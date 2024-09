Novia de Yeimis Daniela Vargas, la joven que murió en pelea citada por Facebook, publicó emotivo video para despedirla: “Te convertiste en vida y hoy ya no sé que hacer con ella sin ti”

La novia de la víctima mortal envió sentido mensaje en sus redes sociales - crédito Colprensa/Luz Amparo Parra/Ma Rin/Facebook

El municipio de Cimitarra, en Santander, fue escenario de una trágica confrontación que acabó con la vida de la joven Yeimis Daniela Vargas Parra, de 19 años de edad.

Luego de una disputa iniciada en Facebook, la víctima se enfrentó físicamente con Nicol Alexandra Torres el sábado 21 de septiembre.

La víctima intercambió mensajes desafiantes en redes sociales con la otra joven, pero la situación escaló y culminó en un enfrentamiento físico que resultó en un mortal desenlace.

En su mensaje de despedida, la novia de Yeimis compartió un video donde recopiló fragmentos de su relación y momentos felices juntas, acompañado de la canción Voy a extrañarte todo el tiempo de Andrés Cepeda.

Sentido video y mensaje de la víctima de 19 años tras enfrentamiento en Cimitarra - crédito Ma Rin/Facebook

En el mensaje que dejó junto con las imágenes dejo ver su profundo dolor: “Ay Dios mío solo sé decir que me dueles demasiado Daniela 😭😭 no soy capaz de asimilarlo chiquita me dejaste en la nada 🙁 solo dame fuerzas 💙🕊️!”, expresó la joven, quien habría conocido de primera mano el enfrentamiento que terminó muriendo su pareja.

El video que dura más de dos minutos juntando decenas de recuerdos de la pareja finalizó con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por todo, mi niña. Así termina nuestra historia, amándote infinitamente. Te convertiste en vida y hoy ya no sé que hacer con ella sin ti”.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “ya nuestra niña está con su abuelita que tanto extrañaba, mucha fuerza cuñada, Dios nos dé calma y paz para tratar de llevar este dolor”; “Estoy tan segura que ella siempre estará a tu lado y que no te dejará sola, porque ella te amó con todo su ser”; “Ay rolita, le mando un fuerte abrazo en este momento”; “Lo que hace la envidia y ella dejarse provocar también”; “Justicia para esta niña tan llena de sueños y talentosa”: fueron algunos de los mensajes.

Durante sus últimas publicaciones en sus redes sociales, la pareja de Yeimis dejó mensajes por el dolor ante la pérdida de la joven de 19 años. “Mi pequeña te ganaste cada parte de mi era tuya y me dejaste un vacío gigante 💙🕊️”. Además, en un post compartió una foto con el siguiente mensaje: “Abracen fuerte, la última vez nunca avisa”.

La pareja de la joven de 19 años lamenta su muerte - crédito Ma Rin/Facebook

Mensajes de su madre

Yeimis Daniela Vargas Parra, una joven bogotana de 19 años, encontró en la música su verdadera pasión. Desde pequeña, compartía en sus redes sociales vídeos en los que interpretaba covers de varias canciones.

Su último video, en el que canta Primera Cita de Carin León, se ha viralizado tras su fallecimiento, destacándose el fragmento en el que entonó: “Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asomaba...”.

La muerte de Yeimis Daniela ha desatado una profunda ola de dolor en su familia, especialmente en su madre, Luz Amparo Parra, quien ha compartido su sufrimiento a través de conmovedores mensajes en redes sociales. En un post en Facebook, Luz Amparo escribió: “Que sea Dios quien perdone a esa mujer que le negó la oportunidad a mi hija de cumplir sus sueños y sus metas, porque yo no puedo perdonarla”.

Parra ha expresado su agradecimiento a quienes la han apoyado en estos momentos difíciles, compartiendo fotografías de su hija y diciendo: “Mi pequeña, mi bebé, mamá nunca te olvidará. Te arrebataron de mi lado, pero no de mi corazón, mi chiquitica bella”.

La joven de 19 años amaba la música y hacia cover de canciones para compartirlas en sus redes sociales - crédito Luz Amparo Parra/Facebook

En otro mensaje, Parra publicó una fotografía de la tumba de Daniela con el texto: “En esta tumba está tu cuerpo, pero tú estás en mi corazón, en mi vida, en cada parte de mi ser, mi amor bonito. Ahí está enterrada una parte de mí. Te amo, mi negra bella”.

Sobre la muerte

Según informó la Policía de Santander, la pelea fue planeada después de una serie de insultos y amenazas intercambiadas a través de mensajes de chat y capturas de pantalla.

El enfrentamiento tuvo lugar en las afueras de una vivienda en el barrio Los Pinos de Cimitarra. Vargas Parra llegó acompañada de otra joven, mientras que Nicol Alexandra también estaba acompañada y llevaba un arma blanca consigo, describió la Policía de Santander.

Durante la pelea, Yeimis Vargas Parra recibió dos puñaladas en el abdomen que resultaron fatales. La joven fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Cimitarra alrededor de las 4:00 a. m. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser remitida a un centro médico en Barrancabermeja. Pese a los esfuerzos de sus seres queridos, falleció durante el trayecto, confirmaron las autoridades locales.