Yina Calderón aseguró que no volvería a un concierto de Nelson Velásquez: “Me emborraché”

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras confesar en una transmisión en vivo que no volvería a asistir a un concierto de Nelson Velásquez, ni quiere verlo de nuevo en persona, por la incómoda situación que vivió durante su concierto el fin de semana.

En creadora de contenido confesó que durante el concierto del vallenatero en fin de semana del 22 septiembre vivió un momento incómodo en el escenario.

“Nelson me llamó a la tarima, y yo no lo podía creer, claro en ese recorrido del palco y la tarima me emborraché, cuando yo me subo a la tarima y cojo ese micrófono, yo toda borracha le decía: ‘Nelson, tú eres el amor de mi vida, te amo’”, explicó.

“Imagínate, que oso, ay, yo no me vuelvo a encontrar a Nelson Velásquez en mi vida, nunca en mi vida... ¿Yo por qué hice eso?”, añadió.

El video, que ya se ha hecho viral en varias redes sociales, desató una ola de comentarios en donde varios internautas que también estuvieron en el concierto recordaron el cómico momento. “Si me acuerdo, la gente quería que la bajaran”, “yo fui y fue un momento muy chistoso”, “todo mundo la ignoró”, “siempre dice lo mismo cuando hace el oso”, “Se emborrachan dando una vuelta, qué vergüenza con Nelson”.

Aunque la creadora de contenido confesó que no volvería a un concierto del vallenatero, varios de sus seguidores comentarios que Yina siempre hace ese tipo de declaraciones, pero después se le en eventos con los artistas.

Yina se besó con su amiga en el concierto de Nelson Velásquez

En medio del concierto de Nelson Velásquez, la empresaria de fajas y la creadora de contenido y esposa de Omar Murillo, Koral la Diva, protagonizaron un beso que encendió las redes sociales y provocó varios comentarios de los internautas.

Según lo explicó Koral, ambas mantienen una relación de amigas desde hace mucho tiempo, por lo que tienen una confianza muy afianzada, por eso ella dijo, “Yina me lo pidió y se lo di”, escribió en la descripción del post.

El video que ya acumula más de 6 mil me gusta y casi 300 comentarios, ha sido el espacio en el que los seguidores dejaron los comentarios en donde unos celebraron el beso, mientras otros se mostraron en contra de la muestra de afecto.

“Un beso de una bonita amistad, no le veo nada de malo”, “A Yina le gustan las mujeres, pero ella no lo acepta”, “la gente dizque un beso por amistad, señores, uno no anda piqueando a los amigos”, “amo ese par”, “hermosas las dos”, “Me encanta porque esas mujeres son frenteras y no son lambonas, son muy reales”, fueron algunas de las reacciones.

Yina Calderón respondió al beso con Koral

La empresaria de fajas publicó un video horas después del concierto en sus historias de Instagram en donde reaccionó a la cantidad de videos que había en redes sociales del beso que le dio a su amiga.

“Yo ya me di cuenta que no puedo ir a ningún evento porque salen videos míos en TikTok, usted por todo lado me están mandando un pico que le di a Koral, ella es muy amiguita mía, yo la quiero mucho, nos conocemos hace muchos años, entonces fue un beso de amigas”, dijo.

Por otro lado, algunos catalogaron la situación como bochornosa, “cómo se va a besar con esa delante del marido”, “Yina siempre llamando la atención”, “qué asco, ni por muy amigas, uno hace eso”, “pobre Koral”, “y Omar no le dirá nada, yo no permitiría eso”, fueron otros comentarios en redes.

En el mismo evento, el actor Omar Murillo conocido como Bola 8 aprovechó el momento para proponerle de nuevo matrimonio a Koral en donde aseguró que ella es la mujer de su vida, “Mi amor, quiero decirte en este concierto de Nelson que te admiro mucho, gracias por entenderme y valorarme, eres la mujer de mi vida”.