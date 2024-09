Fiscal Angélica Monsalve reacciona a retracción de María Fernanda Cabal: “Ratifica la escasa o nula inteligencia de una senadora”

Angélica Monsalve de igual manera cuestionó la manera de hacer campaña de María Fernanda Cabal - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

Xavier Vendrell, originario de Cataluña y con nacionalidad colombiana, fue acusado por la senadora María Fernanda Cabal de orquestar una campaña de presión y acoso para movilizar a las masas en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, a causa de esas declaraciones, la legisladora del Centro Democrático tuvo que retractarse luego de una audiencia de conciliación.

Frente a este hecho, la controversial fiscal, Angélica Monsalve reaccionó a la retractación realizada por Cabal el 20 de septiembre por medio de la red social X. Monsalve aprovechó la situación para criticar a la congresista cuestionando la inteligencia de la política opositora.

“Teniendo en cuenta la conciliación celebrada el 17 de septiembre de este año, me permito manifestar que no me consta que el señor Xavier Vendrell Segura sea un delincuente y no se encuentra probado que tenga condena alguna en su contra”, escribió en su publicación de X la senadora María Fernanda Cabal.

Por ese motivo, la fiscal Angélica Monsalve por medio de una publicación en la misma red social comentó que “El hecho de que logren desmentirla y por ende arrodillarla con una retractación, RATIFICA la escasa o nula inteligencia de una senadora que tiene tantos años viviendo y aprendiendo de la política”.

A lo anterior agregó que por ese motivo la periodista Vicky Davila logró ser la candidata, según Monsalve, de la corriente política a la que pertenece Cabal. “Ahora entiendo cómo una insulsa como @VickyDavilaH la señora de Gnecco, logra con su pueril e insípido discurso, arrebatarle el título de candidata de su corriente política”, dijo.

Según Angélica Monsalve, las candidatas presidenciales han generado un hartazgo en la población debido a que han centrado sus campañas en confrontaciones extemporáneas, en lugar de enfocarse en los “verdaderos enemigos” que aquejan al país: la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia, la corrupción y la inseguridad, problemas que, según Monsalve, “desde sus posiciones con el tape tape han ayudado a acrecentar”.

Y cerró su mensaje diciendo que “Han gobernado más de 200 años y ahora se declaran salvadoras de la patria, no sé si reímos o lloramos. Mucho candidato y nada de liderazgo”.

En cuanto a las palabras por las que la congresista tuvo que retractarse, en un clip difundido a través de sus plataformas digitales, la legisladora Cabal dijo que Vendrell desempeñó un rol protagónico durante el acoso a los tribunales barceloneses en septiembre de 2017, en el contexto del proceso independentista catalán.

La senadora Cabal estableció un paralelo entre el presunto acoso a los juzgados de Barcelona y el asedio al Palacio de Justicia en Bogotá, donde togados de la Corte Suprema fueron sitiados con la condición de liberarlos solo si designaban con celeridad a un fiscal general. En ese sentido, la congresista aseveró que estas prácticas coercitivas han sido importadas y replicadas en Colombia por Vendrell.

La congresista también alertó en aquel momento sobre una organización llamada Activistas por el Cambio, un colectivo liderado por Vendrell desde la Casa de Nariño. Según Cabal, esta agrupación despliega células a lo largo y ancho del territorio nacional, cuyos integrantes fungieron como testigos electorales de la campaña de Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales de 2022.

La legisladora sostuvo que las compensaciones por los servicios provistos, así como las retribuciones percibidas por Vendrell, fueron canalizadas por fuera de la campaña del presidente.

La política del Centro Democrático ha expresado críticas constantes contra la influencia que ejerce Vendrell en el gobierno colombiano. Ha reiterado que los métodos empleados por el catalán representan un riesgo para la democracia nacional.

En esa primera publicación, la senadora aseveró que los grupos beligerantes organizados por Vendrell han sido utilizados para orquestar campañas de desprestigio en contra de cualquier voz critica hacia el Gobierno de Petro, replicando el modelo de la denominada “revolución de las Sonrisas” ocurrida en Barcelona en 2019.

