Militar que sobrevivió al ataque del ELN en Arauca llevaba menos de un mes en el Ejército

El soldado lesionado también se refirió a la visita del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de Colombia/EFE

Uno de los soldados heridos por el atentado del Eln contra el Ejército Nacional en Puerto Jordán, Arauca, entregó declaraciones sobre lo ocurrido en tarde del martes 17 de septiembre de 2024 en el Batallón de Artillería de Campaña No 18.

El militar, identificado como Henry Ortiz, sufrió una lesión leve en la cabeza, de acuerdo con la información que reveló el viernes 20 de septiembre de 2024, y no piensa abandonar su carrera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el soldado que sobrevivió al atentado del Eln en Arauca aseguró que no llevaba ni un mes haciendo parte de las filas del Ejército Nacional cuando se registró el ataque.

Ortiz fue uno de los soldados que recibió la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a quien le agradeció por las palabras de aliento, al tiempo que aseguró que desea continuar en la institución.

El militar lesionado contó que ingresó al Ejército Nacional por voluntad propia y motivado por su padre, que también hizo parte de la institución. Así mismo, dejó claro que, aunque vio de cerca los riesgos a los que está expuesto siendo militar, no piensa abandonar su sueño de hacer una carrera allí.

Luego del ataque del ELN en Puerto Jordán, seis militares más fueron evacuados a Bogotá - crédito @Ejercito_Div8/X

Durante la entrevista Henry Ortiz aseguró que es motivo de orgullo para él pertenecer al Ejército, y añadió que continuará prestando el servicio militar como soldado, para luego hacer la carrera como oficial.

Esto estaba haciendo el soldado cuando ocurrió el atentado terrorista del Eln contra el Ejército en Arauca

En diálogo con la emisora mencionada, el soldado contó cómo ocurrieron los hechos. Según su relato, él y otros compañeros estaban recibiendo instrucciones en una zona apartada del sitio donde abandonaron el camión con los explosivos.

Tras la primera detonación, según contó, varios pensaron que se trataban de labores controladas en el interior del batallón; sin embargo, con la segunda entendieron que estaban en peligro.

“Estábamos recibiendo instrucciones con mis compañeros. Estaban haciendo polígono y todos pensaron que era allá, pero cuando sonó la segunda explosión fue que todo el mundo ya se puso alerta y empezaron los gritos de ayuda”, narró el joven militar.

El atentado en el corregimiento de Puerto Jordán, en el occidente del departamento de Arauca, dejó m{as de 25 militares heridos, así como tres uniformados muertos. - crédito @COMANDANTE_EJC / X

Así mismo, contó que no se dio cuenta del momento exacto en el que resultó herido, pues fue golpe suave. Indicó que afortunadamente no fue alcanzado por un artefacto de mayor impacto, pues la historia sería distinta. “Ahí fue cuando yo me di cuenta que también estaba herido. Fue una herida leve”, añadió.

Autoridades reforzarán las medidas de seguridad y ofensiva ante el atentado en Arauca

Las autoridades continúan trabajando en las estrategias para hacerle frente a las estructuras criminales que están empeñadas en sembrar el terror, a través de ataques terroristas contra la fuerza pública y la población civil.

Frente a este panorama, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, anunció en la mañana del viernes 20 de septiembre de 2024 que se impartieron nuevas órdenes a los integrantes de la fuerza pública.

Entre las instrucciones que entregó el comandante, indicó que las Fuerzas Militares deben continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares -crédito Ernesto Guzmán/EFE

Así mismo, instó a los integrantes de la fuerza pública a mantener la ofensiva a través de operaciones militares terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados organizados, en todo el territorio nacional.

Los comandantes militares en los diferentes escalones del mando y desplegados en diversas partes del territorio nacional, deberán impartir instrucciones para mantener elevada la alerta situacional de las tropas y evitar acciones terroristas por parte los grupos armados organizados.

Además, intensificarán las labores de inteligencia y los controles militares en todo el territorio nacional, según indicó el comandante Cubides.