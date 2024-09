La humorista de ‘Sábados Felices’ Patricia Silva reveló que a raíz de la muerte de la ‘Gorda’ Fabiola tuvo problemas en su salud: “Se me subió la presión”

Patricia Silva confesó que su salud se deterioró al conocer la noticia de la muerte de su amiga y colega la gorda Fabiola - crédito @patriciasilvahumor/Instagram

La muerte de Fabiola Emilia Posada Pinedo, conocida como la Gorda Fabiola, dejó una profunda tristeza en el elenco de Sábados felices y en sus seguidores.

La humorista falleció el 19 de septiembre de 2024 en Bogotá a los 61 años, debido a una infección bacteriana, según informaron sus hijos mayores, Juan Sebastián y Alejandra Valencia.

La noticia de su muerte generó un duelo en la familia de la televisión colombiana y ha afectado emocionalmente a muchos de sus colegas, incluyendo a Patricia Silva y Julián Madrid, conocido como Piroberta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Patricia Silva compartió el dolor que sintió al conocer la noticia del fallecimiento de su amiga y colega humorista - crédito @patriciasilvahumor/Instagram

Patricia Silva, una de las humoristas amiga y más cercanas a Fabiola, confesó en una entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal 1, que su salud se deterioró al recibir la noticia del fallecimiento de su amiga y colega.

Silva contó que su reacción fue tan intensa que su cuerpo no pudo soportar la presión emocional, lo que le provocó un aumento de la presión arterial y migrañas: “El primer día fue horrible, me enfermé, se me subió la presión, me dio migraña, me tuvieron que inyectar”, expresó.

Asimismo, la comediante de 65 años reveló que el día del funeral de su colega y compañera de set en el programa Sábados felices se sintió devastada y no paraba de llorar.

El legado de la gorda Fabiola será recordado por su carisma y estilo único en la comedia - crédito @patriciasilvahumor/Instagram

“El día de despedirnos de ella también fue duro porque fue muy conmovedor todo, pero anoche que llegué a mi apartamento no me paraba nada, era un llanto, y un llanto, un dolor inevitable”, agregó para el medio.

Silva recordó los momentos compartidos con Fabiola y cómo la noticia de su muerte le provocó un “llanto inevitable” que no ha podido contener desde entonces.

La humorista también mencionó que, durante un viaje internacional de trabajo, vio a su amiga muy mal de salud, entrando y saliendo de una clínica poco antes de su cumpleaños, que resultó ser el día antes de su muerte.

Patricia Silva reveló que el día del funeral de su amiga y colega fue muy conmovedor - crédito @patriciasilvahumor/Instagram

“No esperábamos este tramacazo (...) Que nos digan que la gorda se murió, yo me trastorné, eso fue horrible”, indicó en una entrevista con Noticias Caracol.

Julián Madrid, conocido como Piroberta, también compartió su dolor al enterarse de la noticia. El caleño intentó felicitar a la gorda Fabiola por su cumpleaños, pero se encontró con la noticia de que se encontraba internada en estado crítico de salud. Fabiola Posada estuvo hospitalizada desde el 16 de septiembre, y aunque muchos de sus compañeros mantenían la esperanza de su recuperación, su fallecimiento dejó un vacío difícil de llenar en el mundo del humor colombiano.

Fabiola Posada luchó contra una grave enfermedad durante más de tres décadas. En 1997, a los 32 años, le diagnosticaron diabetes, y en ese momento tenía 140 kilogramos de sobrepeso. A lo largo de su vida, enfrentó múltiples problemas de salud, incluyendo complicaciones cardíacas que la llevaron a someterse a una cirugía a corazón abierto en 2014, después de sufrir cuatro infartos. En 2010, se sometió a un bypass gástrico con el que perdió 35 kilos, seguido de un segundo procedimiento similar en 2018, lo que afectó su alimentación y le provocó desnutrición.

Julián Madrid, conocido como ‘Piroberta’, expresó su tristeza al no poder felicitar a su amiga por su cumpleaños - crédito @patriciasilvahumor/Instagram

Aunque la familia de la samaria aclaró que su fallecimiento no fue causado por complicaciones cardíacas o diabetes, sino por una bacteria: “Encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica eso se la llevara”, indicó Juan Sebastián en medio de una entrevista en el Concejo de Bogotá, donde el cuerpo sin vida de su mamá se encontraba en una cámara ardiente.

El legado de la gorda Fabiola y su carisma en Sábados felices seguirán siendo recordados. Su carrera despegó en los años 90, destacándose por su estilo de comedia que mezclaba lo popular con reflexiones sobre la vida cotidiana. Además de su trabajo en televisión, Fabiola fue empresaria, modelo y periodista, demostrando su versatilidad y talento en diferentes campos. También incursionó en la política, postulándose como representante a la Cámara por Bogotá.