“Calarcá” ordenaba crímenes contra excombatientes mientras negociaba con el Gobierno Petro, estos son los chats: “Todavía me nombra a mií, mátenlo”

Los chats intervenidos detallan la coordinación de ataques y el ingreso forzado de una niña de 14 años como guerrillera en Uribe, Meta - crédito Captura de Video Policía Nacional

Continúa la polémica por el operativo en la que fueron detenidos varios miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, liderados por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, mientras se movilizaban por las vías del departamento de Antioquia.

Según información revelada por Noticias Caracol, el líder disidente habría ordenado asesinatos y coordinado el reclutamiento de menores mientras participaba en diálogos con el Gobierno nacional.

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Los nuevos mensajes, hoy parte central de una investigación reabierta por la Fiscalía General de la Nación, muestran indicios de crímenes cometidos en paralelo al proceso formal de negociación, que incluyen el asesinato de un firmante de paz y el ingreso forzado de una niña de 14 años a la organización ilegal.

En una de las conversaciones fechadas el 6 de enero de 2024, tiempo en el que se regía un cese al fuego pactado con el Gobierno nacional, Alexander Díaz habría instruido a un sujeto identificado como alias Chalá, señalado por las autoridades como el posible sicario, para que ejecutará a un excombatiente y firmante del acuerdo de paz, bajo la acusación de hablar en su contra.

El asesinato de un firmante de paz quedó registrado en mensajes intervenidos por las autoridades - crédito Europa Press

“¿Y todavía me nombra a mí? Ese hp nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? (...) un tío, pero dice que no sabe por qué ese tipo está por acá (...) Maten a ese tipo. ¿No tiene mujer e hijo en la casa? (...) Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos (...) Jmmm, mátenlo y lo dejan por ahí, que lo recojan", se lee en la conversación revelada por Noticias Caracol.

El hombre al que ‘Calarcá’ hace referencia es Juan Gabriel Hurtado Betancour, que posteriormente aparece en imágenes —presentadas en la investigación aunque no publicadas por respeto a la víctima— minutos antes de ser asesinado.

En su momento, la organización Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz repudió el crimen mediante un comunicado: “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace de la vista gorda”.

Imagen de referencia - Los chats intervenidos detallan la coordinación de ataques y el ingreso forzado de una niña de 14 años como guerrillera en Uribe, Meta - crédito Icbf

Los chats también contienen información sobre el reclutamiento de una menor. En un mensaje conocido por el citado medio de comunicación, un hombre identificado como alias Mueco informa a ‘Calarcá’ sobre el ingreso forzado de una niña de 14 años a las filas del grupo armado, cuyo nombre era Yurelli, procedente del municipio de Uribe, en el departamento del Meta.

“Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli, jurisdicción de Uribe, Meta... Grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no, edad 14 años. Ingresa como guerrillera”, recoge el registro citado por Noticias Caracol.

El 23 de julio de 2024, una caravana compuesta por siete jefes de las disidencias, que viajaban bajo custodia de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un retén militar en Anorí. Durante la requisa, integrantes del Ejército decomisaron dispositivos que contenían información sobre presuntos delitos cometidos por el grupo armado, de acuerdo con lo revelado por el noticiero nacional.

La Fiscalía reabrió la investigación contra alias 'Calarcá' tras la aparición de pruebas sobre crímenes cometidos en medio de los diálogos con el Gobierno nacional - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

No obstante, la Fiscalía General de la Nación ordenó la inmediata liberación de los capturados al considerarlos “gestores de paz” y, por tanto, no sujetos a detención según la argumentación oficial.

Las revelaciones se insertan en un contexto marcado por la reapertura de investigaciones oficiales. La fiscal Luz Adriana Camargo, en una entrevista concedida a El Espectador, confirmó que se retomará el proceso contra alias Calarcá luego de las denuncias que implican asesinatos de líderes sociales, masacres y el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales durante los meses de diálogo con el Estado colombiano.

Los hechos que motivaron la reapertura por parte de la fiscal Camargo incluyen la utilización del proceso de negociaciones por parte de la disidencia armada no solo para prolongar su accionar delictivo, sino también para consolidarse mediante el asesinato selectivo de líderes sociales y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

“Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, detalló Camargo al diario mencionado.