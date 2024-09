Así fueron los últimos momentos de vida de la ‘Gorda Fabiola’: ‘Polilla’ le dedicó una canción que los identificaba

'Polilla' vivió inolvidable momento con la 'Gorda Fabiola' en el hospital - crédito @gorditafabiola/IG

El fallecimiento de Fabiola Emilia Posada, conocida en el mundo de la comedia como la ‘Gorda Fabiola’, el pasado 19 de septiembre, dejó a Colombia conmocionada. La humorista fue una figura importante en la televisión colombiana y partió dejando un profundo vacío en millones de seguidores y en su familia, especialmente en su esposo, el también humorista Nelson Polanía, más conocido como ‘Polilla’.

Su colega y amigo César Corredor, conocido por su personaje de ‘Barbarita’ en el programa Sábados Felices, reveló detalles del conmovedor adiós que vivieron los esposos en los últimos momentos de vida de la famosa comediante.

En una entrevista en vivo para Noticias Caracol, Corredor contó cómo se despidió ‘Polilla’ de su amada Fabiola. En medio de la tristeza y el dolor, hubo un momento especial, marcado por la canción que ambos eligieron como símbolo de su amor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así se despidió 'Polilla' de la 'Gorda Fabiola' - crédito @gorditafabiola/IG

“Le colocó la canción con la que se conocieron. Le puso en el celular la canción de Mickey Taveras, Me gustas tanto, y le sobó sus piecitos, que era lo que a ella le gustaba”, reveló Corredor.

Me gustas tanto, un clásico de la música latina lanzado en 1995 por el cantante dominicano Mickey Taveras, no solo fue una melodía romántica más en la vida de Fabiola y Polilla, ya que la canción fue la banda sonora del momento en que se conocieron y, a lo largo de los años, se convirtió en un símbolo de su amor y su vida juntos.

Es por eso que en ese instante final, ‘Polilla’ decidió que la mejor manera de despedirse de Fabiola era con la canción que había sido testigo de su historia.

César Corredor relató que, mientras sonaba la melodía, Polilla acarició los pies de Posada, un gesto de cariño que la humorista apreciaba profundamente. Además, reveló un detalle desgarrador sobre los últimos momentos de Fabiola, incluso, lo que habría llevado a Polanía a realizar ese importante e inolvidable acto.

Según explicó, la doctora que atendía a la humorista le informó a Nelson que la situación por la que estaba atravesando su esposa era irreversible, por lo que era momento de despedirse.

Esta es la canción de la 'Gorda Fabiola y 'Polilla', mientras sonaba se despidieron - crédito singl.musicv/TikTok

“La doctora le dijo a ‘Polilla’ que era mejor que empezara a despedirse de ella, porque los órganos no estaban respondiendo. Cada medicamento que le estaban inyectando ya no servía para nada”, confesó César Corredor.

La situación de ‘La gordita’ en el hospital era cada vez más crítica, y la familia y amigos cercanos a Fabiola tuvieron que enfrentar la dura realidad. De acuerdo con las palabras de Corredor, todos tuvieron su momento para despedirse de ella. “Cada uno tuvo su minuto de duelo con ella, de entrar y despedirse, hasta que nos dejó a todos”, contó.

El momento más doloroso fue cuando, solo tres minutos después de que ‘Polilla’ le pusiera la canción, Fabiola cerró sus ojos para siempre.

Por otro lado, Nelly Bernal, directora asistente de Sábados Felices, contó una versión frente a los hechos que ocurrieron previo a la muerte de la ‘Gorda Fabiola’ y reveló conmovedores detalles en una entrevista con Noticias Caracol.

Nelly Bernal compartió años de trabajo y amistad con Fabiola Posada en el popular programa de humor y explicó cómo se enteró de la gravedad de la situación de la humorista. Según sus declaraciones, fue Nelson Polanía el que le comunicó el delicado estado de salud en el que estaba la mujer, en plena madrugada.

La 'Gorda Fabiola' tuvo tiempo de despedirse de sus seres queridos- crédito @bgf_bylagordafabiola/Instagram

“Vi un mensaje de ‘Polilla’, que me envió como a las 3:00 de la mañana. Me dijo que el estado de ella era muy delicado, que lo habían llamado de la clínica y que debía estar allá de urgencia. El dictamen de la doctora no era muy esperanzador”, reveló Bernal.

Fabiola Posada, desde hace varios años estaba luchado con problemas de salud, sin embargo, nunca dejó que sus complicaciones físicas afectaran su carácter alegre y su inagotable voluntad de hacer reír a los demás. A pesar de estar enferma y de no poder mantenerse de pie por mucho tiempo, Fabiola continuaba participando en el programa y conectando con sus seguidores.

Nelly Bernal destacó la fortaleza de la comediante, quien no daba señales de que la situación fuera irreversible. “Ella siempre se mostraba muy valiente. Creería yo que ella no pensó que eran sus últimos momentos”, ´puntualizó la directora.