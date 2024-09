Alfredo Saade denunció agresiones verbales en restaurante de Bogotá: “No me van a callar ni me asustarán”

Alfredo Saade aseguró que no lo asustarán para dejar de defender al Gobierno nacional - crédito Colprensa

Alfredo Saade ganó relevancia en las últimas semanas luego de que se revelara que fue él el que compartió la información sobre un presunto atentado del que podría ser víctima el presidente Gustavo Petro.

La reacción a la noticia generó comentarios en redes sociales y de algunas personalidades políticas que cuestionaron que fuera alguien cercano al presidente el que reveló dicha información.

Pero, en las últimas horas se conoció que Saade también fue agredido verbalmente mientras se encontraba degustando de una comida. Así lo confirmó a través de una publicación en su cuenta de X en la que aseguró que los hechos se registraron en el restaurante Masa en la capital de la República.

“Fui agredido verbalmente en el restaurante masa de Bogotá. @FiscaliaCol”, comenzó por explicar Alfredo Saade.

Alfredo Saade aseguró que fue víctima de un ataque verbal en un restaurante de Bogotá - crédito @ALFREDOSAADEV/X

En su mensaje, Saade aseguró que por más que lo insulten o que lo traten mal, no podrán callarlo ni lo asustarán en su misión de defender al Gobierno de Gustavo Petro.

“Tengan la plena seguridad que no me van a callar ni me asustarán para que deje de defender al gobierno del cambio en cabeza de @petrogustavo”.

Junto a su publicación, Alfredo Saade compartió un mensaje de WhatsApp en el que, supuestamente, un empresario bogotano, que presenció los hechos, le aseguró que no lo conocía, pero que le “asombró su gallardía y respeto” por la persona que lo agredió.

Mensaje en apoyo a Alfredo Saade - crédito @ALFREDOSAADEV/X

Qué reveló Alfredo Saade

Gustavo Petro denunció un supuesto plan para asesinarlo que involucraba un camión lleno de explosivos. La fuente de esta información, que generó controversia y escepticismo fue Alfredo Saade.

Así se confirmó en una entrevista con el sistema de medios públicos, en la que Saade aseguró que fue él quien informó al presidente sobre el presunto atentado.

Al respecto, el presidente Petro había mencionado previamente en la Asamblea del Cambio en la Universidad Nacional de Bogotá que había recibido información sobre un plan para asesinarlo.

Según Petro, un hombre en una cárcel había escuchado a miembros del Tren de Aragua hablar sobre un camión cargado de explosivos destinado a su asesinato. Esta versión fue inicialmente desestimada por algunos, quienes la consideraron poco creíble.

Con esta publicación, el partido Cambio Radical hizo públicas sus burlas al pastor Alfredo Saade - crédito X

“Hay quienes tienen la información, porque otro señor salió en una cárcel pidiendo hablar, y le dijo a quienes tenían que escucharlo: es que yo escuché a tres del Tren de Aragua diciendo que tienen un camión para volarlo a su paso. Y era la misma información. Y dijeron: no, esa versión tampoco la podemos creer”, comenzó por asegurar Petro.

Petro también mencionó que un pastor evangélico había recibido información similar en un aeropuerto, lo que generó alarma entre otros líderes religiosos, pues según el presidente, el pastor había escuchado que en tres meses Petro sería asesinado o dejaría la presidencia.

La revelación de Saade como la fuente de la información ha provocado diversas reacciones. Mientras algunos consideran la denuncia como una maniobra política, otros la toman con mayor seriedad, dada la falta de evidencia concreta, lo que ha llevado a los opositores de Petro a calificar la denuncia como una “cortina de humo”.

En su discurso en la Asamblea del Cambio, Petro también mencionó a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) como otra fuente de información sobre el supuesto atentado. Sin embargo, no se han proporcionado detalles adicionales sobre esta conexión.

La controversia en torno a estas denuncias ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. La identidad de Saade como informante ha añadido una nueva dimensión a la discusión, dado su perfil controvertido y su influencia en ciertos círculos religiosos.