⁠Reconocida participante del ‘Desafío XX’ es la modelo del video musical de la nueva canción de Ryan Castro

Kelly Ríos protagoniza el video musical de ‘A poca luz’ junto a Ryan Castro y Hamilton - crédito Hamilton/YouTube

Kelly Ríos, conocida como ‘Guajira’ y finalista del programa el Desafío XX, sorprendió a sus seguidores al protagonizar el video musical de la nueva canción A poca luz del artista urbano Ryan Castro, en colaboración con Hamilton.

El video, grabado en el barrio El Pozón, de Cartagena, muestra a la modelo y bailarina mostrando sus habilidades artísticas y su belleza mientras camina y baila por las calles.

El lanzamiento de A poca luz es una incursión del reguetonero en el género afrobeat, combinando ritmos de amapiano sudafricano con su característico sonido reguetonero, y fue producida por The Prodigiez (J Cortes y Young Crunk), quienes han trabajado con grandes figuras, como Nicky Jam, Maluma y Becky G. La canción fue estrenada el 26 de septiembre.

Guajira, finalista del ‘Desafío XX’, muestra su talento y belleza en el video musical del nuevo sencillo de Ryan Castro y Hamilton - crédito @kellyrios27/Instagram

Hamilton, que ha consolidado su lugar como uno de los referentes del afrobeat del país, describió esta colaboración como un sueño hecho realidad: “Este logro es un sueño cumplido gracias a Dios, especialmente porque él es mi artista favorito de Medallo”, expresó.

La producción del video estuvo a cargo de Ronny Xavier y Broken Minds, y presenta una narrativa visual que refleja la realidad y los sueños de los habitantes de El Pozón.

El video también destaca la participación de varios habitantes del barrio de la ciudad natal de Hamilton, quienes se unen a los artistas en un tradicional picó, una fiesta callejera con música y baile. La presencia de Kelly Ríos en el videoclip se destaca por su belleza y porque la deportista demuestra sus movimientos.

El video de ‘A poca luz’ fue grabado en el barrio El Pozón de Cartagena - crédito cortesía/ prensa de Ryan Castro

Ryan Castro, conocido como el ‘Cantante del Ghetto’, ha tenido un año exitoso con una gira por varios países y un concierto en solitario importante en el Movistar Arena de Bogotá. Próximamente, se presentará en su ciudad natal, Medellín, en un concierto en La Macarena el 18 de octubre, y luego iniciará una gira por Estados Unidos junto a su amigo y colega Blessd.

En cuanto a el Desafío XX, el programa de competencia está en su etapa final, con Kevyn Rúa y Darlyn Giraldo como los participantes que disputarán la última prueba. Kevyn Rúa, que invitó a Guajira a unirse a su equipo, prometió inicialmente darle 60 millones de pesos si ganan el programa, pero luego aumentó la oferta a 80 millones.

La inclusión de leyendas del fútbol colombiano como Faustino ‘el Tino’ Asprilla y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama en la etapa semifinal del programa añadió un nuevo nivel de emoción y competencia. Estos exfutbolistas llegaron para liderar los nuevos equipos, sorprendiendo tanto a los participantes como a los televidentes.

Ryan Castro y Hamilton lanzaron el sencillo ‘A poca luz’ - crédito Hamilton/YouTube

La participación de Kelly Ríos en el video de A poca luz y su desempeño en el Desafío XX han sido destacados como ejemplos de su versatilidad y talento, así que recibió elogios por parte de sus seguidores: “pasadísima, morena , tropical y caribeña ❤️; “Rompiéndola Guajira”; “Aquí hay mucho power🔥💪🏻Lo que muchos no soportan ✌”; “Se vienen grandes cosas para ti mi Guajira❤️🙌”; “Sigue brillando🏆”; “Esa copa es de Guajira y Kevyn🏆”.

Letra de ‘A poca luz’ de Ryan Castro y Hamilton

Le prometí a la luna, que antes de que nos diera el sol, mía iba a ser

De cien ella es una, única, mi bella flor que me hace enloquecer

De ti tengo afán, me volví su fan

Adicto a la paz que ella me da

Loco por que ya, lo nuestro se dé

No pierdo la fe…

Que tú, yo a poca luz

Cierro los ojos y estás tú

Rico se siente…Tú, yo a poca luz

Cierro los ojos y estás tú

Rico se siente

[Ven pa acá, mamá, yo quiero más, bebé de eso que un día probé

Digo incluso que porque ahora estoy adicto a esos besos y a esos ojos que no dejo de ver

Tú me tienes en un viaje, bebé (oh) Tú me sanas el alma cuando yo te toco

Tú vibras diferente y eso se ve poco

Tú, yo a poca luz

Cierro los ojos y estás tú (uh) Rico se siente