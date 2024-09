Profesora china desvirtúa resultados de la encuesta Datexco que aumenta la desaprobación del presidente Petro. El mandatario le respondió

El presidente Petro compartió la explicación de la profesora Hanwen Zhang - crédito Colprensa- Hanwen Zhang/YouTube

El 25 de septiembre del 2024, La W y Datexco Company S.A hicieron públicos los resultados de la más reciente encuesta de opinión relacionada a la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. En ese momento los datos revelaron que la desaprobación del mandatario colombiano alcanzó un 61%, reflejando, según ello, un aumento significativo en la percepción negativa de su gestión.

En la encuesta también se hicieron otras preguntas relacionadas con el Gobierno nacional. Como era de esperarse los resultados dieron de que hablar; sin embargo, el 26 de septiembre del 2024 a través de un directo hecho por YouTube, la profesora de estadística de origen chino, Hanwen Zhang, que vivió varios años en Bogotá, cuestionó duramente los resultados de los datos luego de analizar detalladamente la ficha técnica del estudio.

En la primera parte de su explicación, la docente le dice a quienes la ven que en la ficha técnica del estudio hay datos clave que deben ser revisados para asegurar la fiabilidad de los resultados. Acto seguido revisa el tamaño de la muestra (702), el margen de error (global estándar relativo de 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50%); el grupo objetivo (hombres y mujeres mayores de 18 años de edad) y el universo poblacional (población colombiana en cabeceras municipales en las regiones [Central, Caribe, Oriental, Pacífica y Bogotá (considerada región por su tamaño]).

Para la profesora hasta ese momento no hay ningún problema, por lo que procede a explicar porque el tamaño de muestra de 702. “Voy a usar la plataforma RStudio para explicarles porque 702 es el número mágico. Resulta que yo debo elegir a hombres y mujeres mayores de 18 años de las regiones Central, Caribe, Oriental, Pacífica y Bogotá, con eso puedo estimar que son al menos 20 millones de personas, ese número lo multiplico por 0.5 porque es el estándar y luego pongo mi margen de error de 3.7% que sería 0.037, listo el resultado es 702″.

Sin embargo, continua la profesora, “en la ficha técnica no nos dicen que es solo margen de error, nos dicen que es margen de error ‘relativo’ por lo que yo tengo que cambiar mi cálculo de ‘me’ a ‘rme’ con eso el resultado de número de encuestas es 2.806, no 702 como nos habían dicho, les dejo esa duda para que lo piensen″.

Luego de esto, la profesora dice: “vamos entonces a revisar el universo geográfico, este incluye Bogotá (Considerada como una región por su tamaño poblacional). Región Caribe (Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar). Región Central (Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira). Región Oriental (Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio) y la región Pacífica (Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo), no son todas las personas (como habían dicho) sino solo los de esos municipios, entonces se podrían estimar que no son 20 sino 15, aun así, ahí no pasa nada”.

Luego revisa la técnica para la recolección de datos: “aquí dice Muestreo Multietápico Estratificado Multimodal, todas esas palabras tan raras juntas significan cómo voy a seleccionar a las personas que se deben encuestar. Entonces, como no se tienen las listas de todos los hogares, se debe seccionar por etapas, en este caso son varias porque hay recolección telefónica y presencial. En este punto se habla entonces del Delf, esto es algo muy técnico, pero básicamente es un cálculo que permite saber cuántas encuentras se necesitan conforme a la cantidad de etapas de recolección de datos, si se tuvieran los listados el Delf sería uno, pero con todas esas etapas ni a palo lo es (sic) así que voy a ser generosa y voy a poner dos, con eso el número de encuestas cambia a 1.403, no sé si ellos tienen un cálculo diferente que revolucionó al muestreo, abarata costos y con las 702 encuestas es suficientes, sin embargo, para mi tiene mucho espacio″.

Terminada esa explicación, critica el diseño de la gráfica y lo difícil que se hace poder entender los datos por los colores y lo borroso de los datos, sin embargo, dice que ese no es un problema real, “ya que aquí el tamaño sí importa, porque entre más pequeña (la muestra) más baja va a ser mi calidad, y es que, si dividimos las 702 encuestas en todas las regiones, puedo ver que el margen de error de Bogotá es más grande que el del total del país. Por eso, cuando ya se tienen los datos se debe sacar el margen de error de cada dato recogido (...) allí es donde yo creo que debe haber más regulación, porque no solo es con Datexco, es con todas las encuestas en general”.

Luego de la explicación de la docente, el presidente Petro no dudo en manifestarse al respecto en su cuenta de X: “En una excelente clase popular de estadística, esta profesora vuelve añicos la encuesta Datexco para por la W, sobre aprobación de nuestro gobierno. Así es como manipulan a la opinión pública en mi país. Le corresponde al CNE obligar a ser más estrictos en los parámetros estadísticos para hacer encuestas”.

Por ahora los responsables del estudio no han dicho nada al respecto.

El presidente compartió la clase