición y su carrera en el modelaje para ganar la confianza de menores en comunidades vulnerables y reclutarlas para su agencia de modelaje, Stage Models Caribe, creada junto a Samuel David Olava Martínez.