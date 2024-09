Mafe Méndez sigue en el hospital: qué le pasó, con quién está y qué es lo que le toca hacer ahora

Mafe Méndez actualizó su estado de salud y compartió imágenes del momento - crédito @lamafemendez/IG

La reconocida influencer colombiana Mafe Méndez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un difícil momento que la llevó a ser internada de urgencia en el hospital Mercy de Miami, Florida.

A través de sus historias en Instagram, la joven detalló la inesperada complicación de salud que sufrió durante su visita a Estados Unidos, una ciudad que frecuenta varias veces al año. La influencer decidió revelar lo que le había sucedido, generando una mezcla de preocupación y alivio en su comunidad.

“Tengo una hemorragia interna abdominal, se me estalló un quiste en el ovario”, explicó Mafe Méndez en una de sus historias, acompañada de una imagen donde mostraba su abdomen visiblemente inflamado. A pesar de lo impactante de la situación, la creadora de contenido trató de mantener un tono positivo, asegurando que estaba estable y recibiendo la atención médica necesaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mafe Méndez tuvo que ir al médico en Estados Unidos por un quiste que se le estalló en el ovario - crédito @lamafemendez/IG

La inflamación en su abdomen, que muchos podrían confundir con un embarazo, era en realidad consecuencia de la acumulación de sangre producto de la hemorragia interna. A pesar de lo delicado de su condición, Méndez intentó tranquilizar a sus seguidores, quienes le enviaron una ola de mensajes de apoyo y cariño tras conocer la noticia.

La joven relató que la situación se presentó de manera repentina y que tuvo que actuar rápidamente para buscar ayuda médica.

“Dios es enorme. Literal llamé al 911, di los datos de la casa y me desmayé, luego me levanté en la ambulancia con 4 enfermeros que me dijeron que me sacaron”, explicó Méndez, agradecida por la rápida respuesta de los paramédicos.

Sin embargo, en ese momento no dio más detalles al respecto y aseguró que tan pronto pudiera iba a salir a revelar toda la situación.

Fue así como en la tarde del 20 de septiembre reapareció en sus historias de Instagram y explicó que está en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese hospital al que llegó y aseguró que todo había ocurrido de la manera menos esperada, pero sí de la correcta, pues ella estuvo a punto de tomar un vuelo de regreso a Colombia y esto la habría complicado su situación.

La Mafe Méndez reveló que sigue en el médico de Estados Unidos y explicó qué le pasó - crédito @lamafemendez/IG

“Dios es demasiado bueno e hizo todo perfecto para que yo no cogiera ese vuelo. Así va mi hemorragia (muestra la inflamación en el abdomen) y duele demasiado. Un sangrado interno no te deja respirar, no te deja hablar, yo ya vomite transparente, super raro, estoy super indispuesta y con esa pesadez”, confesó la influenciadora bogotana.

En sus explicaciones, aclaró que una persona que no sufre de Púrpura, la enfermedad que tiene ella desde los 10 años, cuando le suceden este tipo de situaciones, es intervenida quirúrgicamente y esto ayuda en el proceso, pero ella por su condición no puede pasar por ese proceso, así que es más complicado y doloroso el tratamiento.

“La hemorragia interna no queda más que se me absorba en el cuerpo porque por mi condición de la Púrpura no me pueden operar, no puedo entrar a cirugía. Normalmente, cuando a las chicas les pasa esto entran a cirugía, pero yo no, a mí me toca a punta de medicamento”, contó ‘La Mafe Méndez’ como la conocen sus seguidores.

De acuerdo con sus declaraciones, su malestar empezó el martes 17 de septiembre, se le inflamó el estómago y tenía mucho dolor, ante esto ella tomó la decisión de volverse para Colombia, por lo que compró el primer vuelo que encontró. Pero no alcanzó a viajar, ya que sobre el medio día comenzaron los vómitos y desmayos.

Así ayudaron los paramédicos a Mafe Méndez en Estados Unidos - crédito @lamafemendez/IG

“Yo había puesto una alarma a las 3 de la tarde para levantarme e irme al aeropuerto, me desperté y cuando fui para el baño me desmayé, ahí yo estaba en videollamada con Montano (la pareja con la que recientemente anunció que había terminado), entonces él intentó llamar ambulancias desde Colombia, pero no se podía, entonces cuando reaccioné literal me fui gateando hasta la mesa de noche que tenía el celular, llamé al 911, les di las instrucciones correspondientes y hasta ahí me acuerdo. Me acuerdo de que llegué acá (al hospital) y lo primero que me dijeron fue que menos mal no había cogido ese vuelo porque con la hemorragia interna activa pudo haber sido terrible”.

La joven creadora de contenido también contó que en el hospital la han atendido muy bien, le han puesto medicamentos, también que recibió plaquetas porque llegó con el % muy bajo.

Finalmente, contó que el cantante Montano ha sido de gran ayuda en este momento, ya que tomó el primer vuelo hacia Miami y llegó a acompañarla, a pesar de que ya no son pareja. Incluso, le dedicó unas palabras de agradecimiento y cariño.

“Quiero agradecerte de todo corazón por venirte en el primer vuelo desde tan lejos para estar aquí conmigo en este momento tan difícil. Esto no es fácil y tu presencia significa demasiado para mí y para mi familia. [...] Ahora somos dos personas a punta de spanglish. Gracias por ser tan especial y estar aquí”.