Jessi Uribe reveló la razón por la que no ha vuelto a cantar en Colombia

Jessi Uribe es uno de los exponentes más destacados de la música popular en Colombia, desde que saltó a la fama por su participación en el reality musical A otro nivel. El cantante y compositor ha conquistado los corazones de millones de fanáticos con sus apasionadas interpretaciones y letras cargadas de sentimiento.

Por otro lado, su vida personal ha estado marcada por la polémica, debido a la relación que sostiene con la cantante Paola Jara, con quien contrajo matrimonio en 2022. Sin embargo, la pareja habló en repetidas ocasiones de que la culpable de la infidelidad no fue la artista, sino que fue error del bumangués, que se enamoró mientras se estaba separando de Sandra Barros.

El estilo de Jessi Uribe se caracteriza por la fusión de la música popular con elementos de la ranchera, el mariachi y el norteño mexicano, creando un sonido distintivo que resuena fuertemente en Colombia y otros países de América Latina. Entre sus grandes éxitos destacan Dulce pecado, Matemos las ganas, Ellas así son y Ok, pero entre sus seguidores ha llamado la atención su falta de presentaciones en el país.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Uribe abrió la dinámica de preguntas y respuestas para resolver algunas inquietudes de sus seguidores. Allí, un internauta formuló el interrogante del porqué no volvió a ofrecer conciertos en Colombia, a lo que el cantante respondió:

“Porque he estado de gira por Europa, llevo un mes aquí de gira y estuve en Estados Unidos. Vuelvo a Colombia, termino gira esta semana y regreso la otra semana y ahí nos vamos viendo”, aseguró el bumangués a través de sus InstaStories. Finalmente, confirmó que a su llegada a Colombia presentará la agenda de conciertos que tiene hasta final de año, por lo que sus seguidores podrán verlo en tarima nuevamente.

Jessi Uribe se fue contra Yina Calderón y la DJ le respondió

El cantante del género popular fue tendencia en redes sociales, debido a sus fuertes pronunciamientos en contra de Yina Calderón a quien, además, llamó “demonio”. Uribe criticó duramente a la controversial empresaria y a otras personas que, según él, solo se dedican a atacar y hablar groserías.

“Esas muchachas que salen a hablar, ¿Qué comentario bueno espera uno en la vida? Ay, ni sé cómo se llama la muchacha esa, es que habla que hace pódcast… esta… esa Yina cosa, son demonios, no tienen nada bueno para decir en la vida, viven atacando, hablando groserías, yo no me desgasto un minuto en seguir a una muchacha de esas. Si la conozco es porque en las entrevistas me preguntan ‘dijo esto, esto y esto’, yo ni la he visto en mi vida a esa muchacha”, expresó en entrevista con la emisora Tropicana.

Las declaraciones del cantante no fueron bien recibidas por la creadora de contenido, que a través de un video reaccionó a la entrevista de Uribe, que además, defendió a capa y espada la relación que sostiene con Paola Jara, afirmando que ella ha sido quien llevó la peor parte debido a las constantes críticas mordaces que lanzan por la manera en la que se desarrolló su romance.

En su mensaje, Calderón fue tajante al afirmar: “Yo soy un demonio, pero él un fracasado que no volvió a pegar un solo tema … Desde que hizo lo que hizo con la mujer que lo amaba, con esa otra, no volvió a pegar un solo tema”, lanzando así un ataque directo contra la trayectoria musical del artista y argumentando que a las personas no les gusta cuando les dicen la verdad en la cara.