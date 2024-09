Cathy Juvinao envió un mensaje a “los petristas que hablan sin informarse”, luego de ser blanco de críticas por un proyecto

El 25 de septiembre de 2024, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, presentó un ambicioso proyecto de ley denominado ‘Pensión del Cuidado’, cuyo objetivo es garantizar una pensión a las personas que han dedicado su vida al trabajo de cuidado no remunerado, en su mayoría mujeres.

Esta iniciativa generó una intensa controversia en las redes sociales, particularmente entre los seguidores del presidente Gustavo Petro, quienes cuestionaron la inclusión de esta propuesta en el contexto de la reforma pensional del actual Gobierno.

El proyecto, elaborado en conjunto con el Observatorio Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, busca visibilizar y compensar el trabajo doméstico y de cuidado que ha sido históricamente desvalorizado. Juvinao enfatizó la necesidad de reconocer el impacto económico que este trabajo representa en la sociedad colombiana; sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la propuesta no fue incluida en la reforma pensional que el Gobierno había presentado previamente, lo que suscitó cuestionamientos sobre la viabilidad de la iniciativa.

A raíz de las críticas que surgieron en plataformas digitales tras la radicación del proyecto, Juvinao utilizó su cuenta de X para defender su propuesta y aclarar malentendidos. En un mensaje contundente, la congresista expresó: “Para los petristas que hablan sin informarse: la pensión del cuidado fue una propuesta que hicimos en la reforma pensional, con proposición radicada el 17/04/24 en plenaria de Senado. Por supuesto, el Gobierno no me la avaló”.

Con esta afirmación, Juvinao resaltó que, a pesar de sus intentos por incluir su propuesta en el debate legislativo anterior, la falta de apoyo del Gobierno resultó en su exclusión.

La publicación también destacó que, en una sesión de la Cámara de Representantes, el texto del Senado fue “pupitreado”, es decir, no se le permitió el debate necesario para discutir y sustentar las proposiciones.

“En Cámara no hubo debate, no se pudieron discutir los artículos y menos aún sustentar nuestras proposiciones. Por esta razón presentamos ahora el proyecto por aparte, porque con este gobierno sencillamente no se puede construir,” añadió la representante.

Juvinao acompañó su mensaje en redes sociales con documentos que respaldan su afirmación de que presentó previamente la proposición. Esta acción parece ser parte de una estrategia para legitimar su iniciativa y contrarrestar las críticas que surgió.

Así reaccionaron en redes sociales a la propuesta de la representante a la Cámara

Después de la presentación del proyecto ‘Pensión del Cuidado’, surgieron en redes sociales afirmaciones que sostenían que la iniciativa no era original de Catherine Juvinao, sino de los congresistas que forman parte de la coalición del Pacto Histórico. Muchos comentarios insinuaron que ella se atribuía el mérito de esta propuesta, lo que generó reacciones cargadas de hostilidad y descalificaciones.

Algunos de los comentarios corresponden a: “Lo triste es que si este proyecto del ley lo hubiera presentado el pacto histórico, esta congresista y los tibio-independientes lo estarían atacado”; “Este proyecto me llama algo la atención, pero creo que debería ser algo estacional o transitorio”; “Ya casi le toca ir a ver ballenas, cuando pierda su curul”; “no aprueban la reforma propuesta por el gobierno 3 doritos después le cambian el nombre y la presentan como suya Jajaja Jajaja Jajaja”.

Este el polémico proyecto de ley del que Juvinao fue blanco de críticas

El proyecto de ley surge en un contexto en el que el cuidado no remunerado se ha valorado en aproximadamente 230 billones de pesos al año, lo que equivale al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, de acuerdo con la iniciativa. A pesar de esta contribución crucial, las personas que realizan estas labores suelen ser consideradas “población económicamente inactiva”, ignorando su impacto crucial en la economía y en el bienestar de los hogares.

La propuesta establece que aquellas personas que hayan dedicado al menos 600 semanas al cuidado en sus hogares tendrán derecho a recibir la mitad de la pensión correspondiente a su pareja. Además, se contempla la posibilidad de que las semanas que la persona cuidadora haya cotizado en el sistema pensional se sumen a las del cónyuge, facilitando así el acceso a una pensión adecuada.

En caso de divorcio o separación, el proyecto estipula que las semanas cotizadas por ambos se considerarán en conjunto para la distribución equitativa de la pensión, asegurando que no se supere el 50% de la pensión total.

Esta iniciativa se aplicará a matrimonios y uniones maritales tanto anteriores como futuras a la vigencia de la ley, y es incompatible con otras pensiones o rentas vitalicias. Según Juvinao, la medida es crucial para ofrecer una protección real a quienes, por dedicarse al cuidado del hogar, quedaron fuera del sistema pensional formal.