Sara Uribe cumplirá su sueño de viajar a un exótico destino: “Me les voy”

La modelo y empresaria Sara Uribe se caracteriza por ser una figura muy activa en redes sociales. La antioqueña no tiene problemas en mostrar tanto su faceta profesional como algunos momentos de su vida cotidiana, especialmente en lo relacionado con la crianza de su hijo, Jacobo, fruto de su relación con Freddy Guarín.

A la par, Sara desarrolló un perfil en el que se centra en dar mensajes de empoderamiento y motivación a sus seguidores. No obstante, una de sus publicaciones con mayor resonancia en los últimos días tuvo que ver con un viaje que esta por realizar y que, según compartió con sus seguidores, es uno que soñaba con hacer desde hace tiempo.

En su cuenta de Instagram, la paisa reveló con visible alegría que está a punto de concretar uno de sus más grandes sueños: visitar Tailandia.

“Mis amores, me les voy para Tailandia, ustedes no saben la emoción que yo tengo, este es como uno de los sueños más grandes que he tenido en mi vida y que también lo cumplí”, comentó Sara en las historias instantáneas. Además, grabó el momento en el que recibió la noticia, dejando ver la gran alegría que la embargó.

No obstante, para realizar este viaje reconoció que debió realizar un gran esfuerzo económico, dejando entrever que la inversión monetaria para hacerlo posible fue enorme. A pesar de ello, Sara aseguró que la experiencia valdrá la pena.

Cabe recordar que la antioqueña vivió por una temporada en Asia, concretamente en China, debido a que se unió a Freddy Guarín cuando este jugaba en el Shanghái Shenhua.

Sara Uribe reveló por qué se cansó del mundo del entretenimiento

En días anteriores la antioqueña dio de que hablar pero por un motivo menos satisfactorio. Y es que en su cuenta de Insgrama publicó una serie de fotofrafías en las que contaba las cosas que atravesó durante sus primeros años en el mundo del entretenimiento.

“Quiero contarles que esta niña con muchos sueños en su cabeza llegó a un mundo en el que tenía que encajar con muchas cosas y ella no estaba a gusto, pero, pues si quería alcanzar lo que quería, le tocaba adaptarse”, expresó inicialmente, recordando que a pesar de no contar con los recursos económicos que hubiese deseado, lo pudo solventar con trabajo duro.

Más adelante se refirió al público y el inicio de su popularidad cuando ganó Protagonistas de Nuestra Tele y dijo: “Gracias a ustedes y a la actitud positiva que tenía, logré alcanzar lo que quería y pude ‘encajar’ dentro de un mundo de ‘perfección’”, señaló.

Luego reflexionó sobre los cambios en su vida con la llegada de la fama y el inicio de su carrera como presentadora en Estilo RCN. Sin embargo, reveló que el afán de querer tener más y de encajar en ese mundo la llevaron a convertirse en algo con lo que ella no se sentía cómoda.

“Empecé a trabajar en un mundo en el que querían ‘moldearme’. Tenía que comer bien, entrenar, verme con más clase, peinarme mejor, vestirme de una manera. Mejor dicho, estaba en un semillero, querían un molde. Comenzaron a aparecer las revistas, los programas de televisión, las fotos, los concursos de la mejor cola de la televisión, el afán de querer tener más, ser reconocida por mi trabajo con premios. Y me convertí en la mujer del molde y el ‘trofeo’ para personas cuyos actos no lo merecían”, confesó.

Todo eso llevó a que, en medio de su sonada separación de Freddy Guarín, decidiera dejar de lado ese mundo. “El momento más turbulento de mi vida para muchos, fue para mí el símbolo de mi independencia y de volar a ser yo”, aseguró.