Efraín Cepeda “le bajó los humos” al presidente Petro: “La reforma tributaria no se pueden incluir en un decreto”

Efrain Cepeda aseguró que los 12 billones de pesos de la ley de financimiento no pueden ser autorizados vía decreto - crédito Colprensa

En el Congreso de la República se realizó el debate para definir si se aprobaba o no el Presupuesto General de la Nación (PNG) 2025 por $523 billones, que plantea el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La sesión se dio por terminada, debido a que no había el cuórum necesario para discutir el articulado, por lo que se hundió esta propuesta.

Según el titular de la cartera, el proyecto de Ley será sancionado vía decreto por el jefe de Estado, que en su facultad puede determinar el monto que él considere necesario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Tras las declaraciones de Bonilla, el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, dijo que “las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto”.

Al mismo tiempo, dijo que no podrán ser incluidas las normas especiales, explicando que desde el Congreso plantearon la discusión de la nueva reforma tributaria que quiere implementar el Gobierno nacional. Sin embargo, no se hizo ante la negativa de la administración Petro, que rechazó la propuesta.

En ese sentido, Cepeda insistió en que solo se podrían decretar un presupuesto por valor de $511 billones, pues rigen los recursos completos, por lo que “los recursos destinados para la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral no tendrán recorte alguno”.

Del mismo modo, dijo que fue una victoria que los presupuestos del CNE y de la Registraduría quedaran intactos. A su juicio, “fortalece la democracia del país, contar con dos organismos que sean capaces de responder ante las posibilidades y retos electorales que se vienen en 2026″.

A propósito, el presidente del Senado, advirtió al Gobierno que para obtener el faltante del PNG que tienen planeado deberán radicar un proyecto de Ley en el Congreso de la República. Igualmente, destacó que no sabe si en el Congreso hay ambiente para discutir una reforma tributaria.

El Congreso de la República no ve viable un monto de $523 billones -crédito Nathalia Angarita/Reuters

Reacciones al hundimiento del Presupuesto General de la Nación 2025

El senador de la República por el Partido Centro Democrático Miguel Uribe celebró el hundimiento del proyecto de Ley, además de asegurar que representa una buena noticia para el país.

“Logramos salvar los recursos para la Registraduría, para garantizar elecciones en el 2026, y le devolvimos la plata al Consejo Nacional Electoral que, por represalia, que por estar investigando las cuentas de Petro de la financiación ilegal, Petro le quería quitar $577.000 millones. Esta es una buena noticia para la democracia y evitamos el golpe que Gustavo Petro y sus socios le querían dar a la democracia en Colombia”, sostuvo.

Miguel Uribe, senador por el Centro Democrático, dijo que se evitó la desfinanciación del presupuesto y se dio, a su vez, un mensaje frente a la inconveniencia y rechazo a la ley de reforma tributaria que el Gobierno quiere imponer - crédito @MiguelUribeT/X

Para Uribe, esta decisión logró evitar la desfinanciación del presupuesto, además de librar un aumento en los impuestos para conseguir los réditos necesarios. “La forma de conseguir la plata es echando tijera al derroche, es acabando la corrupción, no metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos. No más impuestos en un momento donde este gobierno, además, está destruyendo la economía”, resaltó.

Por su parte, Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, lamentó que no se pudiera aprobar por medio de concertaciones entre la rama Legislativa y la Ejecutiva. Para ella, la postura del Gobierno generó tensiones innecesarias que desembocaron en el hundimiento del proyecto del PNG 2025.

Angélica Lozano aseguró que la postura del Gobierno generó tensiones innecesarias que desembocaron en la no aprobación del PNG- crédito Colprensa

Así las cosas, “necesitamos que el Gobierno se centre en gobernar, de pronto estar metido en tantos conflictos viendo fantasmas en todo lado, hace que abandone lo uno que de verdad le toca hacer que es gobernar”, concluyó.