El humorista venezolano ⁠‘Nando de la gente’ reveló cómo fue trabajar con un elenco de actores colombianos en su película: “Fue un proceso de aprendizaje”

Nando de la gente estrenará su nueva película ‘El Vendedor’ - crédito cortesía/Material de prensa de Nando de la gente

Nando de la gente llegó a Colombia para estrenar su primera película El vendedor, una comedia familiar escrita, dirigida y protagonizada por él mismo, junto al director Alex Galán.

La película cuenta con la participación de actores colombianos, como Anderson Ballesteros, Caterin Escobar y Julián Caicedo.

El estreno en el país se llevará a cabo en Bogotá el 28 de septiembre en las salas de Royal Films del centro comercial San Rafael.

“Las entradas en www.soynandodelagente.com 👈 allá nos vemos será una noche muy especial en el cine con El Vendedor la película 🍿🎥 los espero”, escribió el comediante en sus redes sociales invitando a sus seguidores.

El comediante venezolano Nando de la gente debuta como director y guionista en ‘El vendedor’, una comedia familiar con talento colombiano - crédito Nando de la gente/YouTube

Hernando González, conocido artísticamente como Nando de la Gente, oriundo de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, es comediante, periodista, actor y locutor, graduado de la Universidad del Zulia en 2004.

Con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión, teatro y como director y productor audiovisual, Nando ha dejado una huella en el mundo del entretenimiento.

El comediante habló con Infobae Colombia acerca de su nueva producción cinematográfica. Se trata de El vendedor, una historia que gira en torno de Arturo, un vendedor exitoso de Miami que, tras quedar viudo y enfrentar dificultades económicas, comete un error que lo pone en situaciones extremas.

El estreno de ‘El vendedor’ será el 28 de septiembre en Bogotá - crédito cortesía/Material de prensa de Nando de la gente

El humorista venezolano se sintió identificado con el personaje que creó porque es un migrante que quiere sacar adelante a sus dos hijos, que los actores en la vida real son sus pequeños Lucas y Tomás González.

“Me siento identificado porque yo prácticamente he pasado, tengo más de 20 años de carrera artística y casi siempre me ha tocado vender, porque no es lo mismo trabajar para una gran compañía, para un gran canal de televisión, para una compañía de radio que ser un productor independiente dentro de una radio dentro de un canal de televisión, eso es lo que yo he sido toda la vida, entonces bueno, esa misma independencia me ha dado que tengo que vender, pues obviamente tiene mucho de mí, tiene mucho de esa chispa de convencer a la gente para que te compren y adicional que los dos niños que actúan en la película son mis hijos en la vida real”, expresó para este medio.

Los hijos del comediante actúan en su película - crédito cortesía/Material de prensa de Nando de la gente

Asimismo, el actor y escritor reveló cómo fue actuar con los personajes principales de la historia, en donde aparece mayormente talento colombiano como Anderson Ballesteros, Caterin Escobar y Julián Caicedo: “Por lo menos Anderson que era su primera comedia porque siempre es el malo, entonces le tocó hacer el malo, pero haciendo comedia fue de verdad muy lindo. Además, que con Caterine por ejemplo, hay escenas picantes, hay escenas de besos, hay escenas muy lindas, pero básicamente son unas escenas de pareja, pero que también tienen mucha comedia y Julián hace un papel de gay maravilloso, entonces es una mezcla de todo”.

Asimismo, Nando de la Gente en conversación con este medio confesó que sintió un poco de nerviosismo por trabajar con grandes talentos que destacan en varias producciones nacionales e internacionales: “Fue un proceso de mucho aprendizaje porque ellos son figuras que tienen muchos años haciendo series y novelas, también películas y para mí era mi primera vez, pero yo ya había actuado en un par de películas, pero era mi primera vez, no solamente como actor, sino como escritor y director, dirigirlos a ellos, que están acostumbrados a hacerlo con grandes directores en grandes sets”.

Actores colombianos como Anderson Ballesteros y Caterin Escobar participan en la película - crédito cortesía/Material de prensa de Nando de la gente

El comunicador social de profesión reveló a este medio que el rodaje de su película fue una experiencia inigualable y quedó una gran amistad con los actores colombianos: “Creo que luego de ese primer encuentro, pues hicimos una linda amistad, pero sí es como retante y digamos intimidante estar en un set de grabación con figuras tan importantes como ellos, pero creo que desde el momento uno hicimos un clic de conexión y la pasamos muy bien”.