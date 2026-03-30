En video quedó la persecución y captura de un presunto ladrón en una estación de Transmilenio: “Las auxiliares estaban más asustadas que yo”

Un presunto ladrón fue capturado tras una intensa persecución en la estación San Mateo de Transmilenio, luego de que varios usuarios, policías y un soldado intervinieran mientras una testigo grababa el incidente y gritaba: "cójalo", en medio del caos registrado en video - crédito julianaquevedo48 / TikTok

Un episodio de hurto en Transmilenio quedó registrado en un video difundido por la usuaria de TikTok julianaquevedo48, quien capturó la persecución de un presunto ladrón en la estación de Soacha.

En las imágenes, se observa a un hombre corriendo entre la multitud al descender de un bus articulado. Un joven intenta detenerlo con una patada, pero el sospechoso logra evadirlo y continúa su huida, mientras la mujer que graba grita: “cójalo”.

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Dos auxiliares de policía y un gestor de convivencia también se suman a la persecución, intentando interceptar al individuo. Metros adelante, un soldado y el gestor logran frenar al hombre, impidiéndole el paso.

En ese momento, el joven que había intentado intervenir y la mujer que grababa llegan al lugar junto a otros policías. El joven intenta golpear de nuevo al sospechoso, pero la policía interviene y lo impide. El presunto ladrón afirmó: “Yo no estaba haciendo nada”.

El presunto ladrón fue capturado gracias a la intervención de un militar que se encontraba en la estación - crédito julianaquevedo48 / TikTok

Usuarios en los comentarios del video señalaron que el incidente ocurrió en la estación San Mateo. No obstante lo que más llamó la atención fue que la autora del video expresó que “las auxiliares estaban más asustadas que yo”, subrayando la tensión que se vivió durante el hecho.

El video ha generado debate sobre las condiciones de seguridad y la actuación de los auxiliares de policía en TransMilenio, sistema que diariamente mueve a más de 2,5 millones de personas.

En los comentarios, algunos manifestaron empatía: “Pobrecitas las auxiliares”, mientras que otros criticaron la respuesta oficial: “y las policías bien lentas”. El sentimiento de vulnerabilidad es compartido, como evidenció una usuaria al señalar: “Son auxiliares, pero tiene razón, le quedó grande al patrullero que las deja solas”.

Las funciones de los auxiliares de policía en el sistema incluyen patrullajes preventivos, apoyo en la vigilancia de estaciones y orientación ciudadana. Aunque desempeñan un papel importante en la convivencia diaria, no suelen portar armas de fuego ni realizar capturas, salvo en flagrancia. Muchos internautas recalcaron este aspecto: “Entiendan que son auxiliares de policía que están aprendiendo a afrontar cualquier tipo de situación. No son profesionales”.

Los auxiliares de policía realizan actividades preventivas y de integración - crédito @PoliciaBogota / X

La juventud y falta de experiencia de los auxiliares fue motivo de reflexión para algunos: “Que sean policías no les quita que son auxiliares y están en preparación, no tendrán más de 23 años, es normal que tengan miedo”. Ante el riesgo constante en zonas clasificadas como “rojas”, se sugirió la necesidad de mayor acompañamiento: “En las estaciones que son ‘zona roja’ deberían estar al menos dos patrulleros acompañando las o los auxiliares”.

El problema de inseguridad no es exclusivo de una localidad. Como resumió una voz: “No es solo Soacha, eso es todo lado”. Otros aprovecharon para reclamar medidas estructurales: “Por eso se debe reforzar la seguridad en TransMilenio: sin colados ni vendedores informales, y más ahora que el metro se acerca”.

En el video compartido, varios notaron otro tipo de delito en pleno acto: “Alguien más vio la mano en la maleta café?? en el segundo 51”. Incluso, la audacia de los delincuentes quedó expuesta: “Hasta delante de los policías los cosquilleros no perdonan”.

Actualmente, la presencia policial en TransMilenio es insuficiente para la magnitud del reto. Según recientes datos oficiales, en junio de 2025 había entre 737 y 886 uniformados asignados, pero a finales del año pasado, la cifra cayó a 283, lo que significa solo 0,11 policías por cada 1.000 usuarios.

Los usuarios notaron que durante la grabación del hecho, casi sucede un hurto por cosquilleo - crédito captura de pantalla / julianaquevedo48 / TikTok

La labor de los auxiliares de policía es clave en la prevención y el apoyo ciudadano, pero la escasez de personal y el incremento de situaciones de riesgo han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer el esquema de seguridad en el sistema, especialmente en horas pico y en las estaciones más concurridas.