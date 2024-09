J Balvin se sinceró sobre su pelea con Residente: “Lo consideraba un amigo”

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido por su nombre artístico, J Balvin, se catapultó en el top mundial del género urbano bajo la insignia del orgullo paisa. También se convirtió en padre, sufrió de depresión y, a sus 39 años, quiso volver a sus raíces con el lanzamiento del álbum Rayo en agosto de 2024.

Su nuevo disco lo compuso buscando reconectar con el joven de barrio que hacía música para sus “parceros” y que terminó poniendo a bailar al mundo entero. En una entrevista con Billboard, el cantante oriundo de Medellín, Antioquia, habló de las polémicas que lo llevaron a tomarse un descanso y replantear su relación con varios artistas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de los casos más sonados en el que se vio involucrado el artista paisa fue el roce con René Pérez, más conocido como Residente. En palabras del intérprete de Doblexxó fue un golpe duro en su carrera, porque lo estimaba como un amigo cercano dentro de la industria de la música. “Lo que más me dolió fue que yo lo consideraba un amigo. Teníamos conversaciones con mucha confianza, y eso fue lo que me sorprendió”, dijo.

Sin embargo, J Balvin no guarda ningún tipo de resentimiento, pues considera que ese tipo de sentimientos envenenan el alma y afectan la integridad personal. “El rencor es un veneno que uno mismo se traga, por eso decidí perdonarme por ser a veces ingenuo y abrir mi corazón”.

A propósito, dijo que nunca se le pasó por la cabeza contestarle al rapero boricua, pues en ese momento toda su energía estaba concentrada en el estado de salud de su madre, que se encontraba la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a quien le prometió no responder a las acusaciones de Residente ni involucrase en una posible tiradera con el artista más ganador de Grammy Latino en la historia.

El artista también mencionó que en esa época convulsa de su vida tuvo a varios amigos que lo ayudaron a levantarse y volverse más fuerte. Entre ellos, Maluma, que “me enseñó a ignorar el problema y a seguir adelante. Le tengo un respeto y aprecio aún mayores ahora”.

J Balvin la rompió con su nuevo álbum ‘Rayo’

Con el estreno de su último trabajo discográfico, Rayo, J Balvin volvió a la escena musical, pisando fuerte y recuperando su lugar como uno de los referentes del género urbano a nivel mundial, pues varias canciones de su álbum figuran en las principales listas de reproducción en varios países. Además, las 14 canciones del astro paisa acumulan más de 160 millones de reproducciones en las plataformas de streaming, convirtiéndose en el estreno más exitoso.

Entre tanto, el cantante colombiano sigue comandando el ‘Club del Billón de Reproducciones’, gracias la repercusión de sus canciones, que lo han llevado a ganar más títulos en el codiciado club, a nivel global. El artista acumula un total de 15 videos musicales con más de 1.000 millones de vistas, superando a líderes anteriores como Ozuna y Justin Bieber.

Este logro lo consiguió en 2023 cuando su sencillo Agua junto al reconocido productor puertorriqueño Tainy, que hace parte de la banda sonora de la película The SpongeBob Movie: Sponge on the Run de 2020 consiguió el billón de reproducciones en Youtube. Con ese resultado rompió un triple empate con Bad Bunny y Ozuna como el cantautor con la mayor cantidad de entradas en el ‘Club del Billón de Reproducciones’ como artista principal, artista invitado o colaborador, reveló Billboard.

Por el momento, J Balvin espera que su canción Sensualidad con Bad Bunny y Prince Royce, llegué al billón, actualmente el tema cuenta con 930 millones de vistas.