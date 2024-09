Juan Duque estaría enfrentando problemas con su novia por canción junto a Andy Rivera

Juan Duque debió pedirle disculpas a su novia por los comentarios de su nueva canción - crédito @juanduque/Instagram

El jueves 22 de agosto de 2024 se conoció el lanzamiento del sencillo Ni con él, ni conmigo de Juan Duque y Andy Rivera. Este sencillo hablaría de una relación que sostuvieron los dos artistas urbanos y que, para muchos, hace una referencia, con mensajes ocultos, a la actriz Lina Tejeiro.

“Preguntan siempre por ti, cuando estoy más feliz … Miento por convivir, pero la realidad es que siempre estás aquí. No me conviene, de ese tema no se puede hablar … Solo tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina. Que yo te quiero todavía, mamá. Así lo nuestro termine, me vas a recordar”, es uno de los fragmentos de la canción que se viralizó rápidamente en las plataformas digitales.

Ambos artistas fueron pareja de la actriz Lina Tejeiro - crédito @juanduque/Instagram

Sin embargo, uno de los protagonistas de la canción estaría teniendo problemas con su actual pareja, debido a la letra de la canción y los aparentes roces que ha tenido con la actriz llanera. Esto, a pesar de que en repetidas ocasiones tanto Rivera como Duque han dejado claro que el tema no tiene nada que ver con la relación que sostuvieron con Lina Tejeiro.

Debido a la polémica que se ha generado en redes sociales en lo que respecta a este nuevo sencillo, los artistas resolvieron una de las inquietudes que más formulaban sus seguidores. Se trata de la opinión que tendría la novia de Juan Duque, a quien sí le ha traído algunas consecuencias este lanzamiento musical y por los comentarios que afloraron en diferentes publicaciones después de que Tejeiro diera su versión en el pódcast Vos podés.

Juan Duque y Lina Tejeiro sostuvieron una relación en 2022, pero decidieron tomar rumbos diferentes meses después - crédito @juanduque/Instagram

Estas declaraciones de Duque se dieron en medio de una conversación que sostuvo el artista con Los 40 Principales y La Mega en un programa que ambas emisoras emitieron en conjunto llamado Un Mañanero muy Impresentable. De acuerdo con el intérprete de María, tuvo algunos conflictos con su pareja, teniendo en cuenta que ella no está conforme con los mensajes que circulan en redes sociales sobre una indirecta a la actriz llanera.

“Yo traté de explicarle muy bien antes todo lo que podía pasar. Con una canción con Andy iba a pasar esto sí o sí. Cuando ya la gente y los medios empezaron a voltear todo diciendo que era una canción dedicada a Lina, obviamente mi pareja se rayó mucho y se preocupó”, puntualizó Juan Duque con el medio antes citado.

La incomodidad fue tal para la novia de Duque, que tuvo que aclararle que todo lo que había sucedido con la actriz de Chichipatos quedó en el pasado y que nada de lo que se está mencionando en los medios de comunicación tiene importancia en estos momentos en su vida. Incluso, tuvo que pedirle disculpas por no haber actuado con cautela ante ese tipo de comentarios.

“Me tocó sentarla, hablar con ella. Ha sido un proceso, le pedí perdón por muchas cosas y yo creo que con ella hablé bien. Yo quiero ya desligarme de todo eso; realmente yo no quiero que me cataloguen como la expareja de alguien, yo quiero seguir mi carrera y que mi actual pareja disfrute eso también”, concluyó en su intervención en el programa.