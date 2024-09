Shakira, Ryan Castro, Yeison Jiménez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Shakira y su nuevo sencillo "Soltera" se transformaron en un suceso viral durante la semana - crédito @shakira/Instagram

Septiembre está por concluir y el año musical está por entrar en su recta final. Varios lanzamientos clave tuvieron lugar a nivel internacional, mientras que Colombia mantiene su actividad habitual.

Aunque hubo un lanzamiento que eclipsó al resto durante los últimos siete días, desde el vallenato, el género urbano y el pop hubo novedades a tomar en cuenta. Eso sí, varios de los temas que se hicieron notar tomaron el afrobeat como influencia o como base para sus canciones, ratificando el avance que tiene dicho estilo a nivel mundial.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso a lo más destacado que dejó la última semana de septiembre en materia de lanzamientos musicales.

Felipe Peláez lanzó su nueva canción “Inalcanzable”

Una de las voces más destacadas dentro de la Nueva Ola del Vallenato lanzó nuevo sencillo previo al anuncio de las fechas de su gira para cerrar 2024 en las que pasará por primera vez por Australia y luego por los Estados Unidos.

Inalcanzable fue escrita en su totalidad por Peláez y mantiene el tono vallenato con atractivo radial que caracterizó su carrera musical. El videoclip se grabó en Medellín bajo la dirección de Jorge Toledo.

Ryan Castro unió fuerzas con Hamilton en “A Poca Luz”

Una de las figuras destacadas del género urbano hoy por hoy se juntó con uno de los talentos en ascenso y en pleno auge del afrobeat a nivel internacional estrenan una canción que suma elementos del amapiano sudafricano sin dejar de lado el beat característico del reguetón. La pista contó con la producción de The Prodigiez (J Cortes y Young Crunk).

“Este logro es un sueño cumplido gracias a Dios, especialmente porque él es mi artista favorito de Medallo. Espero que nuestro tema, realizado de manera muy genuina, logre ser un éxito global”, mencionó Hamilton en un comunicado de prensa.

El videoclip se grabó en el barrio El Pozón, de Cartagena, y tiene como protagonista a Kelly Ríos, conocida como ‘Guajira’ y finalista del Desafío XX, que exhibe su habilidad para la danza y su belleza mientras camina y baila por la calle.

Carolina Vega presenta “Sin Condiciones”

La cantautora caleña lanza su segundo sencillo del año tras la publicación de No dejo de pensarte en abril. En esta oportunidad elige una estructura y una producción pop bien marcada en la que aborda el deseo de libertad para tomar sus propias decisiones en la vida.

“Este sencillo nació en Ibiza. Le propuse a mi equipo de trabajo hacer una canción que no fuera de desamor ni amor, sino que hablara un poco de eso que siento en algunos momentos, que no todo el tiempo estamos en el mood de hacer lo que nos dicen y que en algunas ocasiones decir que no también es válido (...) Este lanzamiento es muy especial porque refleja un sentimiento muy personal, logramos un video y una canción increíble en Ibiza junto a grandes amigos y estoy muy feliz con el resultado, no veo la hora de que la escuchen y que la repitan una y otra vez“, comentó la artista.

Mike Bahía presenta su canción “Bolerito”

Otro caleño se suma a los estrenos de la semana, y en esta oportunidad estrena su quinto sencillo, en el que ahora se inclina por incursionar en el bolero. La letra narra una historia de amor marcada por la vulnerabilidad y el anhelo de lo eterno, al punto que el cantante no aborda solamente el miedo a la soledad, sino el temor de no volver a encontrarse en otra vida.

El estreno vino acompañado de su videoclip, en el que el artista aparece caminando solo en una montaña mientras a lo lejos se ven las luces de Cali.

El reguetonero Basti se abre paso con “Only U”

Originario de Santa Marta, este artista viene lanzando sencillos desde 2023 en plataformas digitales. Este es el cuarto, y enél colabora con el equipo de productores Summer Trip, responsables del sello discográfico Dr Track Records. La pista fusiona elementos de R&B, afrobeat y el reguetón que se entrelazan para crear una atmósfera perfecta para enamorar.

“Quise crear una canción que no solo fuera una declaración de amor, sino también un viaje musical donde el R&B y el reguetón se encuentran y dialogan” expresó Basti en comunicado de prensa. “Es un tema pensado para esos momentos especiales en los que las palabras no son suficientes para expresar lo que sientes”.

Drea Dury estrena su álbum ‘Palmera Nights’

La cantante y compositora colombiana recordada por su paso en la edición francesa de The Voice, presentó su larga duración Palmera Nights publicado por el sello Wagram International. Concebido como la continuación de su anterior producción Atardece, en esta oportunidad se permite profundizar en la noción de la noche y la manera en que esta la hace sentir cómoda.

“[Se llama] Palmera Nights porque en la noche salen los animales a cazar, criaturas nocturnas que viven diferente a las demás. La conexión con la naturaleza siempre ha sido y será un aspecto importante de mi personalidad porque me mantiene conectada con lo esencial y algo que plasmé a lo largo del proyecto. Esta es mi manera de contar como cuando las cosas alrededor nuestro no cambian, somos nosotros los que tenemos que cambiar, así empieza la noche”, mencionó en un comunicado de prensa.

El lanzamiento vino acompañado del videoclip de la canción No Lonely, descrita por la propia artista como “el corazón” del larga duración.

Paula Arenas rescata la estética de los 80 en “Veneno Delicioso”

La reconocida cantautora colombiana y con múltiples nominaciones al Latin Grammy, lanzó un nuevo sencillo que forma parte de una trilogía de recuerdos a través de la cual explora emociones y vivencias que le dejaron los amores del pasado.

La pista destaca por la influencia del pop de los años 80, especialmente en lo relacionado al uso de sintetizadores y una sección de vientos, al estilo de grupos como Sade. En ese sentido, Veneno Delicioso narra una historia de amor libre y salvaje, ambientada en las playas de Miami.

Shakira celebra que está “Soltera”

La barranquillera volvió a la carga con el sencillo más destacado de la semana, y el primero desde que estrenara en marzo Las mujeres ya no lloran. La pista se orienta al afrobeat, género por el que la colombiana ha mostrado predilección en distintas oportunidades. Tiene los típicos momentos en que el ritmo sube y baja, propios de una canción bailable y una línea de producción característica de Shakira durante sus últimos trabajos de estudio.

En esta oportunidad Shakira unió fuerzas con Alexander Castillo, más conocido bajo su nombre artístico de AC, con el que ya trabajó durante las sesiones de El Dorado, en 2017. Además, y en el espectáculo del Super Bowl de 2020. Aunque no tiene tantas referencias a su expareja en comparación con los sencillos que lanzó durante el punto más álgido de atención de dicha ruptura, las pocas que tiene son demoledoras.

Tostao revela la identidad de “Patricia” con su más reciente sencillo

Aunque durante la última semana fue más noticia por su cruce de declaraciones con Goyo, su expareja y compañera en ChocQuibTown, Tostao no pierde de vista su fase como solista y con Patricia propone una fusión de merengue y elementos electrónicos al mejor estilo latino.

“Una de las primeras canciones que lanzo en solitario, después de mi álbum ‘Exótico Pal Mundo Vol 1′ donde tuve una gran cantidad de invitados. Quería traer algo que fuera alegre, para disfrutar, para bailar, algo que representara esta nueva etapa más libre y fiestera de mi carrera”, comentó en un comunicado de prensa.

La letra de la canción busca poner en alto a la mujer que, con su seguridad y encanto, se convierte en centro de atención y respeto. El videoclip se grabó en Medellín y presenta una propuesta narrativa que combina elementos de diferentes épocas, transportando al espectador a mundos paralelos en los que se desarrolla su personaje principal.

Yeison Jiménez y Luis Alfonso estrenaron colaboración con “Destino Final”

Luego de ser destacados por la revista Billboard como dos de los impulsores de la internacionalización de la música popular colombiana, ambos exponentes publicaron Destino Final, pista en la que invitan simultáneamente a la celebración y a la reflexión.

Con una letra que nos recuerda la importancia de vivir el presente y disfrutar cada instante, ambos artistas destacan lo importante de encontrar la verdadera riqueza en las experiencias compartidas.

El videoclip se grabó en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y tuvo como protagonista un toro mecánico que al parecer fue motivo de risas durante las seis horas de filmación por las caídas que propició.