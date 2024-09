Camilo Sánchez reveló la millonada que perdió con su especial de comedia: ”No ayudan a la industria”

Sánchez reveló que él financió por completo el proyecto - crédito @dejemequieto/Instagram

El 18 de enero de 2024 se estrenó Especial este, el stand up de comedia de Camilo Sánchez, presentador de Fuck News, que es el primer humorista colombiano en hacer un monólogo de comedia en cine. En ese momento, el oriundo de Chia afirmó que estaba feliz por cumplir uno de sus sueños.

“Queríamos traerlo al cine porque creemos que la comedia merece estar en el cine, queremos un país con muchas más risas”, indicó Sánchez a Infobae Colombia.

Sin embargo, en esa ocasión también se mostró enojado por la decisión que tomaron los directivos de Cine Colombia de no proyectar su especial, a pesar de que él ya había invertido en la promoción de alrededor de 160 salas con esta empresa.

Ocho meses después, en una entrevista con Free Ticket, el comediante reveló detalles inéditos de la producción de ese show y las perdidas millonarias con las que terminó.

En primer lugar, Sánchez recordó que luego de invertir más de 100 millones para poder grabar el show, comenzó a negociar con las salas de cine y ahí entendió por qué es tan difícil hacer producciones colombianas rentables.

“En la negociación con cine, a mí me quedaba el 20% y yo hice todo, pero Marvel, les dice a ellos “tengo Los Vengadores y yo me quedo con el 90%”. Yo los entiendo, es Marvel, pero por qué son así, si pueden cambiar los porcentajes, por qué no ayudan a la industria colombiana, eso mejoraría el cine colombiano”.

Debido a que esas empresas solo le permitieron presentar el especial, el comediante tuvo que invertir en la promoción de la película, para ello, necesitó pedirle dinero prestado al Comediante Camilo Pardo “El Mago” y Dylan, su productor.

“Me hicieron perder, ya estaba en cine y listo, el sueño, yo cogí a “El Mago” y Dylan y les dije “Yo siento que voy a vender tantas boletas, tengo 100 millones, pero necesito 500 para hacer publicidad, me toca hacer todo a mí”. Ellos me prestaron una gran cantidad y el resto en el banco”, indicó Camilo Sánchez.

Debido a que Cine Colombia rechazó su proyecto a falta de un mes para qué se estrenará el especial, Sánchez reveló que se redujo su pronóstico de ganancias a la mitad, ya que esa empresa había aceptado alquilarle 160 salas, por lo que recordó que en ese momento solo pensó en que no debió invertir tanto dinero en el proyecto.

“Ellos ya nos habían dicho que sí, yo siento que lo que paso tuvo que ver con el estreno de El Paseo, la excusa de ellos fue que estaba muy pesado, pero ellos ya lo habían visto antes. Dos semanas antes de mi estreno, yo fui a cine y solo estaba El Paseo y ahí entendí, ellos producen esa película, no les va a convenir hacerse competencia”.

El comediante agradeció a sus fanáticos por lograr convertir su especial en la tercera película más vista desde la pandemia en el país, lo que le permitió recaudar el dinero para poder pagarle a sus amigos, pero no para recuperar su inversión de alrededor de 200 millones.

“Fue una hazaña haber hecho esa taquilla, yo era muy feliz de ver a la gente riendo, yo iba con mis papás, eso fue una chimba. Yo todavía estoy perdiendo, ahora, agradezco a la gente porque pensé que iba a perder mucha más”.

Camilo Sánchez recordó que su especial está disponible en la plataforma de streaming Prime, en la que aceptaron sumar el audiovisual con la condición de que solo ganará dependiendo de las visualizaciones, con las que confía poder recuperar su inversión; sin embargo, destacó que ese proyecto le hizo entender que existe un “monopolio” en la industria del cine colombiano, puesto que directores independientes le confesaron que en la mayoría de películas pierden dinero por falta de apoyo.

“Voy como 200 palos que no he podido recuperar, para mí no es pérdida, pero yo creo que la plata la voy a recuperar al final con Prime”, puntualizó el comediante.