El humorista venezolano ‘Nando de la gente’ habló sobre la situación de su país: “Ha sido abismal”

Hernando González, conocido como Nando de la gente, habló de la situación de su país natal, Venezuela - crédito @nandodelagente/Instagram

Nando de la Gente, cuyo nombre real es Hernando González, ha logrado consolidarse como uno de los comediantes venezolanos más destacados a nivel internacional. Ha desarrollado una carrera multifacética en la comedia, el periodismo, la actuación y la locución.

Sin embargo, como a muchos migrantes venezolanos, salió de su país natal hace 6 años y se estableció en Miami, Estados Unidos.

El humorista habló con Infobae Colombia acerca de la situación política del país vecino. Recordemos que Venezuela tuvo unas elecciones presidenciales el domingo 28 de julio de 2024, en donde Edmundo González Urrutia habría ganado según las actas de votación publicadas por la oposición.

Estos documentos, que difieren de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), muestran que Nicolás Maduro habría perdido con un 30% de los votos frente al 67% obtenido por González.

El humorista habló con Infobae Colombia acerca de la situación política del país vecino - crédito @nandodelagente/Instagram

Sin embargo, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, ratificó el triunfo de Nicolás Maduro con el reporte de que obtuvo 51,95% de los votos frente a 43,18% del candidato opositor. Esto generó protestas en la ciudadanía con carteles en contra del resultado presentado.

Ante toda esta situación y la crisis económica que ha estado pasando el país vecino desde hace varios años, el comediante Nando de la Gente, que tiene más de un millón de seguidores, expresó que “es muy difícil comenzar de cero, pero hay que hacerlo porque la vida sigue, uno deja muchas cosas atrás e incluso profesiones y zonas de confort, pero hay que seguir”, expresó para este medio.

El también escritor y periodista comparó esta situación con la que vive su personaje y el protagonista de su película El vendedor, el cual relata la historia de inmigrante que saca adelante a sus dos hijos.

“En esta película Arturo (el personaje principal) lo hace por sus hijos porque, incluso Arturo es inmigrante, pero era exitoso, y a veces no solamente tener éxito es el dinero, sino también tiene que ver con la alegría, con la felicidad, con tu paz y tu tranquilidad mental”.

Comparó la situación de los migrantes con la de su personaje en la película ‘El vendedor’ - crédito @nandodelagente/Instagram

“En el caso de nosotros, la elección migratoria de Venezuela ha sido abismal, ha sido única en nuestra historia y todo el mundo le ha tocado comenzar de cero, entonces ese comenzar de cero yo digo que sí se puede, aunque suene cliché casi siempre, pero si uno trabaja derecho y de la mano de Dios, pues sí se pueden hacer cosas lindas”, añadió el actor y locutor.

Asimismo, el profesional en Comunicación Social de la Universidad del Zulia de Venezuela recordó que hace poco visitó su país natal y se reunió con su comunidad de fanáticos: “Son momentos lindísimos porque es el país de uno y es donde el público natural está, donde te tienen absolutamente todo el argot, la forma como uno habla, entonces el primer encuentro es con el cariño de la gente. Siempre es en la tierrita de uno. Fui hace como seis meses, tenía como seis años que no iba, fui primero en diciembre a hacer mi espectáculo y me fue espectacular, me fue muy bien”.

Nando de la Gente reveló que con su regreso llenó tres funciones de teatro y recibió un reconocimiento en la industria del entretenimiento venezolano: “Después volví tres meses después a llevar mi película a un lugar emblemático porque además fue donde se proyectó la primera película de la historia de Venezuela, en Maracaibo, que se llama el Teatro Baralt, y fue un éxito porque fueron tres noches seguidas, casa llena, un lugar de 700 personas y fueron tres noches seguidas. Además, hay un bulevar, un paseo de las estrellas y me pusieron a mí en la comedia. Entonces eso fue inolvidable volver”, añadió en diálogo con este medio.

El comediante aseguró que la elección migratoria en Venezuela ha sido única en la historia del país - crédito @nandodelagente/Instagram

El comediante y actor destacó que actualmente la situación continúa compleja y espera volver pronto, pero está dedicado a llevar su película a varios países de Latinoamérica: “Ahorita pues todo está más complejo. Obviamente la situación cada vez se pone más tensa, entonces bueno, toca venir a los países de Latinoamérica hermanos a seguir trabajando”.