Taxista se salvó de morir en vendaval de Barranquilla: No sé cómo estoy aquí contándolo

Una gran cantidad de casas se vieron afectadas por el nuevo vendaval del miércoles 25 de septiembre en Barranquilla - crédito Gobernación del Atlántico

El miércoles 25 de septiembre nuevamente se registraron vendavales en Barranquilla que provocaron varias emergencias, tal como pasó el lunes 23 del mismo mes, cuando la Gobernación del Atlántico informó que una parte importante del apartamento se vio afectado por el fenómeno.

Los fuertes vientos del miércoles dejaron varias consecuencias, como daños materiales en numerosas viviendas, inundaciones, e incluso pusieron en riesgo la vida de un conductor de taxi.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un taxista que se movilizaba por el suroccidente de Barranquilla fue impactado por un muro que se cayó, producto del vendaval. La pared se derrumbó justo cuando por el sector transitaban dos carros, el de servicio público individual y uno particular.

En diálogo con Noticias Caracol, el conductor del taxi aseguró que se salvó de milagro; sin embargo, el carro que manejaba quedó gravemente afectado: los vidrios del vehículo se quebraron y la latonería se dañó en varias partes por cuenta del fuerte impacto.

Una de las vigas del muro que se desplomó quedó sobre la parte superior del carro, de acuerdo con las imágenes que se divulgaron a través de las redes sociales.

“A lo que me cae encima me veo los brazos y estaban todos salpicados. El muro que está arriba del carro, arriba la viga, todo ese escombro me cayó encima”, dijo el taxista afectado por la caída de una pared como consecuencia del vendaval en Barranquilla.

El vendaval del miércoles 25 de septiembre provocó varias emergencias - crédito redes sociales

Así mismo, el conductor aseguró que el impacto fue tan fuerte que no sabe cómo salió ileso del hecho. “No sé cómo estoy aquí contándolo”, dijo en la entrevista.

El otro carro que transitaba por el sector, uno particular, también se vio afectado por la caída del muro, aunque en menor medida.

Según las imágenes que se han divulgado a través de las plataformas digitales, se puede establecer que sufrió daños en la latonería del capó, pero se desconoce si hubo otras afectaciones que no sean visibles en los clips que se publicaron en redes.

Las fuertes lluvias en Barranquilla dejan varios daños

Igual que en la anterior jornada de lluvias fuertes en la ciudad, que se reportó el lunes 23 de septiembre, en esta ocasión se reportó caída de árboles, casas destechadas e inundaciones.

En uno de esos arroyos que se forman en las vías, otro ciudadano que se movilizaba en su vehículo particular quedó atrapado por la corriente.

De acuerdo con el reporte del medio mencionado en esta nota, todo ocurrió en cuestión de minutos, cuando el nivel del agua subió exageradamente en la vía por donde manejaba.

“Cuando me bajé tenía el agua encima. Quise como empujarlo, pero no pude hacer nada. Unos muchachos me colaboraron con una cuerda y lo amarramos”, dijo en diálogo con el informativo mencionado. Esta emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos, que llegaron al sitio para recatar al ciudadano y su carro.

En redes sociales algunos usuarios compartieron videos en los que es posible observar el nivel de las lluvias que se reportaron en Barranquilla. “Está cayendo una tormenta, está lloviendo fuerte”, dice un ciudadano que captó el fenómeno desde su carro.

Los ciudadanos reportaron a través de las redes sociales las fuertes lluvias en la capital del Atlántico - crédito redes sociales

Durante esta jornada también se reportaron casas afectadas en su techo y fachada. En varias zonas de Barranquilla se cayeron árboles, causando problemas de movilidad y poniendo en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Más de 6.200 casas afectadas por los vendavales de los últimos días, de acuerdo con las cifras entregadas por la Defensa Civil en esa zona.

De acuerdo con lo informado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los cambios en las condiciones atmosféricas son los responsables de las modificaciones climáticas que afectan principalmente a los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y Córdoba.

Los habitantes del Atlántico se encuentran en especial alerta, teniendo en cuenta que, durante la tercera semana de septiembre ya se presentaron fuertes vientos que generaron afectaciones en centenares de casas. Hasta el momento, las autoridades contabilizan más de mil damnificados y continúan reparando las casas que quedaron completamente destechadas.