Orlando Liñán enfrenta demanda por millonaria deuda que dejó el cierre de su restaurante en Valledupar: “No pagó servicios”

Orlando Liñan fue demandado por dejar millonaria deuda en el local comercial en donde funcionó su restaurante en Valledupar - crédito @orlandolinan/Instagram

Orlando Liñán y Luz Dary Cogollo, conocida como ‘Mamá Luz’, con quien el actor compartía set en Buen día, Colombia, se asociaron para abrir su primer restaurante en el centro de Bogotá, llamado Bijao y Malanga.

A inicios del 2023, el presentador tuvo la idea de llevar su marca a la capital de Cesar para darlo a conocer durante el Festival Vallenato de ese año, razón por la que subarrendó una casa que hoy lo tienen en líos legales junto a socia, pues fueron demandados por incumplimiento de pago de los servicios públicos y arriendo del establecimiento, deuda que asciende a los más de veinte millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el demandante, que no es el dueño del predio, sino quien vivía ahí en la casa y que le había subarrendado al cantante, tanto Liñán como la chef sucreña no ha querido darle la cara ni responder por las facturas pendientes.

Orlando Liñán y Luz Dary Cogollo de 'Buen día Colombia' todavía tienen su restaurante Bijao y Malanga en Bogotá - crédito @bijaoymalanga/Instagram

De acuerdo con la versión entregada por el artista vallenato, ya se encuentra en conversaciones con los propietarios del lugar; sin embargo, José Ángel Pérez Torres, residente de la casa en la que por un tiempo funcionó su antiguo restaurante que cerró por problemas económicos, insiste que fue él con el que Orlando hizo el trato.

El caso fue expuesto por el diario El Pilón que sacó a la luz la demanda interpuesta por José Ángel que relató la historia a este medio, antes de que Orlando declarara en su defensa.

José contó que en cuanto recibió la propuesta por parte del actor, recordado por haberle dado vida a Diomedes Díaz, en la novela que relató la vida del Cacique de La Junta, pidió autorización a los propietarios del predio ubicado en el barrio Novalito, de Valledupar, para llevar a cabo la idea que Liñán le había planteado para que su restaurante funcionara ahí durante los días que duraría el festival musical.

Los problemas empezaron cuando el presentador pidió una prorroga del contrato para poder seguir operando, pues alegó que debía recuperar su inversión. El señor Pérez accedió, ya que vio en esta oportunidad una opción de ingresos extra, ya que durante la pandemia quebró con el antiguó restaurante que funcionaba ahí.

¿Qué pasó con el restaurante de Orlando Liñan en Valledupar?

Sin embargo, el nuevo contrato posterior al Festival vallenato se acordó de manera verbal y existías firmas de la prorroga. “Y nosotros pecamos por ingenuidad pensando que ellos iban a obrar de buena fe y no se firmó contrato. Y luego ellos no quisieron firmarlo, dilataron y evadieron la responsabilidad. Continuaron funcionando normal”, mencionó el demandante añadiendo que cometió el error de confiar en la palabra del presentador y la cocinera.

Orlando Liñán y Luz Dary Cogollo de 'Buen día Colombia' cerraron su restaurante Bijao y Malanga en Valledupar - crédito @bijaoymalanga/Instagram

Tras darse cuenta de que mes a mes la deuda de los diferentes servicios como agua, energía y gas aumentaban, así como también existía un saldo por el valor del canon de arrendamiento, decidió hacerle seguimiento al caso, pero se encontró con que ninguno respondería. “Yo me puse insistente con el tema de los servicios. Tengo conversaciones con ellos y audios en los que sinceramente se les ve la mala intención con la que están obrando”, agregó al mismo medio.

Viendo la negativa por parte de socios de Bijao y Malanga por ponerse al día en el pago, Pérez acudió a medidas alternas tratando de ejercer presión: “Yo le escribía a ambos, y se tiraban la pelota. Me decían que en 20 días se ponían al día pero nada, y seguía aumentando la deuda de los servicios. Por eso decidí impedir el paso”, aun así, no encontró solución alguna, hecho que lo motivó a buscar la vía legal, tal y como lo hicieron dos empleados del negocio a los que presuntamente también les adeudan salarios.

Orlando Liñán salió en su defensa

Frente a los señalamientos que expuso el señor José Ángel Pérez Torres, el actor nacido en Valledupar, Cesar, entregó su versión de lo ocurrido aclarando que él está en un proceso con un socio del demandante.

Orlando Liñan respondió a los señalamientos de incumplimiento de pago luego del cierre de sus restaurante en Valledupar - crédito @orlandolinan/Instagram

“El señor Marcos, el socio que él tiene (José) me dijo que todo era con él y que con José no estaba legitimado para resolver nada”, agregó el artista. Por último, reveló al diario El Pilón que su equipo Jurídico está iniciando los trámites penales y civiles dentro de este proceso.

Fue a mediados del 2024 que el restaurante Bijao y Malanga culminó su servicio en Valledupar, dejando una millonaria deuda en materia de servicios públicos que enfrenta a José, quien vive en el predio desde hace varios años, y a Orlando Liñán y Luz Dary Cogollo, quienes lo arrendaron durante varios meses.

En julio de este año, el restaurante ‘Bijao y Malanga’ cerró, dejando una millonaria deuda en materia de servicios públicos que enfrenta a José, quien vive en el predio desde hace varios años, y a Orlando Liñán y Luz Dary Cogollo, quienes lo arrendaron durante varios meses.

No puedo llegar donde los propietarios y decirles que hay una deuda millonaria porque una persona a la que le arrendé no pagó los servicios públicos. Debo responder yo. Es una injusticia”, reiteró José.

Por último el señor Pérez añadió tener conocimiento de otras dos demandas contra Liñan por temas de liquidación laboral. “Pero no solo quedaron debiendo los servicios, tengo entendido que hay dos trabajadores que iniciaron procesos porque no les han pagado la liquidación. Orlando contrató un abogado para resolver todos los temas, pero a mí no me han contactado. Somos personas que vivimos del diario, ¿Cómo van a tener para pagarle un abogado?”, concluyó.