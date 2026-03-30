Paloma Valencia y Aníbal Gaviria rechazaron declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia : “No queremos más violencia”

Paloma Valencia y Aníbal Gaviria cuestionaron a Iván Cepeda por sus declaraciones sobre Antioquia - crédito Colprensa

El debate político en Colombia sumó un nuevo capítulo con la publicación de un video en la cuenta de X de la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, donde se pronunció sobre las recientes declaraciones del aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda acerca de Antioquia.

En el material, Valencia expresó: “Hay mucha indignación en Antioquia con las palabras siempre ofensivas de Iván Cepeda contra esta tierra. Una tierra que ha defendido la libertad, una tierra que ha sido martirizada por las Farc y todas las llamadas guerrillas de izquierda, que han usado la política para asesinar”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, la senadora aparece junto al exgobernador de Antioquia y compañero de la Gran Consulta por Colombia, Aníbal Gaviria, quien también se sumó a las críticas hacia el senador del Pacto Histórico.

Gaviria expresó que “duele, pero también causa rechazo esa animadversión, ese odio contra Antioquia y esa intención de enviar mentiras y cambiar la historia”.

Paloma Valencia y Aníbal Gaviria acusaron a Iván Cepeda de estigmatizar a Antioquia en debate sobre el conflicto armado - crédito @PalomaValenciaL/X

El exmandatario departamental recordó el asesinato de su hermano, Guillermo Gaviria, junto a Gilberto Echeverri, mientras promovían la no violencia en la región, hecho atribuido a las Farc.

“Mi hermano Guillermo murió asesinado al lado de Gilberto Echeverri cuando enarbolaban las banderas de la no violencia”, señala Gaviria.

La polémica surgió en un contexto de alta sensibilidad en torno a la memoria histórica del conflicto armado colombiano. Iván Cepeda, conocido por su postura crítica frente a las élites antioqueñas y su trabajo en derechos humanos, ha sido objeto de controversias por sus declaraciones referidas a la región.

De acuerdo con la publicación de Valencia, las palabras de Cepeda son percibidas como un agravio recurrente hacia Antioquia, una región que, según la senadora, ha sido víctima de múltiples expresiones de violencia.

Gaviria enfatizó la importancia de rechazar cualquier forma de violencia sin distinción de origen. “No queremos más violencia”, afirmó, y agrega que “no es la violencia buena si viene de las Farc, no es la violencia buena si viene de cualquiera de los paramilitares. La violencia es mala desde cualquier origen”.

Paloma Valencia y Aníbal Gaviria defendieron la memoria regional de Antioquia tras declaraciones de Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

El exgobernador criticó abiertamente la postura de Cepeda, quien, según su percepción, divide a los colombianos y enfrenta a los habitantes de Antioquia con otros sectores del país. “El camino es la no violencia y el camino es la paz. El camino de la unidad, es el camino de rechazar la violencia venga de donde viniere”, subraya Gaviria.

El video difundido por Paloma Valencia ha generado reacciones en redes sociales, donde seguidores y opositores de ambos políticos han debatido sobre el significado y las consecuencias de las palabras de Cepeda.

Las declaraciones de Gaviria y Valencia, ponen en primer plano el reclamo de sectores antioqueños por lo que consideran una estigmatización injusta. El exgobernador, al recordar la muerte de su hermano, remarcó: “Guillermo y Gilberto tenían la razón. El camino es la no violencia y la paz”.