Colombia

Así fue la reacción de Andrea Valdiri al comerse un gusano en su paso por la Amazonía: “Espectacular”

La popular creadora de contenido vivió un momento inolvidable al probar el tradicional gusano amazónico, causando risas, nervios y mucha curiosidad entre sus seguidores gracias a su espontaneidad y sinceridad en las redes sociales

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Durante un viaje reciente a la Amazonía, la creadora de contenido Andrea Valdiri compartió en redes sociales una experiencia que rápidamente se volvió viral: el momento en que probó un gusano mojojoy, tradicional en la región, y su reacción transmitió tanto nerviosismo como humor a sus seguidores.

Frente a la cámara, rodeada de sus acompañantes, Valdiri admitió: “Me acaba de bajar la presión ... Ah, hijueputa. Y el cuerito también (se come)“, dejando en evidencia el impacto que le causó descubrir que en este plato es comestible incluso el revestimiento externo del insecto.

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Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG
Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante su visita a la Amazonía comiéndose un mojojoy - crédito @andreavaldirisos/IG

Andrea Valdiri se acercó al Mojojoy entre risas y asombro por la apariencia del invertebrado. Con voz temblorosa, expresó su compasión por la criatura: “Es que le tengo compasión al animalito", mientras pedía apoyo para superar el momento.

Las cámaras captaron cómo, tras inspeccionar el gusano y soportar la presión del grupo, enfrentó la prueba: “Ay, no, es que es tan tierno también, es muy tierno. Y si yo le arranco con la boca, mírala, mira, mira, si yo le arranco (la cabeza) con la boca... Ay, me va a morder. “Amigo, quítamelo”, le gritaba al encargado de explicarle cómo se comía el mojojoy.

El ambiente creado por la presencia de amigos la llevó a reaccionar de forma espontánea y, tras finalmente probar el manjar, compartió entre sollozos y risas: “Me encantó”. A sus acompañantes, que le preguntaban por el sabor, Valdiri respondió convertida en protagonista involuntaria del momento: “Acabo de matar a un gusanito. Experiencia tan espectacular”.

Cada vez más restaurantes en la región están incorporando el mojojoy en sus menús, presentándolo de maneras creativas y atractivas para los comensales - crédito redes sociales
Cada vez más restaurantes en la región están incorporando el mojojoy en sus menús, presentándolo de maneras creativas y atractivas para los comensales - crédito redes sociales

Entre gestos de inquietud, la bailarina buscó alivio, pidiendo agua varias veces para pasar el sabor que tenía en su boca con el gusano comestible: “Quiero agua, reconoció al sentir sudoración y ansiedad por el reto.

Al probar el Mojojoy, bromeó sobre la solidaridad entre los insectos del plato: “Maté a su hermano. Lo siento, lo siento. Está en mi estómago, perdóname“, decía la influencer mientras miraba a los otros especímenes en el plato.

Interrumpida por las voces de quienes le animaban —"Traga, Machi” y “Duro, epa pa’ dentro"— Valdiri transitó entre la valentía y la sorpresa. El video culmina con la artista reconociendo en tono ligero que la degustación de este plato típico le dejó una sensación de picor en la lengua.

Andrea Valdiri enfrenta intenso reto físico previo a pelea con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/IG
La barranquillera aseguró que el mojojoy le dejó una sensación de picor en la boca - crédito @andreavaldirisos/IG

Las reacciones a la reacción de Andrea Valdiri por parte de algunos internautas fue evidente, por lo que la respaldaron con mensajes como: “Machi yo también hubiera hecho el mismo escándalo”; “Andrea me representa, creo que no hubiera sido capaz si no me alientan de esa manera”; “saben rico, pero de primerazo no son una buena impresión para el paladar”, entre otros.

Italiana se hizo viral al probar este plato típico

En 2024, una creadora de contenido proveniente de Italia estuvo de visita en la Amazonía colombiana y se le midió a probar este gusano comestible que ha venido ganando popularidad en la región.

Antes de llevárselo a la boca, la tiktoker preguntó cómo se comía y luego la vendedora le explicó que debía arrancarle la cabeza, para disfrutar únicamente de la parte blanda del animal.

Italiana prueba un mojojoy en el amazonas y esta es su reacción
Su descripción detallada del producto la hizo - crédito @srfrncq / TikTok

De un solo bocado, Sari decidió disfrutar del mojojoy y, aunque al principio se mostró escéptica, no tardó en admitir que había sido de su agrado: “Me dejan sin palabras, pero vamos a comer este típico del Amazonas de Colombia que se llama mojojoy. Está vivo todavía, pero está sin cabeza. Se fue”.

Su descripción detallada del producto le ganó cientos de reacciones positivas, sobre todo, de quienes no lo han probado y mataron la curiosidad o se animaron a hacerlo, tras ver su video.

“Sí, se parece a un helado que probé anoche. Es un poco dulce dentro; el jugo de dentro y afuera es más salado, me encanta. No quiero agua, quiero comerlo así, natural. Me encanta. El juguito, el agüita de dentro es un poquito dulce y lo de afuera es más saladito. Es riquísimo. Son muy buenos”, precisó la italiana.

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