Exploradores de la gastronomía local se encontraron una bandeja de arroz chino en Bogotá por solo 3.000 pesos

Tras probarlo, Steve y Albraith dieron una calificación distinta del plato - crédito @albraith1 / Instagram

Steve y Albraith, la dupla de creadores de contenido que se hizo viral tras registrar su primera visita a un café “gomelo” en Bogotá, se encontraron con “una gana” en pleno centro de Bogotá, difícil de conseguir, incluso, en sectores marginales u “ollas”.

En un video al que decidieron titular como: “Probando comida de dudosa procedencia”, caminando por la ciudad y poniendo a prueba puestos de comida callejera, se encontraron con un pequeño carro de metal que vendía platos de arroz chino a 3.000 pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por supuesto, se trataba de la adaptación colombiana, que confunde la preparación asiática con una especie de arroz con varios tipos de carne y vegetales, pero, aun así, lo que sorprende es el precio y es que, el portacomidas es llenado hasta el tope e, incluso, se desborda una vez es entregado a su comensal.

“Acabamos de ver otro punto reestrátegico, algo reextraño, algo inaudito: un arroz chino a 3.000 pesos”, celebraron al encontrarse con el puesto que, hasta entonces, no conocían.

Incluye varios tipos de carnes y vegetales - crédito @albraith1 / Instagram

Al preguntarle al vendedor sobre qué llevaba, exactamente, este les respondió que “pedacitos de carne, pedacitos de jamón ahumando, de polo, de huevo, raíces chinas y salsa agridulce”. Ni cortos ni perezosos decidieron ponerla también a prueba, con todo y que “se vio reextraña” y bromearon con que parecía “sangre de loco”.

Y con un par de cucharadas, ambos dieron su veredicto sobre el arroz más económico que se vende en el centro. Albraith se mantuvo en que, con todo y su apariencia exótica, el sabor, en relación calidad precio, no estaba para nada mal:

“Pero no está feo, ya lo probé bien y está re bueno. Yo sé que una de ellas (señala a una paloma) es cómplice de este arroz, pero no está feo, en serio, está rico. O sea, está bueno, hay que probarlo con todo y usted piense que valió 20.000 y verá cómo lo disfruta”.

Sin embargo, la experiencia para Steve fue distinta, a pesar de la emoción que mostró su amigo por probarlo: ”No, socio, vea. Le voy a decir. Yo ya probé ese arroz y está re feo, no me gustó el sabor, así lo pruebe con carnecita y todo”.

Los comentarios, varios de ellos en broma y otros sugestivos, no tardaron en ir llenando la casilla de su video en plataformas como TikTok e Instagram, en donde se lee: “Al Steve ahora solo le gusta Starbucks”, “Si nos enfermamos, que sea con todos los poderes, bien dicho”, “¿Se intoxicaron? si no vayan y prueben el siguiente puesto en la lista”.

Albraith y Steve se hicieron virales al visitar por primera vez un café “gomelo” en Bogotá

Su primer vez en un café gomelo les ganó un millón d e interacciones en redes - crédito @Albraithmoreno / TikTok

“Albraith Moreno y Steve”, una dupla de tiktokers, se hicieron virales al visitar por primera vez un establecimiento de apariencia “gomela”, según compartieron en un video en agosto. “No hemos dentrado, esto está regomelo y me da pena entrar... se nota que venimos del sur”, comentó Albraith antes de aventurarse a probar una famosa cadena de cafeterías. El total de su pedido, que incluyó un café y un acompañante, fue de 20.000 pesos colombianos, un costo que compararon con el salario mínimo en el país, equivalente a 322 dólares.

Steve, de otra parte, mencionó que esperaba un precio aún mayor, pero ambos mostraron sorpresa: “20.000 por un café y una tortica, fuerte. Yo venía más que todo para que me escribieran algo bonito en el vaso”, bromeó Albraith, decepcionado por no haber recibido el típico mensaje personalizado.

Albraith Moreno y Steve comparten contenido experimentando "cosas de gomelos" por primera vez - crédito @albraithmoreno / TikTok

Durante su visita, probaron un pan napolitano que describieron como “un pan viejo, recalentado” y cuestionaron el precio de 5.500 pesos, aunque admitieron que “estaba rico”. El café, con un costo de 14.500 pesos, también generó comentarios similares: “Está bueno, pero para ese precio, no tanto”. Steve no descartó regresar al local, pero afirmó que, por los precios, no se convertiría en su lugar favorito.