Bogotá enfrenta alarmante crisis de abusos contra menores: van más de 1.100 casos en 2024

La capital del país enfrenta una crisis alarmante en relación con los abusos contra menores. En lo que va del 2024, se han registrado 1.100 casos de abuso infantil, según informaron las autoridades distritales, que también han identificado que en el 53% de los casos los presuntos responsables son familiares de las víctimas.

El caso más reciente que ha conmocionado a Bogotá es el de una niña de dos años que fue abusada y asesinada, presuntamente por su padrastro. Este trágico incidente pone de relieve la gravedad de la situación y ha llevado a un escrutinio más profundo de los entornos en los que ocurren estos abusos.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, destacó en una entrevista con Noticias RCN que la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los familiares son factores recurrentes en estos casos.

“Es muy grave que los niños sufran violencia, pero si solo lo resumimos a eso y no entendemos que sus padres son potencialmente consumidores de sustancias psicoactivas y que hay padrastros u otros familiares que interactúan con los menores sin la protección del resto de su círculo familiar, ese problema no se va a resolver”, afirmó Restrepo.

Además, el funcionario aseveró que judicializar a los victimarios no es suficiente para resolver el problema de fondo. “Así solo llegaríamos a judicializar al victimario, pero la víctima habrá quedado escrita en nuestra historia trágica y, adicionalmente, aseguraremos que haya más víctimas en el futuro”, agregó.

Por su parte, Yefrin Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, señaló que los problemas de salud mental, el estrés, la desigualdad y las adicciones también son patrones de violencia que terminan afectando a los menores. Estos factores contribuyen a que tanto las viviendas como los colegios, que deberían ser espacios seguros, se conviertan en lugares donde se registran numerosos casos de abuso.

De igual manera, la procuradora Margarita Cabello también se pronunció sobre las deficiencias en las rutas de atención para los casos de abuso contra menores. “Las rutas de atención no están siendo activadas por los rectores de los colegios. Además, en las universidades se están dejando de lado y minimizando las presiones de acoso sexual y estudiantil”, enfatizó Cabello.

Asimismo, señaló que hay profesores que cometen acoso sexual hacia estudiantes y que las oficinas de control no toman medidas al respecto, permitiendo que estos continúen dictando clases: “Entonces resulta que hay profesores que acosan sexualmente a estudiantes y que las oficinas de control no hacen nada, y siguen dictando sus clases”, precisó.

Incremento alarmante en el abuso sexual infantil y la violencia intrafamiliar en 2024

En medio de este panorama, Bogotá se destaca como la ciudad con más casos de abuso sexual contra niños en el país. Las autoridades recomiendan estar atentos a los patrones de riesgo para que las entidades correspondientes puedan intervenir a tiempo y prevenir futuros abusos.

Además, las estadísticas de Medicina Legal revelan que se han practicado más de 1.031 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual infantil en lo que va del año. María Clara Name, concejal del Partido Verde, cuestiona por qué la Fiscalía General de la Nación aún no ha creado una Unidad Especial para Delitos Contra Menores de Edad en Colombia, subrayando que los niños víctimas de violencia no deben ser una estadística más y que sus agresores no pueden quedar impunes.

La violencia intrafamiliar también ha mostrado un aumento preocupante. Entre enero y abril de 2024, se han reportado 2.612 casos de violencia intrafamiliar contra menores, lo que equivale a un incremento del 211% en comparación con los 841 casos registrados en el mismo periodo de 2023. Esto se traduce en un promedio de 22 casos diarios, frente a los 7 casos diarios del año anterior.