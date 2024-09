Laura Acuña reveló que su entrevista más incómoda fue con Daddy Yankee: “Él no le daba entrevistas a nadie”

La presentadora habló de la primera vez que habló con Daddy Yankee - crédito @lauraacunaayala/Instagram

La presentadora y actriz Laura Acuña confesó en una entrevista para el pódcast Camino al éxito dirigido por Yeison Jiménez, que una de sus peores experiencias siendo presentadora de entretenimiento fue haber hecho una entrevista con el reguetonero Daddy Yankee.

La bumanguesa confesó que conseguir la entrevista fue un reto y además fue la entrevista más incómoda que ha realizado en su carrera. “Hubo un momento en esas transmisiones con Daddy Yankee, él no le daba entrevistas a nadie y no sé ese señor por qué se sentó conmigo, el caso es que pasó y además yo soy fan, yo lo amo, no solo su música sino todo él”.

En medio de la entrevista con el puertorriqueño, Laura asegura que empezó a sentir nervios y un miedo a equivocarse por la emoción que sentía. “Cuando él se sentó para la entrevista, empieza a hacerse uno como autosaboteo, yo tenía miedo de preguntarle algo y que pensara que fuera tonto, yo tenía como 24 años”.

Laura confesó que vivió un momento incómodo con Daddy Yankee - @caminoalexito.yj / TikTok

Laura explicó que en medio de sus preguntas se escuchó un ruido fuerte detrás de ellos similar a un tiroteo. “De un momento a otro suena un ruido súper duro detrás de nosotros, este man casi termina en la piscina del hotel, yo no sabía qué estaba pasando, esto fue al aire, en vivo, ya después nos dimos cuenta que era pólvora, ese man casi queda debajo de la piscina”.

“Él ya después se calmó y me recordó que venía del barrio, eso fue súper incómodo, esa persona casi se me tira la entrevista con Daddy Yankee, yo quería matar a alguien, o sea, era la primera vez que este tipo daba entrevistas y me toca a mí y me pasa esto”.

Las declaraciones de la presentadora desataron los comentarios en redes sociales en donde varios internautas confesaron que recordaban el momento, “Lo recuerdo tanto, Yankee casi sale corriendo”, “si vi esa entrevista, pobre Yankee”, “en el video solo se asusta Yankee, Laura de queda tranquila”, “ese video es un clásico”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, algunos usuarios de TikTok se dieron a la tarea de buscar el video original y publicarlo, tal como explica Laura, en el video original se puede ver que ella le pregunta al cantante sobre su próximo proyecto musical, “el disco físico sale para principios del año 2012, iba a salir este año, pero no se pudo”, dijo el cantante de Gasolina hasta que fue interrumpido por el sonido de la pólvora.

La entrevista más incómoda de Laura Acuña - crédito @louisjaur / TikTok

En el video se ve que Yankee baja la cabeza y cambia la expresión de su cara como si estuviera en medio de una balacera, momento en el que la transmisión del noticiero fue interrumpida. Sin embargo, Laura Acuña decide continuar con la entrevista y reírse de la confusión para romper la tensión, momento en que ambos terminaron riéndose del incómodo momento.

La razón por la que decidió hacer su propio programa

Desde hace más de dos años Laura Acuña le presentó a sus seguidores su proyecto personal llamado La sala de Laura Acuña, un espacio en formato de entrevista para pódcast en el que la presentadora tiene invitados de la farándula colombiana para poder conocer sobre sus luchas y batallas más personales.

Laura habló de la razón por la que creo el espacio de 'La sala de Laura Acuña' - crédito @lasaladelauraacuna / Instagram

“Aunque fue incómodo hacerle entrevista con Yankee, me pareció impresionante conocerlo, y lo más lindo de lo que yo hago es tener la posibilidad de conocer las historias de la vida de personas que se ven tan inalcanzables, y al final oírles unas historias tan naturales, tan vulnerables, y eso me aterriza todos los días, por eso existe La sala de Laura Acuña”, dijo.

La bumanguesa aseguró que el espacio que ella creó en su pódcast es para que los famosos se sientan seguros hablando de las luchas que viven, “ese es el espacio para mostrar las realidades de los famosos, pero que no son el artista, sino que son las personas, poder conocer qué hay detrás del performance”.