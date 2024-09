Salvatore Mancuso reafirma su compromiso con la paz y reparación de víctimas en colombia: “El país espera una paz, las víctimas lo merecen”

Salvatore Mancuso afirmó que está comprometido con la paz en Colombia y aclarando el destino de bienes para reparación de víctimas - crédito Colprensa

Salvatore Mancuso afirmó que su compromiso con la paz en Colombia sigue firme y que está trabajando para esclarecer el destino de los bienes que entregó para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

En una entrevista con Caracol Radio, el exjefe paramilitar y actual gestor de paz explicó que ha entregado más de quinientos bienes inmuebles, aunque la Unidad para las Víctimas sólo tiene registro de 123 de estos bienes.

El martes 24 de septiembre, la Unidad para las Víctimas anunció que iniciará una búsqueda en diversas bases de datos para localizar más de quinientos bienes que Mancuso habría entregado a la Fiscalía tras su desmovilización.

Mancuso expresó su preocupación por la discrepancia en los registros y aseguró que está comprometido en establecer qué sucedió con esos bienes destinados a la reparación directa de las víctimas y la restitución.

“Durante todo el transcurso de mi participación en Justicia y Paz he venido participando y colaborando con todos estos hechos que tienen que ver con verdad, justicia, reparación, no repetición y en el tema de reparación he entregado más de 500 bienes inmuebles, pero en el listado de la Unidad de Víctimas aparecen solo 123, lo que no concuerda con el total que he entregado”, dijo el exlíder paramilitar.

“Estamos comprometidos en estos momentos con establecer qué sucedieron con esos bienes que se enviaron para reparación directa de víctimas y otros que fueron designados para restitución. Estamos en ese proceso tal y como nos lo pidió el presidente y las víctimas, para que estos lleguen y puedan ser verdaderamente reparados”, indicó Mancuso en entrevista con Caracol Radio.

Mancuso detalló que los bienes entregados incluyen tierras, propiedades y áreas forestales, valorados en más de cien millones de dólares. Sin embargo, denunció que desde Acción Social, entidad del gobierno durante el mandato de Álvaro Uribe, se robaron el vuelo forestal, equivalente a más de $100 mil millones en árboles y cultivos. Esta situación llevó a Mancuso a acudir al magistrado de control de garantías y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia.

“Ante esto tuvimos que acudir al magistrado de control de garantías y luego a la Corte Suprema. Sin embargo, en manos de Acción Social se perdieron todas estas tierras, vuelos forestales y propiedades, todo esto en cabeza del Gobierno de ese momento (Periodo de Álvaro Uribe), Acción Social quien los había recibido, en cabeza de esta entidad muchos de estos bienes fueron desapareciendo, luego les perdimos el rastro, pero por eso el presidente Petro nos pidió en una alocución esclarecer qué pasó con todo esto”, enfatizó Salvatore Mancuso.

El exjefe paramilitar resaltó que el presidente Gustavo Petro le pidió esclarecer el destino de estos bienes para que las víctimas puedan ser verdaderamente reparadas. Mancuso afirmó que está trabajando en este proceso para cumplir con las demandas del presidente y de las víctimas.

En cuanto a su papel en la paz total del gobierno, Mancuso manifestó que el país espera una paz duradera y que las víctimas lo merecen. Aseguró que la paz total es posible y que es crucial que el presidente Petro no pierda la esperanza, ya que quedan solo dos años para avanzar en este propósito. Mancuso también mencionó que algunos grupos no rebeldes, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada , están dispuestos a avanzar en el proceso de paz, siempre y cuando exista un marco jurídico adecuado.

Mancuso enfatizó la necesidad de acelerar los procesos de negociación, desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil a través de una justicia restaurativa. Según él, es posible lograr estos objetivos en el tiempo que queda, gestionando adecuadamente los tiempos y sacando adelante los acuerdos.

Salvatore Mancuso se negó a recibir órdenes directas de Uribe pero atribuye acciones violentas a emisarios del expresidente

Salvatore Mancuso afirmó que nunca recibió órdenes operacionales directas del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su tiempo como jefe paramilitar, aunque sí ejecutó operativos basados en instrucciones de emisarios que decían actuar en nombre de Uribe.

Mancuso resaltó la importancia de involucrar a figuras políticas como Uribe en el proceso de paz, destacando que su influencia podría ser crucial para garantizar la no repetición de actos violentos y para ayudar a las víctimas. Según Mancuso, “la mejor manera de frenar esto es llamando a aquellas personas que tienen ese poder político y el conocimiento del conflicto, tal y como lo tiene el expresidente Uribe”.

El exjefe paramilitar también mencionó que, aunque nunca se reunió directamente con Uribe para recibir órdenes, sí creyó en las instrucciones de los emisarios que afirmaban actuar en nombre del expresidente. Estas operaciones resultaron en la muerte de personas y otros actos violentos que ya son de conocimiento público.

Mancuso hizo un llamado a los colombianos para que busquen la paz y la reconciliación, sugiriendo que la obsesión con la relación de Uribe y el paramilitarismo podría desviar la atención de los esfuerzos necesarios para avanzar en el proceso de paz. “Hay que encontrar un punto medio”, afirmó, invitando a Uribe a utilizar su influencia para contribuir a la paz y asegurar que los hechos violentos no se repitan.

En cuanto a su situación actual, El exjefe paramilitar expresó que está en proceso de reintegrarse a la vida civil y que su principal objetivo es lograr resultados en materia de paz, especialmente en lo que respeta a la no repetición de la violencia. “Yo ahora mismo me estoy reintegrando a la vida civil, con todo lo que eso significa, solo quiero que se consigan resultados, en esta materia que tiene que ver con la paz, especialmente con la no repetición, ese es el objetivo”, declaró .

Salvatore Mancuso envió un mensaje a los grupos que consideran seguir con el paramilitarismo, instándolos a buscar vías que les permitan avanzar hacia la paz y la reconciliación. “Siempre hay caminos que nos permiten avanzar hacia la paz y la reconciliación, yo estoy seguro de la voluntad que han expresado este compromiso que tienen con este tema”, concluyó.